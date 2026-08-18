Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Pereira ha decidido implementar un nuevo sistema temporal de pico y placa a partir de este martes 18 de agosto como respuesta ante la actual emergencia que enfrenta la ciudad. Esta medida, que estará vigente de lunes a sábado entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, busca aliviar el tránsito y facilitar la movilidad de los equipos y organismos encargados de atender la situación derivada del reciente terremoto. De acuerdo con lo informado por El Diario, la restricción aplicará tanto para vehículos particulares como para vehículos híbridos y eléctricos. Sin embargo, las motocicletas no están sujetas a esta medida.

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El esquema de restricción vehicular se organizará de forma alterna según el último dígito de la placa: los lunes, miércoles y viernes deberán abstenerse de circular los vehículos cuya placa finaliza en número par; mientras que los martes, jueves y sábados será el turno de vehículos con placa terminada en número impar. De esta manera, se pretende disminuir el flujo de automotores durante las horas críticas, especialmente en las áreas donde se continúan realizando labores de rescate, demolición y retiro de escombros.

El director del Instituto de Movilidad de Pereira, Mauricio Vega López, explicó que el nuevo pico y placa también incluye los vehículos híbridos y eléctricos, reforzando así el alcance de la restricción a la mayor cantidad posible de automotores. La exención de las motocicletas se otorga como parte del análisis realizado por las autoridades sobre la movilidad y las necesidades de quienes suelen usar este tipo de transporte.

La ciudad aún vive momentos de alta intervención en diferentes sectores, donde las actividades de inspección, intervención y retiro de elementos en riesgo se mantienen. Por ello, la decisión de limitar la circulación de vehículos persigue no solo reducir los trancones, sino también permitir el acceso expedito de la maquinaria pesada y las brigadas de socorro encargadas de la recuperación. Para los conductores, la recomendación principal es consultar previamente si el día correspondiente está permitido circular, lo que evitará infracciones y contribuirá a mantener el orden durante este periodo de contingencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué días aplica el nuevo pico y placa en Pereira tras el terremoto?

El nuevo pico y placa en Pereira se aplicará de lunes a sábado, desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Los vehículos tendrán restricción alterna: los lunes, miércoles y viernes deben abstenerse de circular los automotores con placas terminadas en número par, mientras que los martes, jueves y sábados la medida cobija a quienes tienen placa terminada en número impar. Las motocicletas están exentas de esta restricción.

¿Para cuáles vehículos no rige el pico y placa temporal en Pereira?

La restricción temporal de pico y placa que entró en vigencia en Pereira no aplica para motocicletas. Sin embargo, todos los vehículos particulares, híbridos y eléctricos deberán acogerse a la regulación, según lo explicaron las autoridades y confirmó el director del Instituto de Movilidad de Pereira. Esta exención facilita la circulación de quienes utilizan motocicletas como medio principal de transporte.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.