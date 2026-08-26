Por: El Espectador

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El arroz es uno de los ingredientes más antiguos y universales en la cocina mundial. De acuerdo con El Espectador, aunque su origen se remonta a siembras de hace más de 7.000 años en el Sudeste Asiático, la producción documentada de arroz comenzó en el siglo XVIII, destacándose especialmente en Portugal. Este país europeo, actualmente considerado el mayor consumidor de arroz en Europa, fue uno de los pioneros en registrar el cultivo de este cereal que hoy en día es imprescindible en numerosas culturas culinarias.

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Existen múltiples tipos de arroz que se adaptan a distintos platillos y técnicas de cocción según sus características de textura y sabor. Entre las variedades más populares están el arroz blanco grano largo, integral, jazmín, basmati, arborio, calasparra, glutinoso y el utilizado especialmente para sushi. El arroz arborio, por ejemplo, es valorado en la actualidad en la gastronomía mundial por ser ideal para el risotto debido a su capacidad de absorber líquidos y liberar almidón, lo que proporciona una textura cremosa.

De acuerdo con Mariana Orozco, chef mexicana y autora del libro ‘Cocina mucho, desperdicia poco y ahorra más’ de Larousse, el arroz blanco grano largo destaca por ser un grano entero, pulido y versátil; se adapta tanto para freír, preparar al vapor o cocinar en olla, requiriendo alrededor de 15 a 20 minutos para alcanzar su punto perfecto de cocción. Es común utilizarlo en preparaciones como el clásico arroz con pollo, arroz frito, tomates rellenos y en postres como el tradicional arroz con leche.

Por otro lado, el arroz integral, recomendado especialmente para ensaladas frías, mantiene su textura incluso después de enfriarse y es resistente a mezclas con vinagretas o vegetales. Orozco destaca que se trata de un arroz descacarillado, es decir, al que solo se le ha retirado la cáscara exterior no comestible, pero conserva el germen y la capa de salvado, aportándole un color moreno claro y un alto contenido de fibra. Este tipo debe hervirse de manera similar a la pasta, hasta que esté completamente cocido. Según Harvard Health Publishing, el arroz integral también se caracteriza por un índice glucémico más bajo, es decir, eleva el azúcar en sangre de manera más gradual que el arroz blanco.

Finalmente, el arroz glutinoso, conocido como arroz pegajoso, es fundamental en muchos postres y dulces asiáticos, así como en la preparación de sushi. Requiere de 15 a 18 minutos de cocción para alcanzar la textura adecuada y se emplea para elaborar mochis —una pasta dulce y elástica japonesa— y bebidas tradicionales como vinos y licores de arroz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las diferencias principales entre el arroz blanco y el arroz integral?

El arroz blanco y el arroz integral se distinguen principalmente por el proceso al que son sometidos y su composición. El blanco es pulido y ha perdido la mayor parte de su fibra y nutrientes al eliminarle el salvado y el germen; mientras que el integral conserva estas capas, ofreciendo mayor contenido de fibra y un color moreno. Esto influye tanto en su textura como en el índice glucémico, que es más bajo en el arroz integral.

¿Para qué platos se recomienda usar arroz glutinoso en la cocina?

El arroz glutinoso, gracias a su textura pegajosa, es recomendado para postres y dulces asiáticos como mochis y mango sticky rice, además de ser el preferido en la elaboración de sushi. Su capacidad de hacerse elástico al cocinarse también permite que se utilice en preparaciones que requieran ese tipo de consistencia particular.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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