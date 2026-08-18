Medicina Legal actualizó el listado de personas desaparecidas tras el terremoto del 10 de agosto y reportó un total de 348 casos con corte a la 1:00 p. m. del 17 de agosto.

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dio a conocer los nombres de las personas reportadas como desaparecidas, con el propósito de aportar a las labores de búsqueda que continúan después de la emergencia.

La entidad precisó que los 348 reportes corresponden a personas relacionadas con el terremoto y cuyo paradero todavía se desconoce.

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Medicina Legal divulgó sus nombres como una herramienta para apoyar las labores de localización y facilitar que la información pueda ser consultada por familiares, autoridades y ciudadanos.

Lista actualizada de desaparecidos por el terremoto en Colombia

No. Nombres Apellidos Departamento Desaparición Municipio Desaparición 1 Lina María Giraldo Perdomo Risaralda Pereira 2 Hija de Diego López Risaralda 3 Celedy Del Carmen Murillo Galvis Risaralda 4 Alison Henao Villada Risaralda Pereira 5 Gabriela Henao Villada Risaralda 6 Fabian Díaz Chica Risaralda 7 Brenda Elois Flórez Reyes Risaralda 8 Gustavo Salazar Cardona Risaralda 9 Ángela María Guacheta Risaralda 10 Daniela Diez Risaralda 11 Iris Córdoba Risaralda 12 David Riusca Yousdavid Risaralda Pereira 13 Sofia Toro Gómez Risaralda 14 Iván Henao Orjuela Risaralda Pereira 15 Astrid Malens Ceballos Risaralda 16 Wilson Zuleta Risaralda 17 Kevin Loaiza Peña Risaralda 18 Sergio Esteban Tangua Risaralda 19 José Bernardo Murillo Torres Risaralda 20 Guillermo Ramírez Risaralda 21 Yoiris Luana Seigal Risaralda 22 Tatiana Restrepo Risaralda Dosquebradas 23 Antonio Vélez Risaralda Dosquebradas 24 Santiago Alonso Montes Pérez Risaralda 25 Angie Carolina Henao Risaralda 26 Dora Delsi Rincon Risaralda 27 Miguel Horacio Cabrera Valle del Cauca ElCairo 28 Beneradis Porto Granados Risaralda Pereira 29 Camilo Gil Giraldo Valle del Cauca Cartago 30 Milena Palomino Pérez Risaralda Dosquebradas 31 Karen López Sánchez Antioquia Itagüí 32 Loren Valentina Álvarez Palomino Risaralda Dosquebradas 33 Julieth Gutiérrez Murillo Valle del Cauca Cali 34 Chavit Giraldo Serna Risaralda Pereira 35 Luciano Joseu Lares Hernández Risaralda Pereira 36 Waren Garzon Madera Risaralda Pereira 37 Andrés Felipe Sánchez Gutiérrez Valle del Cauca Cali 38 Amanda Miguel Benitez Cardozo Valle del Cauca Cali 39 Amparo Calambas Salazar Valle del Cauca Cali 40 Yeliza Corona González Valle del Cauca Cali 41 Yelitza Coromoto González Arias Valle del Cauca Cali 42 Yeimy Padilla Rodriguez Valle del Cauca Cali 43 Angela Sánchez Valle del Cauca Cali 44 Catalina Ortiz Echeverry Valle del Cauca Cali 45 Danilo Muñoz Oviedo Valle del Cauca Cali 46 Dario Hernández Romero Valle del Cauca Cali 47 Darlyn Yarine Largo Aricapa Valle del Cauca Cali 48 Dayan Nathalia Lugo Valle del Cauca Cali 49 Diego Caicedo Valle del Cauca Cali 50 Diego Gómez Murillo Valle del Cauca Cali 51 Edwin Rojas Álvarez Valle del Cauca Cali 52 Elizabeth Sulbaran Valle del Cauca Cali 53 Víctor José Itiago Valle del Cauca Cali 54 Vanessa Espinosa Valle del Cauca Cali 55 Steven Guzman Valle del Cauca Cali 56 Sheril Sofia Arias Diaz Valle del Cauca Cali 57 Sebastián Rodriguez Pérez Valle del Cauca Cali 58 Sebastián Clavijo Valle del Cauca Cali 59 Sara Yasmira González Valle del Cauca Cali 60 Fernando Diaz Lenis Valle del Cauca Cali 61 Geraldine Rodriguez Valle del Cauca Cali 62 Gladis Santacruz Vargas Valle del Cauca Cali 63 Gladys Lizcano Valle del Cauca Cali 64 Rubiela Villegas Chávez Valle del Cauca Cali 65 Rosa Elena Benitez Valle del Cauca Cali 66 Patricia García Valle del Cauca Cali 67 Orina Acevedo Sánchez Valle del Cauca Cali 68 Noah Ricardo Mafia Carvajar Valle del Cauca Cali 69 Nathalia Guerrero Valle del Cauca Cali 70 Nancy Estella López Ríos Valle del Cauca Cali 71 Isabella Urai Valle del Cauca Cali 72 Juan Carlos Parra Mateus Valle del Cauca Cali 73 Miguel Ángel Bejarano Valle del Cauca Cali 74 Matias López Sánchez Valle del Cauca Cali 75 Mathias Aguilera Valle del Cauca Cali 76 Julio Cesar Sendoya Hincapié Valle del Cauca Cali 77 Lujan De Jesús Ortiz Valle del Cauca Cali 78 Manuela Rodriguez Valle del Cauca Cali 79 Manuela López Sánchez Valle del Cauca Cali 80 Manuel Luque Ahumada Valle del Cauca Cali 81 Lizandro Millan Valle del Cauca 82 Karlehosky Rada Valle del Cauca 83 Valentina Millan Valle del Cauca 84 Olmedo López Pantoja Valle del Cauca 85 Marci López Pantoja Valle del Cauca 86 Humberto Lara Tascon Valle del Cauca 87 José Guillermo Roncancio Rodriguez Valle del Cauca 88 Gilberto Hernan Jaramillo Ramírez Valle del Cauca Cali 89 Ayda Luz Nieto Gutiérrez Risaralda Pereira 90 Víctor Rodrigo Ríos Fierro Risaralda Pereira 91 Jerson David Giraldo Garzon Risaralda Pereira 92 Alejandro Marín Quindío Armenia 93 Argenis De Jesús Díaz Ibarra Quindío Armenia 94 Daniela Guzman Sánchez Quindío Armenia 95 Dayany Ospina Quintero Quindío Armenia 96 Diana Tavera Quindío Armenia 97 Doris Amanda Caro Quindío Armenia 98 German Andrés Jejen Cortes Quindío Armenia 99 Haider Yoseth Rosero Rivas Quindío Armenia 100 Hellen Arlet Gutiérrez Quindío Armenia 101 Hernando Moreno Quindío Armenia 102 Juan Sebastián Taborda Arcila Quindío Armenia 103 Julián Correa Quindío Armenia 104 Karluvis Margarita Fernández Patiño Quindío Armenia 105 Lolita Jaramillo Quindío Armenia 106 Lorena Romero Medellin Quindío Armenia 107 Lourdes Elizabeth Lozano Jaime Quindío Armenia 108 Luis Robledo Quindío Armenia 109 Luis Carlos Romero Bejarano Quindío Armenia 110 Luz Angela Correa López Quindío Armenia 111 Luz Dary Orrego Arias Quindío Armenia 112 Maderlay Ospina Quindío Armenia 113 Manuel Chindoy Urbano Quindío Armenia 114 Marcos Aurelio Giraldo Quindío Armenia 115 María Alejandra Ruiz Laiton Quindío Armenia 116 María Amparo Tabares Espinosa Quindío Armenia 117 María Angelica Corchuelo Arias Quindío Armenia 118 María Estella Bolaños Quindío Armenia 119 María Nohe Bahamon Molina Quindío Armenia 120 María Victoria Pravnick Quindío Armenia 121 Mario De Jesús Zapata Rueda Quindío Armenia 122 Mathias Betancur Algeciras Quindío Armenia 123 Michael Rosero Quindío Armenia 124 Miguel Ángel Giraldo Quindío Armenia 125 Tatiana Noreña Quindío Armenia 126 Tatiana Abril Quindío Armenia 127 Yasmín Dos Santos Quindío Armenia 128 Juan David Rincón Olaya Valle del Cauca Cali 129 Yenifer Mosquera Rodríguez Risaralda Pereira 130 Mario Zuluaga Buritica Risaralda Santa Rosa de Cabal 131 Bryan Arlex García Vargas Quindío Armenia 132 Héctor Asdrubal Jaramillo Restrepo Valle del Cauca Cali 133 Michael Andrés Paredes Otro municipio no listado 134 Juan Carlos Rodríguez Mosquera Risaralda Dosquebradas 135 Lubian Andrei Certuche Santiago Valle del Cauca Cali 136 Florentino Delgado Escobar Valle del Cauca Cali 137 Wilber Villamarin Gómez Valle del Cauca Cali 138 Jhon Faber Jiménez Zapata Valle del Cauca Cali 139 Mario Alberto Zapata Verdier Risaralda Pereira 140 Guillermo Echavarria Cespedes Valle del Cauca Cali 141 Hugo Robledo Risaralda Pereira 142 José Antonio Sánchez Rojo Valle del Cauca Cali 143 Juan Rodríguez Risaralda Pereira 144 Edinson Palacio Risaralda Pereira 145 Sandra Milena Hernández Risaralda Pereira 146 Jair Largo Uchima Risaralda Pereira 147 Odelia Mercedes Rocca Valle del Cauca Cali 148 José Antonio Monsalve Rengifo Risaralda Marsella 149 Jacobo Londoño Cantillo Valle del Cauca Cali 150 Jerónimo Londoño Cantillo Valle del Cauca Cali 151 Karol Michelle Mosquera Risaralda Pereira 152 Juan David Trejos González Risaralda Pereira 153 Yhon Henry Valencia Marín Risaralda Pereira 154 Blanca Lucero Correa Duque Risaralda Pereira 155 Jhony Alexander Correa Ramírez Risaralda Dosquebradas 156 Cesar Eduardo Castillo Vergara Valle del Cauca Buenaventura 157 Yenrry Alberto Ospina Guzmán Chocó Quibdó 158 Erika Lucia Mesa Franco Quindío Calarca 159 Yaqueline Becerra Chitiva Quindío Calarcá 160 Edwin Moreno Becerra Quindío Calarcá 161 Celmira Duque Quindío Quimbaya 162 Gloria Esmeralda Enriquez Rodriguez Quindío Quimbaya 163 Jaime Hugo Gómez Quindío Quimbaya 164 Javier Cano Quindío Quimbaya 165 Ana Isabel Jaramillo Quindío Quimbaya 166 Martha Grisales Amaya Quindío Quimbaya 167 Daniel Steven Cárdenas Osorio Quindío Quimbaya 168 Andrés Acero Quindío Quimbaya 169 Sonia Velasquez Quindío Quimbaya 170 Luz Dary Chamorro Farfan Quindío Quimbaya 171 Liliana Castaño González Quindío Quimbaya 172 Adriana Cabrera Rizo Quindío Quimbaya 173 Ana Pérez Quindío Quimbaya 174 Nina Margoth Prieto Osorio Quindío Quimbaya 175 Elmer Correa Quindío Quimbaya 176 María Fernanda Marín Álvarez Quindío La Tebaida 177 Lina María Zuleta Cadavid Quindío La Tebaida 178 Sara Marulanda Zuleta Quindío La Tebaida 179 Dora Cecilia Useche Quindío La Tebaida 180 Nidia Marín Quindío Montenegro 181 Wilson Camilo García Barrera Antioquia Girardota 182 Alfredo Garzón Risaralda Pereira 183 Juan David García Miranda Risaralda Pereira 184 Luis Hernando Benjumea Risaralda Pereira 185 Esneider Alonso Álvarez López Risaralda Pereira 186 Isay Moreno Palencia Chocó Istmina 187 Hernando David López Toro Risaralda Pereira 188 William Alexis Piedrahita Gutiérrez Risaralda Dosquebradas 189 Alfredo Moreno Risaralda Pereira 190 Frandiney Noreña Correa Risaralda Pereira 191 Luis Orlando Ballesteros Restrepo Risaralda Pereira 192 Osvaldo Leidan Villa Garcés Risaralda Pereira 193 Alba Lucia Penagos Bedoya Otro municipio no listado 194 Jhon Fredy Tapazco Arias Risaralda Pereira 195 Lorena Carmona Risaralda Pereira 196 Alex Realpe Risaralda Pereira 197 Alirio De Jesús Restrepo Hernández Risaralda Pereira 198 Amparo Blanco García Risaralda Pereira 199 Andre Fortoul Padilla Risaralda Pereira 200 Anghy Daniela Álvarez Pérez Risaralda Pereira 201 Armando Fernández González Risaralda Pereira 202 Camila Arenas Risaralda Pereira 203 Carlos Prada Risaralda Pereira 204 Carlos Ancizar Flórez Risaralda Pereira 205 Carlos Antonio Atehortua Risaralda Pereira 206 Carlos Eduardo Amaya Castro Risaralda Pereira 207 Carmen Alastre Risaralda Pereira 208 Cole Avery Male Risaralda Pereira 209 Daisy González Sepulveda Risaralda Pereira 210 Danna Valentina Barajas Risaralda Pereira 211 Dario De Jesús Correa Vallejo Risaralda Pereira 212 Darwin Alexander Moncada Contreras Risaralda Pereira 213 David Hurtado Aspirilla Risaralda Pereira 214 Edgar Plaza Risaralda Pereira 215 Edinson Jiménez Risaralda Pereira 216 Eduar Varela Vargas Risaralda Pereira 217 Edwin Contreras Risaralda Pereira 218 Elvia Iraida Maya Risaralda Pereira 219 Emanuel Barajas Risaralda Pereira 220 Enrique Mejia Acosta Risaralda Pereira 221 Erquin Hernan Narvaez Risaralda Pereira 222 Esmeralda Echeverria Viveros Risaralda Pereira 223 Estefania Córdoba Mosquera Risaralda Pereira 224 Euclides Alfonso Angulo Risaralda Pereira 225 Evelin Mejia Risaralda Pereira 226 Gilberto Quintero Risaralda Pereira 227 Gisella Fuelpaz Montoya Risaralda Pereira 228 Gloria Isabel Uribe Risaralda Pereira 229 Héctor Javier Orozco Ruiz Risaralda Pereira 230 Heidi Daniela Correa Arango Risaralda Pereira 231 Henry David Yonda Risaralda Pereira 232 Idaly López Risaralda Pereira 233 Isabel Valencia Risaralda Pereira 234 Ismael Risaralda Pereira 235 Iván Ríos Risaralda Pereira 236 Jaider Orozco Giraldo Risaralda Pereira 237 Jairo Yepes Risaralda Pereira 238 Jaiver Usuga López Risaralda Pereira 239 Jaqueline Cardona Risaralda Pereira 240 Javier Álzate, Zuluaga Risaralda Pereira 241 Javier Leonardo Suarez Marín Risaralda Pereira 242 Jessica Jiménez Risaralda Pereira 243 Jessica Fernanda Toro Risaralda Pereira 244 Jesús Tamayo Zapata Risaralda Pereira 245 Jhon Cardona Risaralda Pereira 246 Jhon Martínez Risaralda Pereira 247 Jhon Alexander Arango Risaralda Pereira 248 Jhon Deibi Rada López Risaralda Pereira 249 Jhon Fredy Riascos Barrera Risaralda Pereira 250 Jhon Jairo Marín Marín Risaralda Pereira 251 Jonathan Espinoza Bentancourt Risaralda Pereira 252 José Cristóbal Gonzales Risaralda Pereira 253 José Vaquiro Medina Risaralda Pereira 254 Juan Córdoba Risaralda Pereira 255 Juan Camilo Santofimio Restrepo Risaralda Pereira 256 Juan Daniel Villareal Risaralda Pereira 257 Juan Esteban Lugo Restrepo Risaralda Pereira 258 Juan Pablo Patiño Risaralda Pereira 259 Julián Rivera Risaralda Pereira 260 Julio Cesar López Uran Risaralda Pereira 261 Karin Dayana Moncada Contreras Risaralda Pereira 262 Karol Bohorquez Ramírez Risaralda Pereira 263 Leidy Tatiana Barajas Roncancio Risaralda Pereira 264 Leonardo Álvarez Patiño Risaralda Pereira 265 Liam Fajardo Risaralda Pereira 266 Lizeth Restrepo Quintero Risaralda Pereira 267 Lucely Fernández Risaralda Pereira 268 Luis Carlos Quiroz Villegas Risaralda Pereira 269 Luis Fernando Orrego Risaralda Pereira 270 Lus Guillermo Villa Ángel Risaralda Pereira 271 Luz Mary Betancourt Risaralda Pereira 272 Manuel Porras Porras Risaralda Pereira 273 Margarita María Leal Cortes Risaralda Pereira 274 María Contreras García Risaralda Pereira 275 María Camila Castro Parga Risaralda Pereira 276 María Clara Carmona Risaralda Pereira 277 María Daneli Aricapa Risaralda Pereira 278 María De Jesús León Risaralda Pereira 279 María Del Carmen Puerta Foronda Risaralda Pereira 280 María Gabriela Villegas Figueredo Risaralda Pereira 281 María Isabela Aragón Benavidez Risaralda Pereira 282 María Jesús Valencia Risaralda Pereira 283 María Leonor Álzate, Nieto Risaralda Pereira 284 María Rubiela Correa Arbelaez Risaralda Pereira 285 Maribel Correa Arango Risaralda Pereira 286 Martha Cardona Risaralda Pereira 287 Martha Elena Mena Risaralda Pereira 288 Martha Lucia Cadavid Montes Risaralda Pereira 289 Martha Viviana Méndez Risaralda Pereira 290 Martin López Risaralda Pereira 291 Mauricio León Risaralda Pereira 292 Maximiliano Espinoza Toro Risaralda Pereira 293 Mery Alexander Rodriguez Risaralda Pereira 294 Michel Andre Fortoul Valenzuela Risaralda Pereira 295 Miguel Ángel Moreno Risaralda Pereira 296 Natalia Gaviria Risaralda Pereira 297 Natalia Patiño Risaralda Pereira 298 Nelson Julián Tibaduiza Landinez Risaralda Pereira 299 Noah García Trejos Risaralda Pereira 300 Orlando Cardona Risaralda Pereira 301 Oscar Alexis Panameño Riascos Risaralda Pereira 302 Oscar Bertulio Rivas Risaralda Pereira 303 Pablo Antonio Diaz Rodriguez Risaralda Pereira 304 Pedro Luis Restrepo Gómez Risaralda Pereira 305 Ramiro Franco Peña Risaralda Pereira 306 Ramiro Marín Risaralda Pereira 307 Raphael Rodriguez Risaralda Pereira 308 Robinson Dario Hernández Risaralda Pereira 309 Rosa Arredondo Risaralda Pereira 310 Rosaba Milena Valencia Arias Risaralda Pereira 311 Rosalba Alvaran Risaralda Pereira 312 Rubiela Tamayo Zapata Risaralda Pereira 313 Sandra Castro Parga Risaralda Pereira 314 Santiago García Risaralda Pereira 315 Santiago Olaya Risaralda Pereira 316 Santiago Zapata Giraldo Risaralda Pereira 317 Sebastián Martínez Valencia Risaralda Pereira 318 Sindy Yuviela Mosquera Risaralda Pereira 319 Soley Camacho Risaralda Pereira 320 Sonia Hurtado Risaralda Pereira 321 Stefany Alejandra Gamba Risaralda Pereira 322 Stiven Mejia López Risaralda Pereira 323 Tatiana Martínez Risaralda Pereira 324 Thaliana Millan Salazar Risaralda Pereira 325 Valentina Correa Arango Risaralda Pereira 326 Ximena Sierra Bejarano Risaralda Pereira 327 Yamid Martínez Risaralda Pereira 328 Yamile Correa Arango Risaralda Pereira 329 Yefferlyn Dairy Moncada Contreras Risaralda Pereira 330 Yesid Lobo Risaralda Pereira 331 Fernando de Jesús Martínez Jaramillo Risaralda Belén de Umbría 332 Jairo Cortez Risaralda Pereira 333 Oscar Andrés Martínez Risaralda Pereira 334 Karol Manuela Becerra Caicedo Valle del Cauca Cali 335 Julio Cesar Sendoya Hincapié Valle del Cauca Cali 336 Ronal Alejandro Porras Torres Chocó San José del Palmar 337 Yuli Lizeth Ruiz Cárdenas Risaralda Pereira 338 Juan David Muñoz Bedoya Risaralda Pereira 339 Jorge Blandon Córdoba Risaralda Pereira 340 Jenny Lorena Navarro Usama Valle del Cauca Cali 341 Francy Enith Mejia López Risaralda Dosquebradas 342 Andrés Felipe Galvis herrera Risaralda Pereira 343 Santiago Urbano Rodríguez Valle del Cauca Cali 344 Luis Hernán Del Corral Pérez Valle del Cauca Cali 345 Jhon Jairo Arroyave Bedoya Valle del Cauca Cali 346 Alba Erlyn León Ortiz Valle del Cauca Cali 347 Benhur Antonio Herrera peña Risaralda Pereira 348 Martha Lucia García Triviño Valle del Cauca Cali

La información corresponde al corte establecido por la entidad y puede actualizarse a medida que avancen las labores de búsqueda y se conozca nueva información sobre las personas reportadas.

Por ello, el listado presentado en esta publicación corresponde a la actualización disponible hasta la 1:00 p. m. del 17 de agosto de 2026.

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