Escrito por:  Redacción Nación
Ago 18, 2026 - 12:21 am

Medicina Legal actualizó el listado de personas desaparecidas tras el terremoto del 10 de agosto y reportó un total de 348 casos con corte a la 1:00 p. m. del 17 de agosto.

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dio a conocer los nombres de las personas reportadas como desaparecidas, con el propósito de aportar a las labores de búsqueda que continúan después de la emergencia.

La entidad precisó que los 348 reportes corresponden a personas relacionadas con el terremoto y cuyo paradero todavía se desconoce.

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Medicina Legal divulgó sus nombres como una herramienta para apoyar las labores de localización y facilitar que la información pueda ser consultada por familiares, autoridades y ciudadanos.

Lista actualizada de desaparecidos por el terremoto en Colombia

No. Nombres Apellidos Departamento Desaparición Municipio Desaparición
1 Lina María Giraldo Perdomo Risaralda Pereira
2 Hija de Diego López Risaralda
3 Celedy Del Carmen Murillo Galvis Risaralda
4 Alison Henao Villada Risaralda Pereira
5 Gabriela Henao Villada Risaralda
6 Fabian Díaz Chica Risaralda
7 Brenda Elois Flórez Reyes Risaralda
8 Gustavo Salazar Cardona Risaralda
9 Ángela María Guacheta Risaralda
10 Daniela Diez Risaralda
11 Iris Córdoba Risaralda
12 David Riusca Yousdavid Risaralda Pereira
13 Sofia Toro Gómez Risaralda
14 Iván Henao Orjuela Risaralda Pereira
15 Astrid Malens Ceballos Risaralda
16 Wilson Zuleta Risaralda
17 Kevin Loaiza Peña Risaralda
18 Sergio Esteban Tangua Risaralda
19 José Bernardo Murillo Torres Risaralda
20 Guillermo Ramírez Risaralda
21 Yoiris Luana Seigal Risaralda
22 Tatiana Restrepo Risaralda Dosquebradas
23  Antonio Vélez Risaralda Dosquebradas
24 Santiago Alonso Montes Pérez Risaralda
25 Angie Carolina Henao Risaralda
26 Dora Delsi Rincon Risaralda
27 Miguel Horacio Cabrera Valle del Cauca ElCairo
28 Beneradis Porto Granados Risaralda Pereira
29 Camilo Gil Giraldo Valle del Cauca Cartago
30 Milena Palomino Pérez Risaralda Dosquebradas
31 Karen López Sánchez Antioquia Itagüí
32 Loren Valentina Álvarez Palomino Risaralda Dosquebradas
33 Julieth Gutiérrez Murillo Valle del Cauca Cali
34 Chavit Giraldo Serna Risaralda Pereira
35 Luciano Joseu Lares Hernández Risaralda Pereira
36 Waren Garzon Madera Risaralda Pereira
37 Andrés Felipe Sánchez Gutiérrez Valle del Cauca Cali
38 Amanda Miguel Benitez Cardozo Valle del Cauca Cali
39 Amparo Calambas Salazar Valle del Cauca Cali
40 Yeliza Corona González Valle del Cauca Cali
41 Yelitza Coromoto González Arias Valle del Cauca Cali
42 Yeimy Padilla Rodriguez Valle del Cauca Cali
43 Angela Sánchez Valle del Cauca Cali
44 Catalina Ortiz Echeverry Valle del Cauca Cali
45 Danilo Muñoz Oviedo Valle del Cauca Cali
46 Dario Hernández Romero Valle del Cauca Cali
47 Darlyn Yarine Largo Aricapa Valle del Cauca Cali
48 Dayan Nathalia Lugo Valle del Cauca Cali
49 Diego Caicedo Valle del Cauca Cali
50 Diego Gómez Murillo Valle del Cauca Cali
51 Edwin Rojas Álvarez Valle del Cauca Cali
52 Elizabeth Sulbaran Valle del Cauca Cali
53 Víctor José Itiago Valle del Cauca Cali
54 Vanessa Espinosa Valle del Cauca Cali
55 Steven Guzman Valle del Cauca Cali
56 Sheril Sofia Arias Diaz Valle del Cauca Cali
57 Sebastián Rodriguez Pérez Valle del Cauca Cali
58 Sebastián Clavijo Valle del Cauca Cali
59 Sara Yasmira González Valle del Cauca Cali
60 Fernando Diaz Lenis Valle del Cauca Cali
61 Geraldine Rodriguez Valle del Cauca Cali
62 Gladis Santacruz Vargas Valle del Cauca Cali
63 Gladys Lizcano Valle del Cauca Cali
64 Rubiela Villegas Chávez Valle del Cauca Cali
65 Rosa Elena Benitez Valle del Cauca Cali
66 Patricia García Valle del Cauca Cali
67 Orina Acevedo Sánchez Valle del Cauca Cali
68 Noah Ricardo Mafia Carvajar Valle del Cauca Cali
69 Nathalia Guerrero Valle del Cauca Cali
70 Nancy Estella López Ríos Valle del Cauca Cali
71 Isabella Urai Valle del Cauca Cali
72 Juan Carlos Parra Mateus Valle del Cauca Cali
73 Miguel Ángel Bejarano Valle del Cauca Cali
74 Matias López Sánchez Valle del Cauca Cali
75 Mathias Aguilera Valle del Cauca Cali
76 Julio Cesar Sendoya Hincapié Valle del Cauca Cali
77 Lujan De Jesús Ortiz Valle del Cauca Cali
78 Manuela Rodriguez Valle del Cauca Cali
79 Manuela López Sánchez Valle del Cauca Cali
80 Manuel Luque Ahumada Valle del Cauca Cali
81 Lizandro Millan Valle del Cauca
82 Karlehosky Rada Valle del Cauca
83 Valentina Millan Valle del Cauca
84 Olmedo López Pantoja Valle del Cauca
85 Marci López Pantoja Valle del Cauca
86 Humberto Lara Tascon Valle del Cauca
87 José Guillermo  Roncancio Rodriguez Valle del Cauca
88 Gilberto Hernan Jaramillo Ramírez Valle del Cauca Cali
89 Ayda Luz Nieto Gutiérrez Risaralda Pereira
90 Víctor Rodrigo Ríos Fierro Risaralda Pereira
91 Jerson David Giraldo Garzon Risaralda Pereira
92 Alejandro Marín Quindío Armenia
93 Argenis De Jesús Díaz Ibarra Quindío Armenia
94 Daniela Guzman Sánchez Quindío Armenia
95 Dayany Ospina Quintero Quindío Armenia
96 Diana Tavera Quindío Armenia
97 Doris Amanda Caro Quindío Armenia
98 German Andrés Jejen Cortes Quindío Armenia
99 Haider Yoseth Rosero Rivas Quindío Armenia
100 Hellen Arlet Gutiérrez Quindío Armenia
101 Hernando Moreno Quindío Armenia
102 Juan Sebastián Taborda Arcila Quindío Armenia
103 Julián Correa Quindío Armenia
104 Karluvis Margarita Fernández Patiño Quindío Armenia
105 Lolita Jaramillo Quindío Armenia
106 Lorena Romero Medellin Quindío Armenia
107 Lourdes Elizabeth Lozano Jaime Quindío Armenia
108 Luis Robledo Quindío Armenia
109 Luis Carlos Romero Bejarano Quindío Armenia
110 Luz Angela Correa López Quindío Armenia
111 Luz Dary Orrego Arias Quindío Armenia
112 Maderlay Ospina Quindío Armenia
113 Manuel Chindoy Urbano Quindío Armenia
114 Marcos Aurelio Giraldo Quindío Armenia
115 María Alejandra Ruiz Laiton Quindío Armenia
116 María Amparo Tabares Espinosa Quindío Armenia
117 María Angelica Corchuelo Arias Quindío Armenia
118 María Estella Bolaños Quindío Armenia
119 María Nohe Bahamon Molina Quindío Armenia
120 María Victoria Pravnick Quindío Armenia
121 Mario De Jesús Zapata Rueda Quindío Armenia
122 Mathias Betancur Algeciras Quindío Armenia
123 Michael Rosero Quindío Armenia
124 Miguel Ángel Giraldo Quindío Armenia
125 Tatiana Noreña Quindío Armenia
126 Tatiana Abril Quindío Armenia
127 Yasmín Dos Santos Quindío Armenia
128 Juan David Rincón Olaya Valle del Cauca Cali
129 Yenifer Mosquera Rodríguez Risaralda Pereira
130 Mario Zuluaga Buritica Risaralda Santa Rosa de Cabal
131 Bryan Arlex García Vargas Quindío Armenia
132 Héctor Asdrubal Jaramillo Restrepo Valle del Cauca Cali
133 Michael Andrés Paredes Otro municipio no listado
134 Juan Carlos Rodríguez Mosquera Risaralda Dosquebradas
135 Lubian Andrei Certuche Santiago Valle del Cauca Cali
136 Florentino Delgado Escobar Valle del Cauca Cali
137 Wilber Villamarin Gómez Valle del Cauca Cali
138 Jhon Faber Jiménez Zapata Valle del Cauca Cali
139 Mario Alberto Zapata Verdier Risaralda Pereira
140 Guillermo Echavarria Cespedes Valle del Cauca Cali
141 Hugo Robledo Risaralda Pereira
142 José Antonio Sánchez Rojo Valle del Cauca Cali
143 Juan Rodríguez Risaralda Pereira
144 Edinson Palacio Risaralda Pereira
145 Sandra Milena Hernández Risaralda Pereira
146 Jair Largo Uchima Risaralda Pereira
147 Odelia Mercedes Rocca Valle del Cauca Cali
148 José Antonio Monsalve Rengifo Risaralda Marsella
149 Jacobo Londoño Cantillo Valle del Cauca Cali
150 Jerónimo Londoño Cantillo Valle del Cauca Cali
151 Karol Michelle Mosquera Risaralda Pereira
152 Juan David Trejos González Risaralda Pereira
153 Yhon Henry Valencia Marín Risaralda Pereira
154 Blanca Lucero Correa Duque Risaralda Pereira
155 Jhony Alexander Correa Ramírez Risaralda Dosquebradas
156 Cesar Eduardo Castillo Vergara Valle del Cauca Buenaventura
157 Yenrry Alberto Ospina Guzmán Chocó Quibdó
158 Erika Lucia Mesa Franco Quindío Calarca
159 Yaqueline Becerra Chitiva Quindío Calarcá
160 Edwin Moreno Becerra Quindío Calarcá
161 Celmira Duque Quindío Quimbaya
162 Gloria Esmeralda Enriquez Rodriguez Quindío Quimbaya
163 Jaime Hugo Gómez Quindío Quimbaya
164 Javier Cano Quindío Quimbaya
165 Ana Isabel Jaramillo Quindío Quimbaya
166 Martha Grisales Amaya Quindío Quimbaya
167 Daniel Steven Cárdenas Osorio Quindío Quimbaya
168 Andrés Acero Quindío Quimbaya
169 Sonia Velasquez Quindío Quimbaya
170 Luz Dary Chamorro Farfan Quindío Quimbaya
171 Liliana Castaño González Quindío Quimbaya
172 Adriana Cabrera Rizo Quindío Quimbaya
173 Ana Pérez Quindío Quimbaya
174 Nina Margoth Prieto Osorio Quindío Quimbaya
175 Elmer Correa Quindío Quimbaya
176 María Fernanda Marín Álvarez Quindío La Tebaida
177 Lina María Zuleta Cadavid Quindío La Tebaida
178 Sara Marulanda Zuleta Quindío La Tebaida
179 Dora Cecilia Useche Quindío La Tebaida
180 Nidia Marín Quindío Montenegro
181 Wilson Camilo García Barrera Antioquia Girardota
182 Alfredo Garzón Risaralda Pereira
183 Juan David García Miranda Risaralda Pereira
184 Luis Hernando Benjumea Risaralda Pereira
185 Esneider Alonso Álvarez López Risaralda Pereira
186 Isay  Moreno Palencia Chocó Istmina
187 Hernando David López Toro Risaralda Pereira
188 William Alexis Piedrahita Gutiérrez Risaralda Dosquebradas
189 Alfredo Moreno Risaralda Pereira
190 Frandiney Noreña Correa Risaralda Pereira
191 Luis Orlando Ballesteros Restrepo Risaralda Pereira
192 Osvaldo Leidan Villa Garcés Risaralda Pereira
193 Alba Lucia Penagos Bedoya Otro municipio no listado
194 Jhon Fredy Tapazco Arias Risaralda Pereira
195 Lorena Carmona Risaralda Pereira
196 Alex Realpe Risaralda Pereira
197 Alirio De Jesús Restrepo Hernández Risaralda Pereira
198 Amparo Blanco García Risaralda Pereira
199 Andre Fortoul Padilla Risaralda Pereira
200 Anghy Daniela Álvarez Pérez Risaralda Pereira
201 Armando Fernández González Risaralda Pereira
202 Camila Arenas Risaralda Pereira
203 Carlos Prada Risaralda Pereira
204 Carlos Ancizar Flórez Risaralda Pereira
205 Carlos Antonio Atehortua Risaralda Pereira
206 Carlos Eduardo Amaya Castro Risaralda Pereira
207 Carmen Alastre Risaralda Pereira
208 Cole Avery Male Risaralda Pereira
209 Daisy González Sepulveda Risaralda Pereira
210 Danna Valentina Barajas Risaralda Pereira
211 Dario De Jesús Correa Vallejo Risaralda Pereira
212 Darwin Alexander Moncada Contreras Risaralda Pereira
213 David Hurtado Aspirilla Risaralda Pereira
214 Edgar Plaza Risaralda Pereira
215 Edinson Jiménez Risaralda Pereira
216 Eduar Varela Vargas Risaralda Pereira
217 Edwin Contreras Risaralda Pereira
218 Elvia Iraida Maya Risaralda Pereira
219 Emanuel Barajas Risaralda Pereira
220 Enrique Mejia Acosta Risaralda Pereira
221 Erquin Hernan Narvaez Risaralda Pereira
222 Esmeralda Echeverria Viveros Risaralda Pereira
223 Estefania Córdoba Mosquera Risaralda Pereira
224 Euclides Alfonso Angulo Risaralda Pereira
225 Evelin Mejia Risaralda Pereira
226 Gilberto Quintero Risaralda Pereira
227 Gisella Fuelpaz Montoya Risaralda Pereira
228 Gloria Isabel Uribe Risaralda Pereira
229 Héctor Javier Orozco Ruiz Risaralda Pereira
230 Heidi Daniela Correa Arango Risaralda Pereira
231 Henry David Yonda Risaralda Pereira
232 Idaly López Risaralda Pereira
233 Isabel Valencia Risaralda Pereira
234 Ismael Risaralda Pereira
235 Iván Ríos Risaralda Pereira
236 Jaider Orozco Giraldo Risaralda Pereira
237 Jairo Yepes Risaralda Pereira
238 Jaiver Usuga López Risaralda Pereira
239 Jaqueline Cardona Risaralda Pereira
240 Javier Álzate, Zuluaga Risaralda Pereira
241 Javier Leonardo Suarez Marín Risaralda Pereira
242 Jessica Jiménez Risaralda Pereira
243 Jessica Fernanda Toro Risaralda Pereira
244 Jesús Tamayo Zapata Risaralda Pereira
245 Jhon Cardona Risaralda Pereira
246 Jhon Martínez Risaralda Pereira
247 Jhon Alexander Arango Risaralda Pereira
248 Jhon Deibi Rada López Risaralda Pereira
249 Jhon Fredy Riascos Barrera Risaralda Pereira
250 Jhon Jairo Marín Marín Risaralda Pereira
251 Jonathan Espinoza Bentancourt Risaralda Pereira
252 José Cristóbal Gonzales Risaralda Pereira
253 José Vaquiro Medina Risaralda Pereira
254 Juan Córdoba Risaralda Pereira
255 Juan Camilo Santofimio Restrepo Risaralda Pereira
256 Juan Daniel Villareal Risaralda Pereira
257 Juan Esteban Lugo Restrepo Risaralda Pereira
258 Juan Pablo Patiño Risaralda Pereira
259 Julián Rivera Risaralda Pereira
260 Julio Cesar López Uran Risaralda Pereira
261 Karin Dayana Moncada Contreras Risaralda Pereira
262 Karol Bohorquez Ramírez Risaralda Pereira
263 Leidy Tatiana Barajas Roncancio Risaralda Pereira
264 Leonardo Álvarez Patiño Risaralda Pereira
265 Liam Fajardo Risaralda Pereira
266 Lizeth Restrepo Quintero Risaralda Pereira
267 Lucely Fernández Risaralda Pereira
268 Luis Carlos Quiroz Villegas Risaralda Pereira
269 Luis Fernando Orrego Risaralda Pereira
270 Lus Guillermo Villa Ángel Risaralda Pereira
271 Luz Mary Betancourt Risaralda Pereira
272 Manuel Porras Porras Risaralda Pereira
273 Margarita María Leal Cortes Risaralda Pereira
274 María Contreras García Risaralda Pereira
275 María Camila Castro Parga Risaralda Pereira
276 María Clara Carmona Risaralda Pereira
277 María Daneli Aricapa Risaralda Pereira
278 María De Jesús León Risaralda Pereira
279 María Del Carmen Puerta Foronda Risaralda Pereira
280 María Gabriela Villegas Figueredo Risaralda Pereira
281 María Isabela Aragón Benavidez Risaralda Pereira
282 María Jesús Valencia Risaralda Pereira
283 María Leonor Álzate, Nieto Risaralda Pereira
284 María Rubiela Correa Arbelaez Risaralda Pereira
285 Maribel Correa Arango Risaralda Pereira
286 Martha Cardona Risaralda Pereira
287 Martha Elena Mena Risaralda Pereira
288 Martha Lucia Cadavid Montes Risaralda Pereira
289 Martha Viviana Méndez Risaralda Pereira
290 Martin López Risaralda Pereira
291 Mauricio León Risaralda Pereira
292 Maximiliano Espinoza Toro Risaralda Pereira
293 Mery Alexander Rodriguez Risaralda Pereira
294 Michel Andre Fortoul Valenzuela Risaralda Pereira
295 Miguel Ángel Moreno Risaralda Pereira
296 Natalia Gaviria Risaralda Pereira
297 Natalia Patiño Risaralda Pereira
298 Nelson Julián Tibaduiza Landinez Risaralda Pereira
299 Noah García Trejos Risaralda Pereira
300 Orlando Cardona Risaralda Pereira
301 Oscar Alexis Panameño Riascos Risaralda Pereira
302 Oscar Bertulio Rivas Risaralda Pereira
303 Pablo Antonio Diaz Rodriguez Risaralda Pereira
304 Pedro Luis Restrepo Gómez Risaralda Pereira
305 Ramiro Franco Peña Risaralda Pereira
306 Ramiro Marín Risaralda Pereira
307 Raphael Rodriguez Risaralda Pereira
308 Robinson Dario Hernández Risaralda Pereira
309 Rosa Arredondo Risaralda Pereira
310 Rosaba Milena Valencia Arias Risaralda Pereira
311 Rosalba Alvaran Risaralda Pereira
312 Rubiela Tamayo Zapata Risaralda Pereira
313 Sandra Castro Parga Risaralda Pereira
314 Santiago García Risaralda Pereira
315 Santiago Olaya Risaralda Pereira
316 Santiago Zapata Giraldo Risaralda Pereira
317 Sebastián Martínez Valencia Risaralda Pereira
318 Sindy Yuviela Mosquera Risaralda Pereira
319 Soley Camacho Risaralda Pereira
320 Sonia Hurtado Risaralda Pereira
321 Stefany Alejandra Gamba Risaralda Pereira
322 Stiven Mejia López Risaralda Pereira
323 Tatiana Martínez Risaralda Pereira
324 Thaliana Millan Salazar Risaralda Pereira
325 Valentina Correa Arango Risaralda Pereira
326 Ximena Sierra Bejarano Risaralda Pereira
327 Yamid Martínez Risaralda Pereira
328 Yamile Correa Arango Risaralda Pereira
329 Yefferlyn Dairy Moncada Contreras Risaralda Pereira
330 Yesid Lobo Risaralda Pereira
331 Fernando de Jesús Martínez Jaramillo Risaralda Belén de Umbría
332 Jairo Cortez Risaralda Pereira
333 Oscar Andrés Martínez Risaralda Pereira
334 Karol Manuela Becerra Caicedo Valle del Cauca Cali
335 Julio Cesar Sendoya Hincapié Valle del Cauca Cali
336 Ronal Alejandro Porras Torres Chocó San José del Palmar
337 Yuli Lizeth Ruiz Cárdenas Risaralda Pereira
338 Juan David Muñoz Bedoya Risaralda Pereira
339 Jorge Blandon Córdoba Risaralda Pereira
340 Jenny Lorena Navarro Usama Valle del Cauca Cali
341 Francy Enith Mejia López Risaralda Dosquebradas
342 Andrés Felipe Galvis herrera Risaralda Pereira
343 Santiago Urbano Rodríguez Valle del Cauca Cali
344 Luis Hernán Del Corral Pérez Valle del Cauca Cali
345 Jhon Jairo Arroyave Bedoya Valle del Cauca Cali
346 Alba Erlyn León Ortiz Valle del Cauca Cali
347 Benhur Antonio Herrera peña Risaralda Pereira
348 Martha Lucia García Triviño Valle del Cauca Cali
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La información corresponde al corte establecido por la entidad y puede actualizarse a medida que avancen las labores de búsqueda y se conozca nueva información sobre las personas reportadas.

Por ello, el listado presentado en esta publicación corresponde a la actualización disponible hasta la 1:00 p. m. del 17 de agosto de 2026.

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