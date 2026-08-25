Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Haití ha sido testigo de una nueva tragedia que pone de manifiesto la crisis que atraviesa el país. Al menos 47 personas perdieron la vida y 22 resultaron heridas tras un ataque perpetrado por bandas armadas en Kenscoff, comuna montañosa cercana a Puerto Príncipe, según el balance preliminar divulgado por Naciones Unidas. Aunque inicialmente el alcalde local y organizaciones como la Oficina de Protección del Ciudadano de Haití señalaron cifras menores, la magnitud del suceso obligó a actualizar el número de víctimas a medida que avanzan las labores de búsqueda y reconocimiento.

Sigue a PULZO en Discover

Lo ocurrido en Kenscoff ha estremecido a la sociedad haitiana, especialmente por la brutalidad con la que se llevó a cabo el ataque. Medios citados por EFE reportaron que entre los muertos figuran mujeres, niños y jóvenes, lo que ha incrementado la indignación y el llamado de ciudadanos y organizaciones a una acción más decidida por parte del Estado. Una de las escenas más graves fue la incursión de hombres armados a una iglesia que funcionaba como refugio para familias desplazadas por otros episodios violentos. Allí, además de tiroteos y presuntas ejecuciones, se denunciaron secuestros y la quema de viviendas, causando que más familias abandonaran el área por temor a nuevos ataques.

La ofensiva ha sido atribuida a estructuras bajo el mando de Viv Ansanm, coalición criminal que ha expandido su influencia en la capital y zonas estratégicas. El control de Kenscoff resulta clave para estas bandas por su ubicación, que permite acceso rápido a Pétion-Ville, sede de embajadas y entidades gubernamentales, así como rutas hacia el sur del país. Naciones Unidas documentó cómo otras bandas como 5 Segond, Grand Ravine, Canaan y Ti Bwa operan en la región, desplazándose y fortaleciéndose por medio de corredores entre Carrefour y Kenscoff.

La indignación llegó a las calles, donde cientos de habitantes protestaron frente a instalaciones policiales, reclamando medidas urgentes de seguridad. Algunos señalaron que el ataque sucedió cerca de una estación de policía y exigieron cambios en el liderazgo policial local. El Gobierno haitiano repudió la masacre y anunció el envío de refuerzos, asegurando que recuperarán el control sobre Kenscoff. El director general de la Policía Nacional, Vladimir Paraison, se desplazó a la zona para coordinar la respuesta.

Kenscoff ha sido un foco de violencia persistente desde inicios de 2025, según informes de Naciones Unidas: entre enero y marzo de ese año se contabilizaron 262 muertos, 66 heridos, la destrucción de 200 viviendas y el desplazamiento de más de 3.000 residentes. Estos informes también dieron cuenta de asesinatos, secuestros y violencia sexual, reflejo de la brutalidad evidente en el conflicto actual.

El trasfondo de la crisis es aún más preocupante. Haití suma cerca de 1,5 millones de desplazados internos y más de cinco millones de personas en riesgo por inseguridad alimentaria. Además, el desafío para celebrar elecciones generales en diciembre de 2026 crece ante la incapacidad estatal de asegurar territorios bajo el control de bandas armadas. Los hechos de Kenscoff son ejemplo de una situación donde la población civil queda atrapada entre la fuerza de las bandas, el desplazamiento forzado y la debilidad del Estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la banda Viv Ansanm y su influencia en Haití?

Viv Ansanm es una coalición de bandas criminales que ha extendido su influencia sobre Puerto Príncipe y áreas estratégicas como Kenscoff, aprovechando su ubicación clave para controlar rutas y ampliar su presencia. Según Naciones Unidas, grupos como 5 Segond, Grand Ravine, Canaan y Ti Bwa mantienen presión en la región, facilitando desplazamientos y operaciones ilícitas de estas estructuras.

¿Por qué Kenscoff es considerado un punto estratégico en la crisis de Haití?

Kenscoff se considera estratégico por su ubicación en corredores que conducen a sitios clave como Pétion-Ville, donde operan embajadas y oficinas gubernamentales, así como por conectar rutas hacia el sur del país. El control de esta comuna permite a las bandas armadas moverse, reagruparse y ejercer dominio sobre zonas esenciales, lo que ha intensificado su valor en el contexto del conflicto haitiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.