Por: El Espectador

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El arte de preparar unas buenas lentejas es todo un clásico en la gastronomía colombiana, y en esta ocasión, la reconocida chef Ana Belén Charry presenta su versión, tomada de su libro '100 sopas colombianas', publicado por editorial Planeta. La receta destaca por ser sencilla, pero a la vez muy nutritiva, y es perfecta para quienes buscan un plato reconfortante y lleno de sabor.

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Lo primero que usted debe hacer es hidratar las lentejas. Este paso es fundamental, ya que permite que los granos se ablanden y se cocinen de manera adecuada. Para ello, coloque las lentejas en un recipiente amplio con suficiente agua y déjelas reposar durante dos horas. Una vez transcurrido el tiempo recomendado, deseche el agua de remojo, acción que reducirá la presencia de antinutrientes y hará más fácil la digestión de las legumbres. Luego, lleve las lentejas a una olla y cúbralas con cuatro tazas de agua. Incorpore también el cilantro fresco, que aportará un aroma especial a la sopa. Cocine a fuego medio hasta que las lentejas empiecen a ablandarse.

Cuando las lentejas estén listas, agregue la mitad de la cebolla larga (también conocida como cebolla de rama), la zanahoria picada y las papas cortadas. Mientras estos ingredientes se cocinan junto a las legumbres, en una sartén aparte y a fuego medio, caliente el aceite y saltee los tomates, el achiote y la cebolla larga restante. Este sofrito, conocido tradicionalmente en Colombia como hogao, es el secreto para dar profundidad y sazón al plato. Añada comino y sal, ajuste el sabor y mezcle este hogao con las lentejas.

Para lograr una textura cremosa, tome una taza de la sopa, incluyendo la zanahoria y las papas, y licúela cuidadosamente. Después, reintegre esa mezcla a la olla y cocine durante ocho minutos más. Este truco ayudará a incrementar la densidad y sabor de la preparación. Sirva las lentejas bien calientes, acompañadas de aguacate, un poco más de hogao y hojas de cilantro fresco por encima, que realzan los matices del plato.

Vale la pena recordar que esta receta fue extraída directamente de la obra de Ana Belén Charry, según información de El Espectador. Si usted es amante de la cocina y tiene ideas propias, puede proponer sus recetas escribiendo al correo oficial de Tatiana Gómez Fuentes, también de El Espectador.

¿Cómo se prepara el tradicional hogao colombiano que acompaña las lentejas?

El hogao colombiano se realiza salteando tomates y cebolla larga picada en aceite, generalmente a fuego medio, hasta que los ingredientes se integran bien. En este proceso, se añade achiote, que es una especia que da color y sabor, y finalmente se aromatiza con comino y sal. El hogao es un acompañamiento esencial que aporta profundidad a las lentejas y a otras recetas tradicionales colombianas.

¿Por qué se recomienda remojar las lentejas antes de cocinarlas?

Remojar las lentejas por aproximadamente dos horas ayuda a ablandar los granos, mejorar la textura y facilitar la cocción. Además, este proceso permite eliminar algunos antinutrientes presentes en las legumbres, haciendo que el plato final sea más digerible y agradable al paladar, como se indica en la receta publicada por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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