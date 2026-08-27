Por: El Espectador

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Si usted disfruta de innovar en la cocina y busca alternativas saludables para el desayuno, los pancakes de yogur griego y limón con semillas de amapola pueden convertirse en una excelente opción. Esta receta, ofrecida por El Espectador, invita a experimentar nuevos sabores y a emplear ingredientes frescos y nutritivos en una preparación sencilla que puede adaptarse fácilmente a distintos gustos.

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La base de estos pancakes es una mezcla de yogur griego, huevos, vainilla, miel, leche y jugo de limón. El uso de yogur griego, conocido por su textura cremosa y mayor aporte de proteína comparado con otros productos lácteos, enriquece la masa y proporciona esponjosidad, facilitando así la obtención de pancakes suaves. La miel, además de endulzar, aporta un matiz floral que armoniza perfectamente con la acidez del limón.

Una vez integrados los ingredientes líquidos, se incorpora la harina junto con el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, semillas de amapola y ralladura de limón. El polvo de hornear y el bicarbonato favorecen que la mezcla suba durante la cocción, dando como resultado pancakes aireados y livianos. Las semillas de amapola, por su parte, añaden textura y un sutil sabor que complementa el resto de los ingredientes, mientras que la ralladura de limón potencia el aroma y el frescor característico de la receta.

El proceso de cocción es clave: se recomienda usar un sartén antiadherente ligeramente engrasado a fuego medio-bajo. Esta temperatura permite que los pancakes cocinen uniformemente evitando que se quemen por fuera y queden crudos por dentro. El punto adecuado para voltearlos es cuando aparecen burbujas en la superficie y la base muestra un color dorado. Servirlos con yogur griego adicional, miel, más ralladura de limón y semillas de amapola potencia aún más su perfil de sabor y presentación.

De acuerdo con El Espectador, esta receta no solo invita a disfrutar de una preparación deliciosa, sino que también promueve el intercambio de ideas culinarias, pues se motiva a los lectores a compartir sus propias creaciones al correo de Tatiana Gómez Fuentes. Así, la cocina se convierte en un espacio de exploración y comunidad para quienes buscan alternativas creativas y saludables.

¿Cómo hacer pancakes de yogur griego y limón con semillas de amapola paso a paso?

Para preparar estos pancakes, mezcle yogur griego, huevos, vainilla, miel, leche y jugo de limón; integre harina, polvo de hornear, bicarbonato, semillas de amapola y ralladura de limón. Cocine en sartén antiadherente a fuego medio-bajo con porciones de ⅓ de taza y voltee cuando aparezcan burbujas. Sirva con miel, yogur, ralladura y semillas según El Espectador.

¿Cuáles son los beneficios de agregar semillas de amapola y yogur griego en recetas de pancakes?

Las semillas de amapola aportan textura y un sabor delicado, mientras que el yogur griego proporciona cremosidad, proteínas y una consistencia más esponjosa a la masa, según la receta presentada por El Espectador. Esto enriquece tanto el perfil nutricional como el sensorial del plato final.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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