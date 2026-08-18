Medicina Legal actualizó el listado de personas desaparecidas tras el terremoto del 10 de agosto y reportó un total de 348 casos con corte a la 1:00 p. m. del 17 de agosto.
(Vea también: Terremoto de magnitud 7,4 afecta a 15 departamentos y más de 450 municipios, según el presidente De la Espriella)
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dio a conocer los nombres de las personas reportadas como desaparecidas, con el propósito de aportar a las labores de búsqueda que continúan después de la emergencia.
La entidad precisó que los 348 reportes corresponden a personas relacionadas con el terremoto y cuyo paradero todavía se desconoce.
Medicina Legal divulgó sus nombres como una herramienta para apoyar las labores de localización y facilitar que la información pueda ser consultada por familiares, autoridades y ciudadanos.
Lista actualizada de desaparecidos por el terremoto en Colombia
|No.
|Nombres
|Apellidos
|Departamento Desaparición
|Municipio Desaparición
|1
|Lina María
|Giraldo Perdomo
|Risaralda
|Pereira
|2
|Hija de Diego López
|Risaralda
|3
|Celedy Del Carmen
|Murillo Galvis
|Risaralda
|4
|Alison
|Henao Villada
|Risaralda
|Pereira
|5
|Gabriela
|Henao Villada
|Risaralda
|6
|Fabian
|Díaz Chica
|Risaralda
|7
|Brenda Elois
|Flórez Reyes
|Risaralda
|8
|Gustavo
|Salazar Cardona
|Risaralda
|9
|Ángela María
|Guacheta
|Risaralda
|10
|Daniela
|Diez
|Risaralda
|11
|Iris
|Córdoba
|Risaralda
|12
|David
|Riusca Yousdavid
|Risaralda
|Pereira
|13
|Sofia
|Toro Gómez
|Risaralda
|14
|Iván
|Henao Orjuela
|Risaralda
|Pereira
|15
|Astrid Malens
|Ceballos
|Risaralda
|16
|Wilson
|Zuleta
|Risaralda
|17
|Kevin
|Loaiza Peña
|Risaralda
|18
|Sergio Esteban
|Tangua
|Risaralda
|19
|José Bernardo
|Murillo Torres
|Risaralda
|20
|Guillermo
|Ramírez
|Risaralda
|21
|Yoiris
|Luana Seigal
|Risaralda
|22
|Tatiana
|Restrepo
|Risaralda
|Dosquebradas
|23
|Antonio
|Vélez
|Risaralda
|Dosquebradas
|24
|Santiago Alonso
|Montes Pérez
|Risaralda
|25
|Angie Carolina
|Henao
|Risaralda
|26
|Dora Delsi
|Rincon
|Risaralda
|27
|Miguel Horacio
|Cabrera
|Valle del Cauca
|ElCairo
|28
|Beneradis
|Porto Granados
|Risaralda
|Pereira
|29
|Camilo
|Gil Giraldo
|Valle del Cauca
|Cartago
|30
|Milena
|Palomino Pérez
|Risaralda
|Dosquebradas
|31
|Karen
|López Sánchez
|Antioquia
|Itagüí
|32
|Loren Valentina
|Álvarez Palomino
|Risaralda
|Dosquebradas
|33
|Julieth
|Gutiérrez Murillo
|Valle del Cauca
|Cali
|34
|Chavit
|Giraldo Serna
|Risaralda
|Pereira
|35
|Luciano Joseu
|Lares Hernández
|Risaralda
|Pereira
|36
|Waren
|Garzon Madera
|Risaralda
|Pereira
|37
|Andrés Felipe
|Sánchez Gutiérrez
|Valle del Cauca
|Cali
|38
|Amanda Miguel
|Benitez Cardozo
|Valle del Cauca
|Cali
|39
|Amparo
|Calambas Salazar
|Valle del Cauca
|Cali
|40
|Yeliza
|Corona González
|Valle del Cauca
|Cali
|41
|Yelitza Coromoto
|González Arias
|Valle del Cauca
|Cali
|42
|Yeimy
|Padilla Rodriguez
|Valle del Cauca
|Cali
|43
|Angela
|Sánchez
|Valle del Cauca
|Cali
|44
|Catalina
|Ortiz Echeverry
|Valle del Cauca
|Cali
|45
|Danilo
|Muñoz Oviedo
|Valle del Cauca
|Cali
|46
|Dario
|Hernández Romero
|Valle del Cauca
|Cali
|47
|Darlyn Yarine
|Largo Aricapa
|Valle del Cauca
|Cali
|48
|Dayan Nathalia
|Lugo
|Valle del Cauca
|Cali
|49
|Diego
|Caicedo
|Valle del Cauca
|Cali
|50
|Diego
|Gómez Murillo
|Valle del Cauca
|Cali
|51
|Edwin
|Rojas Álvarez
|Valle del Cauca
|Cali
|52
|Elizabeth
|Sulbaran
|Valle del Cauca
|Cali
|53
|Víctor José
|Itiago
|Valle del Cauca
|Cali
|54
|Vanessa
|Espinosa
|Valle del Cauca
|Cali
|55
|Steven
|Guzman
|Valle del Cauca
|Cali
|56
|Sheril Sofia
|Arias Diaz
|Valle del Cauca
|Cali
|57
|Sebastián
|Rodriguez Pérez
|Valle del Cauca
|Cali
|58
|Sebastián
|Clavijo
|Valle del Cauca
|Cali
|59
|Sara Yasmira
|González
|Valle del Cauca
|Cali
|60
|Fernando
|Diaz Lenis
|Valle del Cauca
|Cali
|61
|Geraldine
|Rodriguez
|Valle del Cauca
|Cali
|62
|Gladis
|Santacruz Vargas
|Valle del Cauca
|Cali
|63
|Gladys
|Lizcano
|Valle del Cauca
|Cali
|64
|Rubiela
|Villegas Chávez
|Valle del Cauca
|Cali
|65
|Rosa Elena
|Benitez
|Valle del Cauca
|Cali
|66
|Patricia
|García
|Valle del Cauca
|Cali
|67
|Orina
|Acevedo Sánchez
|Valle del Cauca
|Cali
|68
|Noah Ricardo
|Mafia Carvajar
|Valle del Cauca
|Cali
|69
|Nathalia
|Guerrero
|Valle del Cauca
|Cali
|70
|Nancy Estella
|López Ríos
|Valle del Cauca
|Cali
|71
|Isabella
|Urai
|Valle del Cauca
|Cali
|72
|Juan Carlos
|Parra Mateus
|Valle del Cauca
|Cali
|73
|Miguel Ángel
|Bejarano
|Valle del Cauca
|Cali
|74
|Matias
|López Sánchez
|Valle del Cauca
|Cali
|75
|Mathias
|Aguilera
|Valle del Cauca
|Cali
|76
|Julio Cesar
|Sendoya Hincapié
|Valle del Cauca
|Cali
|77
|Lujan De Jesús
|Ortiz
|Valle del Cauca
|Cali
|78
|Manuela
|Rodriguez
|Valle del Cauca
|Cali
|79
|Manuela
|López Sánchez
|Valle del Cauca
|Cali
|80
|Manuel
|Luque Ahumada
|Valle del Cauca
|Cali
|81
|Lizandro
|Millan
|Valle del Cauca
|82
|Karlehosky
|Rada
|Valle del Cauca
|83
|Valentina
|Millan
|Valle del Cauca
|84
|Olmedo
|López Pantoja
|Valle del Cauca
|85
|Marci
|López Pantoja
|Valle del Cauca
|86
|Humberto
|Lara Tascon
|Valle del Cauca
|87
|José Guillermo
|Roncancio Rodriguez
|Valle del Cauca
|88
|Gilberto Hernan
|Jaramillo Ramírez
|Valle del Cauca
|Cali
|89
|Ayda Luz
|Nieto Gutiérrez
|Risaralda
|Pereira
|90
|Víctor Rodrigo
|Ríos Fierro
|Risaralda
|Pereira
|91
|Jerson David
|Giraldo Garzon
|Risaralda
|Pereira
|92
|Alejandro
|Marín
|Quindío
|Armenia
|93
|Argenis De Jesús
|Díaz Ibarra
|Quindío
|Armenia
|94
|Daniela
|Guzman Sánchez
|Quindío
|Armenia
|95
|Dayany
|Ospina Quintero
|Quindío
|Armenia
|96
|Diana
|Tavera
|Quindío
|Armenia
|97
|Doris Amanda
|Caro
|Quindío
|Armenia
|98
|German Andrés
|Jejen Cortes
|Quindío
|Armenia
|99
|Haider Yoseth
|Rosero Rivas
|Quindío
|Armenia
|100
|Hellen Arlet
|Gutiérrez
|Quindío
|Armenia
|101
|Hernando
|Moreno
|Quindío
|Armenia
|102
|Juan Sebastián
|Taborda Arcila
|Quindío
|Armenia
|103
|Julián
|Correa
|Quindío
|Armenia
|104
|Karluvis Margarita
|Fernández Patiño
|Quindío
|Armenia
|105
|Lolita
|Jaramillo
|Quindío
|Armenia
|106
|Lorena
|Romero Medellin
|Quindío
|Armenia
|107
|Lourdes Elizabeth
|Lozano Jaime
|Quindío
|Armenia
|108
|Luis
|Robledo
|Quindío
|Armenia
|109
|Luis Carlos
|Romero Bejarano
|Quindío
|Armenia
|110
|Luz Angela
|Correa López
|Quindío
|Armenia
|111
|Luz Dary
|Orrego Arias
|Quindío
|Armenia
|112
|Maderlay
|Ospina
|Quindío
|Armenia
|113
|Manuel
|Chindoy Urbano
|Quindío
|Armenia
|114
|Marcos Aurelio
|Giraldo
|Quindío
|Armenia
|115
|María Alejandra
|Ruiz Laiton
|Quindío
|Armenia
|116
|María Amparo
|Tabares Espinosa
|Quindío
|Armenia
|117
|María Angelica
|Corchuelo Arias
|Quindío
|Armenia
|118
|María Estella
|Bolaños
|Quindío
|Armenia
|119
|María Nohe
|Bahamon Molina
|Quindío
|Armenia
|120
|María Victoria
|Pravnick
|Quindío
|Armenia
|121
|Mario De Jesús
|Zapata Rueda
|Quindío
|Armenia
|122
|Mathias
|Betancur Algeciras
|Quindío
|Armenia
|123
|Michael
|Rosero
|Quindío
|Armenia
|124
|Miguel Ángel
|Giraldo
|Quindío
|Armenia
|125
|Tatiana
|Noreña
|Quindío
|Armenia
|126
|Tatiana
|Abril
|Quindío
|Armenia
|127
|Yasmín
|Dos Santos
|Quindío
|Armenia
|128
|Juan David
|Rincón Olaya
|Valle del Cauca
|Cali
|129
|Yenifer
|Mosquera Rodríguez
|Risaralda
|Pereira
|130
|Mario
|Zuluaga Buritica
|Risaralda
|Santa Rosa de Cabal
|131
|Bryan Arlex
|García Vargas
|Quindío
|Armenia
|132
|Héctor Asdrubal
|Jaramillo Restrepo
|Valle del Cauca
|Cali
|133
|Michael Andrés
|Paredes
|Otro municipio no listado
|134
|Juan Carlos
|Rodríguez Mosquera
|Risaralda
|Dosquebradas
|135
|Lubian Andrei
|Certuche Santiago
|Valle del Cauca
|Cali
|136
|Florentino
|Delgado Escobar
|Valle del Cauca
|Cali
|137
|Wilber
|Villamarin Gómez
|Valle del Cauca
|Cali
|138
|Jhon Faber
|Jiménez Zapata
|Valle del Cauca
|Cali
|139
|Mario Alberto
|Zapata Verdier
|Risaralda
|Pereira
|140
|Guillermo
|Echavarria Cespedes
|Valle del Cauca
|Cali
|141
|Hugo
|Robledo
|Risaralda
|Pereira
|142
|José Antonio
|Sánchez Rojo
|Valle del Cauca
|Cali
|143
|Juan
|Rodríguez
|Risaralda
|Pereira
|144
|Edinson
|Palacio
|Risaralda
|Pereira
|145
|Sandra Milena
|Hernández
|Risaralda
|Pereira
|146
|Jair
|Largo Uchima
|Risaralda
|Pereira
|147
|Odelia Mercedes
|Rocca
|Valle del Cauca
|Cali
|148
|José Antonio
|Monsalve Rengifo
|Risaralda
|Marsella
|149
|Jacobo
|Londoño Cantillo
|Valle del Cauca
|Cali
|150
|Jerónimo
|Londoño Cantillo
|Valle del Cauca
|Cali
|151
|Karol Michelle
|Mosquera
|Risaralda
|Pereira
|152
|Juan David
|Trejos González
|Risaralda
|Pereira
|153
|Yhon Henry
|Valencia Marín
|Risaralda
|Pereira
|154
|Blanca Lucero
|Correa Duque
|Risaralda
|Pereira
|155
|Jhony Alexander
|Correa Ramírez
|Risaralda
|Dosquebradas
|156
|Cesar Eduardo
|Castillo Vergara
|Valle del Cauca
|Buenaventura
|157
|Yenrry Alberto
|Ospina Guzmán
|Chocó
|Quibdó
|158
|Erika Lucia
|Mesa Franco
|Quindío
|Calarca
|159
|Yaqueline
|Becerra Chitiva
|Quindío
|Calarcá
|160
|Edwin
|Moreno Becerra
|Quindío
|Calarcá
|161
|Celmira
|Duque
|Quindío
|Quimbaya
|162
|Gloria Esmeralda
|Enriquez Rodriguez
|Quindío
|Quimbaya
|163
|Jaime Hugo
|Gómez
|Quindío
|Quimbaya
|164
|Javier
|Cano
|Quindío
|Quimbaya
|165
|Ana Isabel
|Jaramillo
|Quindío
|Quimbaya
|166
|Martha
|Grisales Amaya
|Quindío
|Quimbaya
|167
|Daniel Steven
|Cárdenas Osorio
|Quindío
|Quimbaya
|168
|Andrés
|Acero
|Quindío
|Quimbaya
|169
|Sonia
|Velasquez
|Quindío
|Quimbaya
|170
|Luz Dary
|Chamorro Farfan
|Quindío
|Quimbaya
|171
|Liliana
|Castaño González
|Quindío
|Quimbaya
|172
|Adriana
|Cabrera Rizo
|Quindío
|Quimbaya
|173
|Ana
|Pérez
|Quindío
|Quimbaya
|174
|Nina Margoth
|Prieto Osorio
|Quindío
|Quimbaya
|175
|Elmer
|Correa
|Quindío
|Quimbaya
|176
|María Fernanda
|Marín Álvarez
|Quindío
|La Tebaida
|177
|Lina María
|Zuleta Cadavid
|Quindío
|La Tebaida
|178
|Sara
|Marulanda Zuleta
|Quindío
|La Tebaida
|179
|Dora Cecilia
|Useche
|Quindío
|La Tebaida
|180
|Nidia
|Marín
|Quindío
|Montenegro
|181
|Wilson Camilo
|García Barrera
|Antioquia
|Girardota
|182
|Alfredo
|Garzón
|Risaralda
|Pereira
|183
|Juan David
|García Miranda
|Risaralda
|Pereira
|184
|Luis Hernando
|Benjumea
|Risaralda
|Pereira
|185
|Esneider Alonso
|Álvarez López
|Risaralda
|Pereira
|186
|Isay
|Moreno Palencia
|Chocó
|Istmina
|187
|Hernando David
|López Toro
|Risaralda
|Pereira
|188
|William Alexis
|Piedrahita Gutiérrez
|Risaralda
|Dosquebradas
|189
|Alfredo
|Moreno
|Risaralda
|Pereira
|190
|Frandiney
|Noreña Correa
|Risaralda
|Pereira
|191
|Luis Orlando
|Ballesteros Restrepo
|Risaralda
|Pereira
|192
|Osvaldo Leidan
|Villa Garcés
|Risaralda
|Pereira
|193
|Alba Lucia
|Penagos Bedoya
|Otro municipio no listado
|194
|Jhon Fredy
|Tapazco Arias
|Risaralda
|Pereira
|195
|Lorena
|Carmona
|Risaralda
|Pereira
|196
|Alex
|Realpe
|Risaralda
|Pereira
|197
|Alirio De Jesús
|Restrepo Hernández
|Risaralda
|Pereira
|198
|Amparo
|Blanco García
|Risaralda
|Pereira
|199
|Andre
|Fortoul Padilla
|Risaralda
|Pereira
|200
|Anghy Daniela
|Álvarez Pérez
|Risaralda
|Pereira
|201
|Armando
|Fernández González
|Risaralda
|Pereira
|202
|Camila
|Arenas
|Risaralda
|Pereira
|203
|Carlos
|Prada
|Risaralda
|Pereira
|204
|Carlos Ancizar
|Flórez
|Risaralda
|Pereira
|205
|Carlos Antonio
|Atehortua
|Risaralda
|Pereira
|206
|Carlos Eduardo
|Amaya Castro
|Risaralda
|Pereira
|207
|Carmen
|Alastre
|Risaralda
|Pereira
|208
|Cole
|Avery Male
|Risaralda
|Pereira
|209
|Daisy
|González Sepulveda
|Risaralda
|Pereira
|210
|Danna Valentina
|Barajas
|Risaralda
|Pereira
|211
|Dario De Jesús
|Correa Vallejo
|Risaralda
|Pereira
|212
|Darwin Alexander
|Moncada Contreras
|Risaralda
|Pereira
|213
|David
|Hurtado Aspirilla
|Risaralda
|Pereira
|214
|Edgar
|Plaza
|Risaralda
|Pereira
|215
|Edinson
|Jiménez
|Risaralda
|Pereira
|216
|Eduar
|Varela Vargas
|Risaralda
|Pereira
|217
|Edwin
|Contreras
|Risaralda
|Pereira
|218
|Elvia Iraida
|Maya
|Risaralda
|Pereira
|219
|Emanuel
|Barajas
|Risaralda
|Pereira
|220
|Enrique Mejia
|Acosta
|Risaralda
|Pereira
|221
|Erquin Hernan
|Narvaez
|Risaralda
|Pereira
|222
|Esmeralda
|Echeverria Viveros
|Risaralda
|Pereira
|223
|Estefania
|Córdoba Mosquera
|Risaralda
|Pereira
|224
|Euclides Alfonso
|Angulo
|Risaralda
|Pereira
|225
|Evelin
|Mejia
|Risaralda
|Pereira
|226
|Gilberto
|Quintero
|Risaralda
|Pereira
|227
|Gisella Fuelpaz
|Montoya
|Risaralda
|Pereira
|228
|Gloria Isabel
|Uribe
|Risaralda
|Pereira
|229
|Héctor Javier
|Orozco Ruiz
|Risaralda
|Pereira
|230
|Heidi Daniela
|Correa Arango
|Risaralda
|Pereira
|231
|Henry David
|Yonda
|Risaralda
|Pereira
|232
|Idaly
|López
|Risaralda
|Pereira
|233
|Isabel
|Valencia
|Risaralda
|Pereira
|234
|Ismael
|Risaralda
|Pereira
|235
|Iván
|Ríos
|Risaralda
|Pereira
|236
|Jaider
|Orozco Giraldo
|Risaralda
|Pereira
|237
|Jairo
|Yepes
|Risaralda
|Pereira
|238
|Jaiver
|Usuga López
|Risaralda
|Pereira
|239
|Jaqueline
|Cardona
|Risaralda
|Pereira
|240
|Javier
|Álzate, Zuluaga
|Risaralda
|Pereira
|241
|Javier Leonardo
|Suarez Marín
|Risaralda
|Pereira
|242
|Jessica
|Jiménez
|Risaralda
|Pereira
|243
|Jessica Fernanda
|Toro
|Risaralda
|Pereira
|244
|Jesús
|Tamayo Zapata
|Risaralda
|Pereira
|245
|Jhon
|Cardona
|Risaralda
|Pereira
|246
|Jhon
|Martínez
|Risaralda
|Pereira
|247
|Jhon Alexander
|Arango
|Risaralda
|Pereira
|248
|Jhon Deibi
|Rada López
|Risaralda
|Pereira
|249
|Jhon Fredy
|Riascos Barrera
|Risaralda
|Pereira
|250
|Jhon Jairo
|Marín Marín
|Risaralda
|Pereira
|251
|Jonathan Espinoza
|Bentancourt
|Risaralda
|Pereira
|252
|José Cristóbal
|Gonzales
|Risaralda
|Pereira
|253
|José Vaquiro
|Medina
|Risaralda
|Pereira
|254
|Juan
|Córdoba
|Risaralda
|Pereira
|255
|Juan Camilo
|Santofimio Restrepo
|Risaralda
|Pereira
|256
|Juan Daniel
|Villareal
|Risaralda
|Pereira
|257
|Juan Esteban
|Lugo Restrepo
|Risaralda
|Pereira
|258
|Juan Pablo
|Patiño
|Risaralda
|Pereira
|259
|Julián
|Rivera
|Risaralda
|Pereira
|260
|Julio Cesar
|López Uran
|Risaralda
|Pereira
|261
|Karin Dayana
|Moncada Contreras
|Risaralda
|Pereira
|262
|Karol Bohorquez
|Ramírez
|Risaralda
|Pereira
|263
|Leidy Tatiana
|Barajas Roncancio
|Risaralda
|Pereira
|264
|Leonardo
|Álvarez Patiño
|Risaralda
|Pereira
|265
|Liam
|Fajardo
|Risaralda
|Pereira
|266
|Lizeth
|Restrepo Quintero
|Risaralda
|Pereira
|267
|Lucely
|Fernández
|Risaralda
|Pereira
|268
|Luis Carlos
|Quiroz Villegas
|Risaralda
|Pereira
|269
|Luis Fernando
|Orrego
|Risaralda
|Pereira
|270
|Lus Guillermo
|Villa Ángel
|Risaralda
|Pereira
|271
|Luz Mary
|Betancourt
|Risaralda
|Pereira
|272
|Manuel
|Porras Porras
|Risaralda
|Pereira
|273
|Margarita María
|Leal Cortes
|Risaralda
|Pereira
|274
|María
|Contreras García
|Risaralda
|Pereira
|275
|María Camila
|Castro Parga
|Risaralda
|Pereira
|276
|María Clara
|Carmona
|Risaralda
|Pereira
|277
|María Daneli
|Aricapa
|Risaralda
|Pereira
|278
|María De Jesús
|León
|Risaralda
|Pereira
|279
|María Del Carmen
|Puerta Foronda
|Risaralda
|Pereira
|280
|María Gabriela
|Villegas Figueredo
|Risaralda
|Pereira
|281
|María Isabela
|Aragón Benavidez
|Risaralda
|Pereira
|282
|María Jesús
|Valencia
|Risaralda
|Pereira
|283
|María Leonor
|Álzate, Nieto
|Risaralda
|Pereira
|284
|María Rubiela
|Correa Arbelaez
|Risaralda
|Pereira
|285
|Maribel
|Correa Arango
|Risaralda
|Pereira
|286
|Martha
|Cardona
|Risaralda
|Pereira
|287
|Martha Elena
|Mena
|Risaralda
|Pereira
|288
|Martha Lucia
|Cadavid Montes
|Risaralda
|Pereira
|289
|Martha Viviana
|Méndez
|Risaralda
|Pereira
|290
|Martin López
|Risaralda
|Pereira
|291
|Mauricio
|León
|Risaralda
|Pereira
|292
|Maximiliano
|Espinoza Toro
|Risaralda
|Pereira
|293
|Mery Alexander
|Rodriguez
|Risaralda
|Pereira
|294
|Michel Andre
|Fortoul Valenzuela
|Risaralda
|Pereira
|295
|Miguel Ángel
|Moreno
|Risaralda
|Pereira
|296
|Natalia
|Gaviria
|Risaralda
|Pereira
|297
|Natalia
|Patiño
|Risaralda
|Pereira
|298
|Nelson Julián
|Tibaduiza Landinez
|Risaralda
|Pereira
|299
|Noah
|García Trejos
|Risaralda
|Pereira
|300
|Orlando
|Cardona
|Risaralda
|Pereira
|301
|Oscar Alexis
|Panameño Riascos
|Risaralda
|Pereira
|302
|Oscar Bertulio
|Rivas
|Risaralda
|Pereira
|303
|Pablo Antonio
|Diaz Rodriguez
|Risaralda
|Pereira
|304
|Pedro Luis
|Restrepo Gómez
|Risaralda
|Pereira
|305
|Ramiro
|Franco Peña
|Risaralda
|Pereira
|306
|Ramiro
|Marín
|Risaralda
|Pereira
|307
|Raphael
|Rodriguez
|Risaralda
|Pereira
|308
|Robinson Dario
|Hernández
|Risaralda
|Pereira
|309
|Rosa
|Arredondo
|Risaralda
|Pereira
|310
|Rosaba Milena
|Valencia Arias
|Risaralda
|Pereira
|311
|Rosalba
|Alvaran
|Risaralda
|Pereira
|312
|Rubiela
|Tamayo Zapata
|Risaralda
|Pereira
|313
|Sandra
|Castro Parga
|Risaralda
|Pereira
|314
|Santiago
|García
|Risaralda
|Pereira
|315
|Santiago
|Olaya
|Risaralda
|Pereira
|316
|Santiago
|Zapata Giraldo
|Risaralda
|Pereira
|317
|Sebastián
|Martínez Valencia
|Risaralda
|Pereira
|318
|Sindy Yuviela
|Mosquera
|Risaralda
|Pereira
|319
|Soley
|Camacho
|Risaralda
|Pereira
|320
|Sonia
|Hurtado
|Risaralda
|Pereira
|321
|Stefany Alejandra
|Gamba
|Risaralda
|Pereira
|322
|Stiven
|Mejia López
|Risaralda
|Pereira
|323
|Tatiana
|Martínez
|Risaralda
|Pereira
|324
|Thaliana
|Millan Salazar
|Risaralda
|Pereira
|325
|Valentina
|Correa Arango
|Risaralda
|Pereira
|326
|Ximena
|Sierra Bejarano
|Risaralda
|Pereira
|327
|Yamid
|Martínez
|Risaralda
|Pereira
|328
|Yamile
|Correa Arango
|Risaralda
|Pereira
|329
|Yefferlyn Dairy
|Moncada Contreras
|Risaralda
|Pereira
|330
|Yesid
|Lobo
|Risaralda
|Pereira
|331
|Fernando de Jesús
|Martínez Jaramillo
|Risaralda
|Belén de Umbría
|332
|Jairo
|Cortez
|Risaralda
|Pereira
|333
|Oscar Andrés
|Martínez
|Risaralda
|Pereira
|334
|Karol Manuela
|Becerra Caicedo
|Valle del Cauca
|Cali
|335
|Julio Cesar
|Sendoya Hincapié
|Valle del Cauca
|Cali
|336
|Ronal Alejandro
|Porras Torres
|Chocó
|San José del Palmar
|337
|Yuli Lizeth
|Ruiz Cárdenas
|Risaralda
|Pereira
|338
|Juan David
|Muñoz Bedoya
|Risaralda
|Pereira
|339
|Jorge
|Blandon Córdoba
|Risaralda
|Pereira
|340
|Jenny Lorena
|Navarro Usama
|Valle del Cauca
|Cali
|341
|Francy Enith
|Mejia López
|Risaralda
|Dosquebradas
|342
|Andrés Felipe
|Galvis herrera
|Risaralda
|Pereira
|343
|Santiago
|Urbano Rodríguez
|Valle del Cauca
|Cali
|344
|Luis Hernán
|Del Corral Pérez
|Valle del Cauca
|Cali
|345
|Jhon Jairo
|Arroyave Bedoya
|Valle del Cauca
|Cali
|346
|Alba Erlyn
|León Ortiz
|Valle del Cauca
|Cali
|347
|Benhur Antonio
|Herrera peña
|Risaralda
|Pereira
|348
|Martha Lucia
|García Triviño
|Valle del Cauca
|Cali
La información corresponde al corte establecido por la entidad y puede actualizarse a medida que avancen las labores de búsqueda y se conozca nueva información sobre las personas reportadas.
Por ello, el listado presentado en esta publicación corresponde a la actualización disponible hasta la 1:00 p. m. del 17 de agosto de 2026.
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La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.
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