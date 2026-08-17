En medio de la emergencia que atraviesa Chocó por el terremoto, un grupo de jóvenes de Quibdó encontró una manera particular de poner el hombro: reciben las donaciones que llegan desde distintos lugares del país y las movilizan a punta de cadenas humanas, música, baile y cánticos.

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Son ‘Los Bárbaros’, un colectivo espontáneo que nació entre jóvenes de la capital chocoana y que, sin recibir una retribución económica, se convirtió en uno de los engranajes de la operación para recibir y organizar la ayuda humanitaria.

Su trabajo empieza cuando aparecen los camiones y tractomulas cargados de provisiones. Allí forman largas filas para pasar, de mano en mano, las cajas y sacos que deben llegar hasta los centros de acopio.

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Lo que podría convertirse en una extenuante jornada física, especialmente bajo las condiciones climáticas del Pacífico, estos jóvenes lo transformaron en una actividad marcada por la energía y el espíritu comunitario.

A una semana de esta cruel emergencia, los chocoanos sólo podemos decir: Gracias! 🇨🇴 🇨🇴🇨🇴

Estamos transitando la que probablemente sea una de las peores catástrofes de nuestra historia. Pero atravesamos la tragedia reinventando el dolor en trabajo, y la incertidumbre en acciones… pic.twitter.com/Ahf3WVlet3 — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 17, 2026

¿Por qué se llaman ‘Los Bárbaros’?

El colectivo se identifica con camisetas que llevan el nombre ‘Los Bárbaros’, una insignia que ya empieza a ser reconocida entre quienes participan en la recepción de las ayudas.

Su presencia también está acompañada por una frase que resume el espíritu con el que afrontan estos días: “El Chocó se levanta”.

Mientras adelantan las labores de descarga, los jóvenes entonan cánticos y bailan al ritmo de música urbana. La escena contrasta con el panorama de emergencia que atraviesa el departamento y ha llamado la atención de quienes llegan con las donaciones.

No se trata únicamente de descargar cajas. La organización de estas cadenas permite acelerar el movimiento de las ayudas para que puedan ser clasificadas y posteriormente enviadas hacia las comunidades que las necesitan.

De las calles de Quibdó a las redes sociales

La iniciativa comenzó de manera espontánea, pero rápidamente trascendió los puntos de recepción de ayuda.

Transportadores y habitantes de Quibdó han grabado videos durante las jornadas y los han compartido en redes sociales. En las imágenes se observa a los jóvenes organizados, pasando los elementos de un extremo a otro y acompañando el trabajo con música y baile.

La particular dinámica hizo que ‘Los Bárbaros’ empezaran a captar la atención de usuarios de diferentes lugares del país, quienes han destacado la disposición de los jóvenes para ayudar en medio de la emergencia.

En cuestión de días, el colectivo ha participado en la descarga de decenas de vehículos de carga pesada, que llevan alimentos, kits de aseo, colchonetas y elementos para atender las necesidades de las familias afectadas.

Una parte de esas ayudas continúa su recorrido hacia los municipios y zonas que enfrentan mayores dificultades, entre ellas San José del Palmar y sectores rurales del San Juan.

Así, sin esperar una remuneración y organizándose por iniciativa propia, estos jóvenes terminaron convirtiéndose en una pieza visible de la respuesta comunitaria en Quibdó.

Su mensaje, más allá de las cajas que pasan de mano en mano, se ha convertido en una imagen de la manera como la comunidad chocoana intenta responder a uno de los momentos más difíciles que ha vivido el departamento: ayudar mientras se levanta.

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