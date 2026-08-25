Por: El Espectador

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Jodie Foster, una pitón reticulada (Malayopython reticulatus) de 50 kilogramos residente en el Zoológico de Chester, en Inglaterra, comenzó a mostrar signos de preocupación para el equipo veterinario hace algunos meses. La serpiente, bautizada en homenaje a la reconocida actriz estadounidense, presentaba una reducción significativa en su apetito y periodos prolongados de inactividad, síntomas que llevaron a los especialistas a investigar posibles causas. Tras la realización de variadas pruebas, los veterinarios confirmaron la presencia de un fibrosarcoma —un tipo de tumor maligno— en la mandíbula del animal, según información del propio zoológico.

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En principio, los médicos lograron remover el tumor mediante cirugía. Sin embargo, el cáncer regresó rápidamente, comprometiendo cada vez más la función mandibular de la serpiente e impidiendo su alimentación normal. "Cuando el tumor reapareció y comenzó a destruir parte de su mandíbula, supimos que más cirugía por sí sola probablemente no sería suficiente", relató Ian Ashpole, veterinario del zoológico de Chester. Ante la imposibilidad de continuar por la vía quirúrgica tradicional, el equipo recurrió a la colaboración de especialistas en cáncer para buscar una alternativa de tratamiento.

Después de varios exámenes y asesorías, definieron que la electroquimioterapia era la opción más prometedora. Este procedimiento combina el uso de medicamentos —en este caso, bleomicina— con la aplicación de pulsos eléctricos en la zona afectada, una técnica que nunca antes se había utilizado en serpientes, de acuerdo con José Álvares Picornell, investigador de la Universidad de Liverpool que participó en el caso. El reto comenzó mucho antes de la intervención: era necesario encontrar el modo de operar a una pitón de más de cuatro metros, para lo cual anestesiaron a Jodie Foster en su propio hábitat y adecuaron dos mesas quirúrgicas en la sala de cirugía. Durante la intervención, utilizaron mantas térmicas y aire caliente para estabilizar la temperatura corporal del animal.

El procedimiento, que duró 90 minutos, resultó exitoso y la recuperación de Jodie Foster fue rápida. Semanas después, el equipo destacó que la serpiente no ha presentado cambios negativos y mantiene su comportamiento habitual. Para los especialistas, este caso representa un hito en la medicina veterinaria, pues logró adaptar una técnica humana a un tratamiento animal, con la esperanza de que pueda replicarse. El zoológico planea publicar los detalles completos del procedimiento para beneficio de la comunidad veterinaria mundial.

¿Cómo funciona la electroquimioterapia utilizada en el tratamiento del fibrosarcoma de la pitón Jodie Foster?

La electroquimioterapia es un procedimiento que combina la administración de un medicamento especializado —en este caso, la bleomicina— con la aplicación controlada de pulsos eléctricos en la zona afectada. Estos pulsos permiten que el medicamento penetre mejor las células del tumor, aumentando su efectividad para eliminar las células malignas. Según los testimonios de los veterinarios del Zoológico de Chester y el investigador José Álvares Picornell, esta fue la primera vez que se aplicó la electroquimioterapia en una serpiente.

¿Qué importancia tiene el caso de la pitón Jodie Foster para la medicina veterinaria y los tratamientos contra el cáncer en animales?

El caso de Jodie Foster es significativo porque marca un avance en la aplicación de tratamientos oncológicos innovadores en animales que antes solo se usaban en humanos. De acuerdo con los especialistas involucrados, adaptar la electroquimioterapia a la pitón no solo salvó la vida del animal, sino que también abre la puerta para que veterinarios de todo el mundo puedan aplicar este tipo de tratamientos en otras especies, mejorando así el manejo del cáncer en la fauna bajo cuidado humano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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