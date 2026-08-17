Dos camiones que transportaban ayuda humanitaria para las zonas afectadas por el terremoto recibieron comparendos mientras se movilizaban por carreteras del país. La situación provocó una respuesta del Gobierno, que ordenó que este tipo de vehículos no enfrenten trabas durante sus recorridos.

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hizo este 17 de agosto un llamado a las concesiones viales para que, en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA), garanticen el flujo y libre paso de los vehículos que llevan asistencia hacia las regiones afectadas.

La decisión se conoció después de dos casos registrados durante el fin de semana en diferentes corredores viales.

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🗞️#ComunicadoANI | La #ANI, en coordinación con la DITRA y los concesionarios, garantizará el paso de los vehículos que transportan ayudas humanitarias. pic.twitter.com/B2VUvuV5qL — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) August 17, 2026

¿Dónde sancionaron a los camiones de ayuda?

Uno de los casos ocurrió el 16 de agosto en la estación de pesaje de Cocora, en el corredor del proyecto Girardot-Ibagué-Cajamarca (GICA).

Allí se generó un comparendo por sobrepeso contra un camión que transportaba ayuda humanitaria con destino a Pereira.

La ANI informó que, en este caso, el valor de la multa será asumido directamente por la concesión como una medida de apoyo frente a la contingencia.

El segundo episodio ocurrió en Planeta Rica, Córdoba, dentro de la jurisdicción de la concesión Ruta del Mar. Allí otro vehículo que transportaba asistencia también fue objeto de una sanción.

Según la ANI, en este último caso se iniciaron las actuaciones correspondientes para revertir el procedimiento.

Comparendos no tendrán trámite ni cobro

Ante la situación, el Ministerio de Transporte dispuso que los comparendos impuestos a estos vehículos de ayuda humanitaria no tendrán trámite administrativo ni tendrán el cobro de la multa.

La entidad explicó que la decisión responde al carácter urgente de la asistencia que se está trasladando hacia las comunidades afectadas.

“Esta medida de solidaridad busca apoyar y garantizar la entrega oportuna y sin trabas logísticas de las ayudas a las familias damnificadas”.

La medida pretende evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse en medio de la emergencia.

Por eso, la ANI anunció que comunicará a las concesiones las medidas excepcionales adoptadas durante la emergencia, con el objetivo de que sean conocidas por el personal que trabaja en peajes, básculas de pesaje y demás puntos de control.

Además, el llamado contempla la coordinación con la Policía de Tránsito para facilitar el desplazamiento de los vehículos que llevan asistencia humanitaria.

La instrucción busca que las ayudas puedan llegar a su destino sin nuevos obstáculos logísticos, especialmente mientras continúa la atención de las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

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