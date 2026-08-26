Por: El Espectador

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Crema de mascarpone con cerezas: receta y pasos esenciales

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Un postre elegante y clásico puede surgir de la armoniosa combinación entre el queso mascarpone, la suavidad de la crema para batir y el dulzor de las cerezas. Según información de El Espectador, la preparación de una crema de mascarpone con cerezas requiere atención tanto en los ingredientes como en el montaje para conseguir su equilibrio de sabores y texturas característico. Esta receta destaca por su sencillez y la calidad de los productos que se emplean, dando como resultado un postre ideal para los amantes de la repostería casera.

Los ingredientes necesarios para la crema incluyen 250 gramos de queso mascarpone, una taza de crema para batir, media taza de azúcar glas y una cucharadita de vainilla. Para ensamblar el postre se requieren soletas o lenguas (bizcochos alargados fáciles de encontrar en panaderías), café, cerezas frescas para decorar y el almíbar elaborado con las propias cerezas. Además, para espesar la cobertura se utiliza una cucharada de fécula de maíz (maicena) disuelta en dos cucharadas de agua.

El proceso arranca llevando las cerezas con azúcar al fuego medio. Una vez que hierven, se trituran y pasan por un colador para obtener un almíbar liso y brillante. Parte de este almíbar se reserva para humedecer las soletas al armar el postre; el resto se devuelve a la olla, se le añade la maicena diluida y se cocina hasta que espese. Tras enfriar, esta mezcla se convierte en una cobertura de cereza con un espesor ideal para coronar el postre.

El montaje requiere batir la crema con vainilla y azúcar glas hasta que tome cuerpo. Luego se integra el mascarpone con movimientos suaves —esto es esencial para lograr una textura homogénea y aireada. Las soletas, apenas remojadas en el almíbar de cerezas, se disponen en el molde en una primera capa sobre la que se esparce una porción de la crema. Este paso se repite hasta acabar los ingredientes, asegurando siempre una capa generosa de crema entre los bizcochos.

Finaliza vertiendo la cobertura de cereza ya espesa sobre la superficie y refrigerando durante al menos dos horas antes de servir. Decorar con cerezas frescas aporta un toque visual y de sabor adicional. Este método, descrito por El Espectador, resulta en un postre fresco, balanceado y delicioso, perfecto para compartir o celebrar una ocasión especial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se hace la crema de mascarpone para postre?

La crema de mascarpone se elabora batiendo crema para batir con vainilla y azúcar glas hasta que obtiene una textura firme, para luego incorporar el queso mascarpone mediante movimientos suaves. El resultado es una mezcla homogénea y aireada, esencial para lograr la consistencia cremosa de este postre, según las instrucciones compartidas por El Espectador.

¿Para qué se utiliza la fécula de maíz en la receta de cerezas?

La fécula de maíz, también conocida como maicena, se utiliza en la receta para espesar el almíbar de cerezas una vez colado. Al añadirla diluida y cocinar la mezcla, ayuda a que la cobertura alcance la consistencia deseada para cubrir el postre y lograr la presentación ideal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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