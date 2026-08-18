La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, recibió varios elogios durante la emisión de ‘Voz Populi’, de Blu Radio, por la manera en la que ha asumido la atención de la emergencia que atraviesa el departamento tras el terremoto.

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Los comentarios se produjeron luego de la visita que hicieron la cantante Shakira y el empresario y filántropo Howard Buffett al Chocó, donde conocieron de primera mano las necesidades de las comunidades afectadas y anunciaron la construcción de 10 escuelas.

Durante el programa radial, los panelistas destacaron la manera en la que Córdoba recibió a los visitantes y les explicó, incluso en inglés, la situación que vive el departamento y las necesidades que existen para distribuir las ayudas.

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Destacaron la preparación de la gobernadora del Chocó

Pedro Viveros hizo un recuento del perfil de Nubia Carolina Córdoba y destacó su formación académica y su trayectoria política.

Según explicó durante el programa, la gobernadora estudió en la Universidad Externado de Colombia, tiene una maestría relacionada con desarrollo y planeación territorial y actualmente adelanta estudios de doctorado en esa área.

Viveros también recordó que Córdoba llegó a la Gobernación del Chocó después de derrotar en las urnas a un grupo político con amplia influencia en el departamento.

Álvaro Forero, por su parte, destacó que la mandataria representa un cambio frente a algunos de los cuestionamientos que históricamente han recaído sobre los dirigentes políticos de regiones apartadas del país.

“Es refrescante verla porque no solamente es preparada y seria, sino que se comunica muy bien”, aseguró.

El analista añadió que la gestión de Córdoba resulta positiva para el departamento y terminó haciendo una proyección sobre su futuro político.

También destacaron su manejo del inglés frente a Shakira y Howard Buffett

Otro de los aspectos que llamó la atención durante la conversación fue la manera en la que la gobernadora se comunicó con Shakira y Howard Buffett durante su visita al departamento.

En las imágenes que mostró el programa se observa a Córdoba explicando las necesidades del Chocó y la forma en la que requieren distribuir las ayudas.

Hernando Paniagua, director de ‘Voz Populi’, también resaltó la manera en la que la gobernadora maneja sus redes sociales.

“Me parece que la comunicación que hacen a través de redes sociales los políticos dice mucho de ellos”, comentó antes de destacar que había revisado el perfil de Instagram de Córdoba.

Según Paniagua, la mandataria tiene una comunicación “muy fresca”, cercana y genuina, además de utilizar las redes sociales de una manera novedosa y actual.

Pero uno de los comentarios que más llamó la atención estuvo relacionado con el inglés que utilizó Córdoba durante el encuentro con Shakira y Buffett.

“El inglés que habla no es el machucado, no, no, no. Inglés, buen inglés, perfecto, bien jalado, está muy bien”, señaló Paniagua.

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