En medio de datos reveladores sobre relaciones sentimentales de famosos, Natalia París tuvo un cara a cara con un artista que es muy reconocido en la televisión colombiana.

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La reconocida modelo provocó un importante impacto mediático tras reencontrarse con su expareja, el actor Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista, en la sección De frente con mi ex del programa ‘La red’, de Caracol Televisión.

Durante la transmisión televisiva, la DJ paisa y el artista venezolano (recordado por su participación en ‘Pasión de gavilanes’) conversaron sobre su noviazgo de siete años, reviviendo pasajes inéditos de su sonada ruptura sentimental.

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Ambas personalidades repasaron su apasionado romance surgido en los años 2000, calificándolo abiertamente como “de telenovela” debido a los detalles románticos iniciales y la convivencia compartida.

La separación de París y ‘el Gato’ Baptista ocurrió luego confirmarse una infidelidad del actor que inició como un simple rumor, provocando que la productora musical decidiera finalizar definitivamente la convivencia.

El actor reflexionó sobre el dolor causado en aquella época y expresó en la entrevista con el programa de Caracol Televisión: “Los cachos no tienen ningún sentido cuando yo te amaba tanto”.

Ante esta declaración, la empresaria paisa reaccionó inmediatamente entre risas y respondió sin ninguna clase de titubeo frente a las cámaras: “Me cachoneaste, reconócelo”.

Luego de la separación, la modelo reaccionó impulsivamente, pinchándole las ruedas del vehículo al actor y arrojando su ropa personal directamente por la ventana del balcón.

París explicó la intensidad de su despecho y afirmó de manera enfática sobre el episodio: “Ese amor que yo sentía… yo soy así: leona, apasionada, y lo quería matar”.

Respecto a la posibilidad de una futura reconciliación amorosa mencionada en esa conversación, Baptista manifestó: “Yo no soy de los que digo ‘de esa agua no tomaré'”.

El dinámico intercambio televisivo demostró que, pese al doloroso desenlace pasado, ambos mantienen una relación madura, amigable y abierta al diálogo sincero.

¿Quién es el novio actual de Natalia París?

Natalia París confirmó públicamente que tiene una nueva pareja sentimental, tras dos años sin relación amorosa. Lo reveló en el programa ‘Lo sé todo’.

La modelo y DJ antioqueña, de 52 años, aseguró que esta nueva etapa comenzó después de un periodo dedicado exclusivamente a sus proyectos personales.

Sin embargo, decidió no revelar la identidad de su actual pareja. Prefiere mantener este vínculo alejado de los medios y del entretenimiento público.

Según sus propias declaraciones, la relación ya lleva varios meses de evolución. Afirmó además que el hombre que la conquistó cuenta con una posición económica sólida.

Natalia explicó que su decisión responde a experiencias pasadas, cuando su vida sentimental estuvo constantemente expuesta ante la opinión pública.

Dijo textualmente que prefiere vivir esta relación en secreto, sin vínculos con la farándula ni con el mundo de las redes sociales.

También mencionó que su pareja actual no pertenece al medio artístico ni a la industria del entretenimiento colombiano. Esto marca una diferencia con romances anteriores.

La modelo recordó que en el pasado sostuvo relaciones más visibles, incluyendo un vínculo mediático con un actor colombiano. Ahora busca privacidad total.

De cara a 2026, Natalia París expresó su deseo de que continúe el amor en su vida. También habló de proyectos musicales junto a su hija.

Con ella lanzó recientemente el sencillo “I am the light”, disponible en plataformas digitales. El proyecto refuerza su cercanía familiar actual.

Pese al interés mediático generado por sus declaraciones, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre el nombre de su nuevo novio. La modelo ha mantenido esa reserva de manera consistente en distintas entrevistas recientes.

Por ahora, la identidad de esta persona continúa siendo desconocida para el público general. Natalia París ha insistido en que así permanecerá, al menos por el momento.

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