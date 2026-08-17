Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La medida de pico y placa en Bogotá sigue rigiendo este martes 18 de agosto de 2026 para todos los ciudadanos que circulan en la capital, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Esta restricción, que busca reducir la congestión vehicular y contribuir con el medioambiente, define los días y horarios en los cuales ciertos vehículos no pueden transitar por las vías principales de la ciudad según el último dígito de su placa.

Sigue a PULZO en Discover

Para esta jornada, la SDM estableció que los vehículos particulares autorizados para circular deben tener placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Esto significa que todos los demás automóviles deben abstenerse de salir, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., horario oficial de la medida. Por su parte, la restricción para taxis es diferente: solo pueden circular aquellos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m., conforme a lo determinado por la entidad.

Una alternativa para quienes requieren utilizar su vehículo en estos días restringidos es acogerse al Pico y Placa Solidario, una modalidad que permite pagar por la circulación sin restricciones. Los ciudadanos interesados pueden consultar los requisitos e inscribirse exclusivamente a través de la página oficial de la Secretaría de Movilidad. Es fundamental recalcar las advertencias que hace la SDM sobre el riesgo de estafas en internet: el único canal autorizado para realizar este trámite es la web oficial www.movilidadbogota.gov.co, donde el pago se realiza mediante el botón seguro (PSE). Según la propia secretaría, no existen intermediarios habilitados ni otras páginas reconocidas para ofrecer legalmente este servicio.

Esta claridad se vuelve indispensable en la coyuntura actual, donde a menudo circulan anuncios o enlaces fraudulentos ofreciendo supuestos beneficios por vías no oficiales. La SDM insiste en que cualquier pago o solicitud de exención del pico y placa fuera del portal gubernamental es inválida y podría implicar consecuencias legales, además del riesgo de perder dinero.

De este modo, estar informado respecto a la normatividad, horarios y trámites oficiales es clave para evitar sanciones, desplazamientos innecesarios o ser víctima de engaños, garantizando así una movilidad más segura y ordenada en Bogotá.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá para vehículos particulares y taxis este martes 18 de agosto de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el horario para vehículos particulares bajo la medida de pico y placa es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que para taxis se establece entre 5:30 a. m. y 9:00 p. m. Solo pueden circular los vehículos y taxis cuyas placas terminan en los dígitos autorizados oficialmente para este día específico.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario y cómo registrarse de manera segura en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es una alternativa que permite a los ciudadanos circular en días restringidos pagando una tarifa estipulada por la Secretaría Distrital de Movilidad. La única forma segura de registrarse y cancelar este beneficio es a través de la página web oficial de la entidad, utilizando el botón de pago PSE, sin intermediarios ni páginas externas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z