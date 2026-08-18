Por: Noticiero 90 minutos

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La situación de emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali continúa siendo objeto de un trabajo coordinado por parte de las autoridades distritales, que este martes presentaron un nuevo balance sobre el impacto de la tragedia. Según datos oficiales de la Alcaldía de Cali, hasta el momento se reportan 139 personas fallecidas y 1.569 heridas, cifras que dan cuenta de la magnitud de la catástrofe y la urgencia de mantener la atención y los operativos de verificación en la ciudad.

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La administración local ha entregado 126 cuerpos a sus familias, y el número de personas desaparecidas ha sido ajustado a 56 casos, tras un exhaustivo proceso de depuración. Originalmente, se habían reportado 94 desapariciones, pero mediante el cruce de información con entidades de salud y con la autoridad forense (Medicina Legal), así como mediante el contacto directo con los familiares de los afectados, fue posible actualizar esta cifra. Sin embargo, la Administración advierte que este número aún está sujeto a verificación, y puede modificarse a medida que avanza la revisión de los casos pendientes.

El informe también se detiene en la afectación a la infraestructura de Cali. En este sentido, se han procesado 5.545 reportes ciudadanos y verificado 878 edificaciones. Entre las edificaciones inspeccionadas, destaca la gravedad de los daños: 24 construcciones han presentado colapso total, 127 muestran colapso parcial y 192 presentan daños estructurales. No obstante, las cifras no son definitivas. El proceso de registro arranca con los reportes de la comunidad y sigue con inspecciones técnicas realizadas por expertos, quienes determinan el estado real de cada inmueble. Aquellas edificaciones que necesitan una evaluación más especializada, reciben visitas adicionales para una inspección detallada.

Estas labores explican los cambios registrados en los balances oficiales a lo largo de los días, ya que los datos son actualizados y corregidos conforme se realizan inspecciones en el terreno. Al mismo tiempo, las autoridades han retirado 26.304 toneladas de escombros y realizado 8.329 evaluaciones de daños y necesidades, usando el Registro Único de Familias Evaluadas (RUFE). Más de 1.913 funcionarios de atención permanecen activos y se reporta el rescate de 147 animales en el contexto de la emergencia.

La Alcaldía de Cali mantiene su compromiso de actualizar constantemente la información para orientar las labores de atención y recuperación, en tanto avanza el reconocimiento y la inspección de viviendas y edificaciones impactadas por el sismo.

¿Cuál es el número actualizado de personas desaparecidas y fallecidas tras el terremoto en Cali?

Según el reporte presentado por la Alcaldía de Cali, el número de fallecidos se ubica en 139, mientras que actualmente se reportan 56 personas desaparecidas, cifras que responden a un proceso de verificación que incluyó el cruce de información con familiares, entidades de salud y Medicina Legal, descensos desde los reportes iniciales registrados tras la emergencia.

¿Qué daños estructurales y en infraestructura reporta la Alcaldía de Cali tras el sismo?

La Administración de Cali ha verificado 878 edificaciones, de las cuales 24 colapsaron completamente, 127 presentan colapso parcial y 192 tienen daños estructurales, según el balance más reciente. El proceso de evaluación continúa, ya que las cifras podrían variar conforme se llevan a cabo nuevas inspecciones y verificaciones técnicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.