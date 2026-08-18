Por: Noticiero 90 minutos

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El pasado 10 de agosto, Colombia vivió una de las tragedias más difíciles de los últimos años tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió diferentes regiones del país. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la cifra oficial de víctimas mortales asciende a más de un centenar, con 304 cuerpos trasladados a sus instalaciones y 300 de ellos ya plenamente identificados. Este balance refleja el esfuerzo de las autoridades por agilizar los procesos de identificación y esclarecer el impacto de la catástrofe en los departamentos afectados.

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De acuerdo con la entidad, las víctimas corresponden especialmente a personas residentes en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, entre quienes se encuentran, lamentablemente, 22 menores de edad. Este dato pone en evidencia la magnitud del dolor social tras la emergencia y la manera en que la tragedia atraviesa a las familias de la región. Toda esta información ha sido verificada y proporcionada directamente por Medicina Legal, organismo responsable de la gestión forense en este tipo de situaciones.

Por otra parte, el número de personas reportadas como desaparecidas sigue en aumento mientras avanzan las labores de búsqueda y verificación. Medicina Legal informó que el registro oficial de desaparecidos ya asciende a 348 personas. Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Chocó y Antioquia son los departamentos que concentran los reportes, siendo los más afectados por las consecuencias del terremoto.

La emergencia también provocó daños estructurales en la sede de Medicina Legal en Cali, lo que obligó a las autoridades a trasladar temporalmente algunos de sus servicios a los municipios de Palmira y Tuluá. Allí, el personal de la institución está disponible para asistir a familiares de las víctimas y ciudadanos que busquen información o trámites relacionados con la emergencia.

En cuanto a la entrega de los cuerpos identificados, Medicina Legal especificó que este proceso será coordinado con la Fiscalía General de la Nación, autoridad encargada de liderar todos los trámites legales pertinentes en los municipios implicados. Las autoridades subrayan que las cifras sobre víctimas y desaparecidos aún podrían variar, pues los reportes y labores de consolidación continúan en desarrollo.

¿Cuántas víctimas y desaparecidos dejó el terremoto de agosto según Medicina Legal?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hasta la fecha se han trasladado 304 cuerpos a sus instalaciones, de los cuales 300 han sido plenamente identificados. Asimismo, la entidad reporta oficialmente 348 personas desaparecidas como consecuencia del sismo.

¿Cómo afecta la emergencia a las sedes de Medicina Legal y la entrega de cuerpos?

La sede de Medicina Legal en Cali fue afectada por el terremoto, por lo que algunos servicios se trasladaron temporalmente a Palmira y Tuluá. La entrega de los cuerpos identificados se realiza con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y en coordinación con las sedes municipales correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.