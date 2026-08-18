La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, sorprendió durante la visita de Shakira y del filántropo Howard G. Buffett a Quibdó por su dominio del inglés. Detrás de esa habilidad existe una historia familiar marcada por la educación y por el recuerdo de su padre, quien murió cuando ella tenía 13 años en un accidente aéreo.

Sigue a PULZO en Discover

Córdoba explicó, en conversación con Semana, que su formación no se limitó al inglés y que aprendió otros idiomas durante su trayectoria académica. “Bueno, yo en realidad no hablo solo inglés. Yo hablo cuatro idiomas más: italiano, inglés, francés y portugués (además de su español natural). Y les quiero contar por qué. La razón es mi papá”, contó la gobernadora.

Vea también: “Tendrá mucho futuro”: halagan a la gobernadora del Chocó y su rol para atender la emergencia

La mandataria recordó que su padre le insistía en la importancia de adquirir herramientas mediante la educación. Esa enseñanza permaneció presente durante su adolescencia y posteriormente influyó en las decisiones que tomó para complementar su formación. “Mi papá me decía que todas las herramientas que yo pudiera conseguir en el mundo a través de la educación las usara, las adquiriera porque las iba a necesitar”, señaló.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nubia Carolina Córdoba Curi (@nubiacarolinacc)

Su aprendizaje comenzó con el inglés durante su etapa escolar y continuó en la Universidad Externado de Colombia. Córdoba posteriormente estudió italiano en el Instituto de Cultura Italiana, francés en la Alianza Francesa y portugués en el INCAP. Además, obtuvo una beca para estudiar en Georgetown University, en Washington D. C., donde pudo perfeccionar su inglés.

Vea también: Shakira visita Chocó tras el terremoto y destaca el liderazgo de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba

La gobernadora explicó al medio citado que esa preparación terminó siendo especialmente útil durante la visita de Buffett, pues pudo conversar directamente con el empresario sobre la situación educativa del departamento. “Esa es la razón, digamos, de la historia un poco personal que está detrás del interés en aprender los idiomas, pero que veo hoy y lo estoy reflexionando justo en este momento, de que mi papá tenía toda la razón”, afirmó.

El dominio de idiomas cobró especial relevancia durante la visita de Shakira y Buffett, quienes anunciaron ayudas para la recuperación educativa del Chocó. La cantante informó que se destinarán recursos para reconstruir la Universidad Tecnológica de Quibdó y levantar diez nuevas escuelas junto a la Fundación Howard G. Buffett y Pies Descalzos.

La historia de Córdoba también conecta con una de las prioridades que ha defendido desde la Gobernación: fortalecer la educación. Su experiencia personal la llevó a destacar la importancia de que los niños y jóvenes del departamento puedan acceder a herramientas que les permitan ampliar sus oportunidades, incluido el aprendizaje de otros idiomas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.