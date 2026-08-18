Cine Colombia puso en marcha una primera fase de apoyo humanitario para las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto, con la entrega de alimentos y el respaldo logístico de su equipo de Ruta 90.

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(Vea también: Bogotá centraliza la recepción de donaciones para afectados por el terremoto en Chocó y reorganiza su estrategia de ayuda)

La compañía informó este martes 18 de agosto que realizó durante el pasado fin de semana una primera entrega de alimentos en centros de acopio habilitados por la campaña ‘Colombia, Un Solo Corazón’.

La ayuda fue coordinada junto con la Fundación Santo Domingo y la Oficina de la Primera Dama de la Nación, de acuerdo con las necesidades identificadas por los equipos encargados de atender la emergencia.

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Las ciudades priorizadas para esta primera entrega fueron Ibagué, Pereira, Armenia, Manizales y Cali. Los alimentos quedaron disponibles para personal de apoyo, rescatistas, albergues y comunidades afectadas por la emergencia.

Ruta 90 también apoyará el traslado de ayudas

Además de la entrega de alimentos, Cine Colombia puso parte de su capacidad logística al servicio de la atención de la emergencia.

El equipo de Ruta 90 está conformado, para esta operación, por un camión de 12 toneladas y tres operarios, quienes apoyarán el transporte de elementos dentro de Bogotá hacia los puntos de acopio.

Posteriormente, este equipo hará parte de la caravana solidaria ‘Colombia, Un Solo Corazón’, liderada por la Oficina de la Primera Dama, que partirá desde Bogotá hacia Pereira.

La iniciativa busca aprovechar esa capacidad de transporte para facilitar el movimiento de elementos destinados a las personas y comunidades afectadas.

“Estamos con Colombia. En momentos como este, la solidaridad se convierte en una responsabilidad compartida y nos convoca a actuar con sentido de país”, señaló Munir Falah, presidente y CEO de Cine Colombia.

Cine Colombia evalúa nuevas ayudas

La compañía señaló que este es apenas el comienzo de su participación en las acciones de apoyo relacionadas con la emergencia. Durante los próximos días, Cine Colombia continuará trabajando con la Fundación Santo Domingo para identificar nuevas oportunidades de ayuda y coordinar su llegada a las personas que más la necesitan.

Así, además de las donaciones de alimentos, la empresa busca contribuir mediante su capacidad logística a la movilización de elementos hacia los puntos donde se concentran las necesidades de la emergencia.

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