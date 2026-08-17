Por: Portal Bogotá

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Este 18 de agosto de 2026 se realizarán cortes de agua en Bogotá, debido a trabajos programados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), orientados a mejorar la calidad y el suministro de agua en varias localidades. De acuerdo con la información oficial de la EAAB, estos cortes buscan prevenir daños más graves en la red de tuberías y accesorios del sistema, lo que hace necesaria una suspensión temporal del servicio en sectores específicos.

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En la localidad de Kennedy, los principales afectados serán los habitantes del barrio Pastrana, donde el suministro de agua se interrumpirá desde las 10:00 a. m. y podrá extenderse hasta por 24 horas. Esta medida se debe a un cierre solicitado por terceros. Otros barrios de Kennedy, como Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia y Visión de Oriente, enfrentarán la suspensión desde la misma hora y por el mismo lapso, debido a labores de mantenimiento preventivo. Las áreas exactas corresponden a sectores comprendidos entre la avenida carrera 86 y la avenida carrera 80, abarcando varias calles y carreras detalladas por la EAAB.

En cuanto a las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, los barrios incluidos en los cortes de agua son San Isidro, Lomas, Barcelona Sur, Cerros del Oriente, Puerto Rico, Granjas de Santa Sofía, Granjas de San Pablo, La Resurrección, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, El Playón, Guiparma y Molinos del Sur. En estos sectores, la suspensión iniciará a las 10:00 a. m. y se espera que se prolongue hasta por 12 horas, debido a trabajos de mantenimiento correctivo en la red, según dio a conocer la EAAB.

Entre las principales recomendaciones divulgadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para los usuarios durante los cortes se destaca que: antes del corte, se debe llenar el tanque de reserva de la vivienda; el agua almacenada en recipientes debe consumirse en menos de 24 horas; es fundamental usar el agua de forma racional, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, la EAAB brindará el servicio de carrotanques a hospitales, clínicas y centros con gran afluencia de público, que pueden solicitar este apoyo a través de la Acualínea 116.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de agua el 18 de agosto de 2026?

Los cortes de agua se presentarán principalmente en sectores específicos de las localidades de Kennedy, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. En Kennedy afectará barrios como Pastrana, Alsacia, El Vergel, Favidi, entre otros. En San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe abarcará barrios como San Isidro, Lomas, Barcelona Sur y Molinos del Sur, según información confirmada por la EAAB.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB durante un corte de agua en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomienda a los usuarios llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas, hacer uso racional priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos y, en caso de necesitarlo, solicitar el servicio de carrotanques llamando a la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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