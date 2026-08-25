Por: Caracol TV

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Venezuela continúa enfrentando las graves consecuencias de los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en el norte del país. Según datos ofrecidos por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hasta la fecha se ha retirado un 28 % de los escombros en las zonas afectadas, logrando recolectar 600.790 toneladas. Rodríguez sostuvo que estas labores se realizan “con absoluto resguardo de la naturaleza”, y forman parte del plan Despeje Digno y Seguro, en el que intervienen equipos locales, técnicos internacionales, especialistas de las Naciones Unidas y otros mecanismos de cooperación internacional.

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Expertos y autoridades venezolanas concuerdan en que la remoción de escombros será un proceso que podría extenderse hasta un año. Mientras tanto, miles de personas permanecen en refugios o albergues improvisados, a la espera de soluciones definitivas. La reconstrucción integral de las zonas más devastadas continúa siendo una tarea pendiente para el Gobierno venezolano, que ha señalado la magnitud inédita de la emergencia. De acuerdo con Rodríguez, los terremotos ocasionaron al menos 6.509 víctimas fatales, una cifra que ha llevado a catalogar la crisis como la más severa en la historia reciente del país.

En cuanto a la atención de los damnificados, más de 25.000 venezolanos han sido alojados temporalmente en campamentos integrales. Hasta el momento, el gobierno ha entregado 335 viviendas nuevas, beneficiando a 1.172 personas, y ha recuperado 1.001 casas que favorecieron a 3.503 individuos adicionales. Delcy Rodríguez reafirmó su compromiso de entregar más de 4.000 viviendas antes de que concluya el año y destacó que la etapa actual busca no solo recuperar infraestructuras, sino también rehabilitar las condiciones de vida con mejores estándares.

La mandataria subrayó que el esfuerzo por mejorar los servicios públicos, como la electricidad, el agua y la salud, no es exclusivo del contexto de la emergencia, sino parte de una estrategia en marcha desde antes del seísmo. La crisis eléctrica, que se ha intensificado en el último año, ha motivado la firma de nuevos acuerdos y el objetivo de ampliar la capacidad termoeléctrica del país. A pesar de ello, Rodríguez reconoce que hay retos importantes pendientes.

En paralelo, Estados Unidos, mediante la coordinación con TFI Solutions, entregó recientemente 20 máquinas pesadas para la remoción de escombros, facilitando así el acceso y la limpieza en áreas complicadas, según informó el encargado de negocios John Barrett. Por su parte, el Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos generados por los terremotos y advirtió que una lenta reconstrucción podría obstaculizar la recuperación económica de Venezuela en los próximos años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto económico de los terremotos en Venezuela según el Banco Mundial?

Según el Banco Mundial, los daños físicos directos ocasionados por los terremotos en Venezuela son superiores a 19.600 millones de dólares. Además, la entidad advirtió que si la reconstrucción es lenta, podría desacelerar la recuperación económica del país durante la próxima década.

¿Cómo avanzan los planes de reconstrucción y reubicación de los afectados por los terremotos en Venezuela?

De acuerdo con las cifras oficiales presentadas por Delcy Rodríguez, hasta ahora se han entregado 335 viviendas nuevas y recuperado 1.001 casas, favoreciendo así a más de 4.600 personas. Sin embargo, miles de afectados permanecen en refugios y el gobierno espera entregar más de 4.000 nuevas viviendas antes de finalizar el año, en medio de un proceso de remoción de escombros que podría durar hasta un año.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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