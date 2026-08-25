Por: El Espectador

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El reciente encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, y la Comisión Segunda del Senado de la República ha sido presentado por la Cancillería como un espacio clave para fortalecer el trabajo conjunto de cara a los desafíos que enfrenta Colombia. De acuerdo con la información oficial, el canciller Bula agradeció la disposición de los miembros de la comisión para colaborar en la respuesta a emergencias actuales y contribuir a la proyección internacional del país. Este acercamiento institucional refleja la búsqueda de consensos y diálogo con diferentes sectores en el Congreso, en un contexto político que marca un punto de inflexión para la política exterior bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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El enfoque adoptado por la nueva administración implica un cambio sustancial respecto a la línea que mantuvo el gobierno anterior de orientación izquierdista. Actualmente, Estados Unidos e Israel ocupan una posición central dentro de la estrategia diplomática, un movimiento definido por las directrices del presidente y ejecutado por el canciller Bula y el vicepresidente José Manuel Restrepo. Según lo señalado por la Cancillería, la relación con Israel —liderado por Benjamin Netanyahu— ha sido restablecida, y se ha decidido romper relaciones con regímenes como los de Cuba y Nicaragua. Adicionalmente, se ha privilegiado la consolidación de vínculos con Washington, especialmente en áreas como la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, a través de la iniciativa denominada Escudo de las Américas, propuesta originalmente por el expresidente Donald Trump.

En este nuevo escenario diplomático, Europa continúa siendo fundamental para Colombia, aunque su nivel de relevancia es distinto al conferido al vínculo con Estados Unidos. El país también ajusta la prioridad otorgada a China, hoy bajo el liderazgo de Xi Jinping. Estas decisiones de política exterior responden tanto a la coyuntura internacional como a los desafíos internos que atraviesa la nación, especialmente luego del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, con un saldo trágico de cerca de 300 personas fallecidas. Esta emergencia humanitaria ha evidenciado la importancia de la cooperación internacional, puesto que varios países y organismos han ofrecido ayuda a Colombia para enfrentar las consecuencias del desastre, tal como informó la Cancillería.

De esta forma, la administración conocida como la "patria milagro" redefine las alianzas y rutas de acción en política extranjera, buscando responder a los retos internos en simultáneo con la proyección del país en la esfera global.

¿Por qué Estados Unidos e Israel se volvieron prioritarios en la política exterior de Colombia?

Colombia ha dado un giro en sus alianzas diplomáticas, situando a Estados Unidos e Israel en el centro de su estrategia exterior, según la Cancillería. Esto se traduce en el restablecimiento de relaciones con el gobierno de Benjamin Netanyahu y una cooperación fortalecida con Washington en temas clave como la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, mediante el Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Donald Trump.

¿Qué es el Escudo de las Américas y cómo impacta la relación de Colombia con otros países?

El Escudo de las Américas es una iniciativa planteada por el expresidente estadounidense Donald Trump, enfocada en cooperación en seguridad y combate al narcotráfico. La decisión de Colombia de integrarse a este proyecto reorganiza las prioridades de la política exterior, impactando la manera en que se relaciona con actores internacionales, como Europa y China, y marcando distancias con gobiernos de izquierda de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.