Por: El Espectador

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Preparar una empanada con relleno de pollo y champiñones es una de las opciones que más suele conquistarse en la cocina colombiana. De acuerdo con la información compartida por El Espectador, el proceso inicia con la selección de ingredientes simples pero efectivos: una pechuga de pollo, 200 gramos de champiñones, crema de leche, sal, pimienta y mantequilla. Estos componentes, disponibles en la mayoría de los hogares, permiten crear un relleno generoso y cremoso que, junto con la masa, se traduce en una experiencia culinaria reconfortante y contundente.

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El punto de partida es la masa, cuya elaboración comienza mezclando harina, azúcar, sal y aceite. A esto se añade agua helada poco a poco hasta lograr una textura homogénea; luego, la masa se envuelve en una bolsa plástica y debe guardarse en la nevera durante aproximadamente 20 minutos. Este paso es crucial, pues el frío asegura una masa más firme y fácil de trabajar, ideal para obtener empanadas de textura crujiente y dorada.

Mientras la masa reposa, se cocina la pechuga de pollo, la cual, tras enfriarse, se desmenuza cuidadosamente. Paralelamente, los champiñones cortados se saltean en mantequilla junto con sal y pimienta. Una vez suavizados, se integra la crema de leche, permitiendo que la mezcla se reduzca solo unos segundos antes de unirla al pollo. El resultado es un relleno suave, aromático y jugoso, que combina a la perfección con el toque untuoso que aporta la crema de leche.

Enseguida, la masa se saca de la nevera y se amasa un par de minutos antes de extenderla sobre una superficie enharinada. Se cortan porciones, cada una de las cuales se rellena con mozzarella y la mezcla de pollo con champiñones. Para dar forma a las empanadas, los bordes se doblan y se sellan con un tenedor, lo que garantiza que el relleno permanezca en su interior durante la fritura.

Finalmente, las empanadas se fríen en abundante aceite caliente hasta dorarse uniformemente. Es importante escurrirlas adecuadamente antes de servir, logrando así un bocado dorado por fuera y cremoso por dentro. Según El Espectador, esta receta, además de ser sencilla, permite experimentar y compartir nuevos sabores con familia y amigos.

¿Cómo se prepara el relleno de pollo y champiñones para empanadas?

El relleno se elabora cocinando la pechuga de pollo y desmenuzándola. Luego, se saltean los champiñones en mantequilla junto con sal y pimienta, se agrega crema de leche y se deja reducir brevemente. Finalmente, la mezcla de champiñones y crema se une con el pollo, obteniendo un relleno jugoso y aromático.

¿Qué pasos son clave para lograr una masa de empanada crujiente y fácil de manejar?

Mezclar harina, azúcar, sal y aceite, incorporando agua helada poco a poco, es fundamental. Enfriar la masa en la nevera durante 20 minutos permite que adquiera firmeza, lo que facilita su manejo y asegura una textura crujiente tras la fritura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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