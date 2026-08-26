El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Las papas rebozadas son una opción sencilla y sabrosa que puede preparar en casa con unos pocos ingredientes. De acuerdo con la información proporcionada, para esta receta se necesitan entre cuatro y cinco papas medianas y aceite de oliva, que se utiliza al momento de freírlas. El proceso inicia pelando las papas, que luego deben cocerse hasta que queden lo suficientemente tiernas. Una vez estén listas, es fundamental machacarlas y darles la forma deseada empleando las manos, un paso que permite adaptar la receta según el gusto de cada quien.
La clave del sabor y textura de estas papas está en el rebozado. Para elaborarlo, debe mezclar harina, huevo, paprika, aceite de achiote, pasta de ajo y sal, agregando agua de manera gradual. De esta forma, se obtiene una mezcla espesa, ideal para cubrir las papas de manera uniforme. Posteriormente, cada porción moldeada de papa se recubre con este batido y se lleva a freír en aceite caliente hasta alcanzar un aspecto dorado y crocante, característica esencial de este plato.
Para quienes desean innovar, existe una sugerencia puntual: puede preparar una versión rellena tradicional, formando la papa alrededor de un guiso de carne con hogao —una salsa típica a base de cebolla y tomate— antes de rebozar y freír. Esta variación aporta mayor profundidad de sabor y una textura interesante, convirtiendo el plato en una experiencia gastronómica más completa.
Si tiene interés en seguir explorando recetas como esta o busca despejar dudas sobre el proceso de cocina, El Espectador invita a sus lectores a compartir sus propias propuestas culinarias con la periodista Tatiana Gómez Fuentes, a través del correo facilitado. De acuerdo con la fuente mencionada, el portal también sugiere artículos relacionados sobre ingredientes populares en la gastronomía colombiana, como la ahuyama, y temas prácticos de cocina, como la forma recomendada para descongelar diferentes tipos de carnes.
¿Cómo hacer papas rebozadas crujientes y doradas en casa?
Para preparar papas rebozadas crocantes y doradas en casa, es importante seguir el paso a paso: primero, cocine las papas hasta que estén tiernas, macháquelas y dele forma con las manos. El rebozado debe mezclarse hasta lograr una consistencia espesa que adhiera bien. Una vez rebozadas, fríalas en aceite caliente para que queden doradas y crocantes, como indica El Espectador en la receta compartida.
¿Cuál es la diferencia entre la papa rebozada tradicional y la rellena?
Según la sugerencia dada en la receta, la papa rebozada tradicional consiste simplemente en la papa cocida, machacada, rebozada y frita. En cambio, la papa rellena se prepara formando la papa alrededor de un guiso de carne con hogao antes de aplicar el rebozado y freír. Esta diferencia aporta una experiencia más completa tanto en sabor como en textura.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO