Por: EL PILON SA

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La primera dama, Analú Pineda, intervino en defensa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien recientemente fue objeto de críticas tras la difusión de unas fotografías en las que se le observa en una playa de Santa Marta durante el puente festivo. Las imágenes, compartidas por el periodista Alejandro Villanueva, director de Desigual, generaron controversia, ya que el hecho ocurrió en medio de la crisis que atraviesa el país a raíz del terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, una emergencia que ha dejado hasta ahora 285 personas fallecidas, 3.975 heridas y 379 desaparecidas, así como miles de viviendas afectadas.

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Pineda, a través de sus redes sociales, manifestó un respaldo directo al ministro y detalló parte del trabajo que ha venido realizando su familia para atender a los damnificados. “Ministro, siga adelante, usted y su familia están trabajando duro por Colombia. Que lo sepa Colombia, su esposa está liderando el punto de acopio en Bucaramanga y de ahí han salido muchas toneladas para atender a los afectados”, fue el mensaje de la primera dama, quien resaltó el papel protagónico de su propia gestión y la de su esposo en el apoyo a los afectados por el desastre natural. Además, enfatizó que Beltrán, desde el Ministerio de Vivienda, ha preparado un programa especial para responder a la emergencia habitacional causada por el sismo.

Por su parte, Jaime Andrés Beltrán aclaró en declaraciones públicas que su viaje no significó el abandono de sus responsabilidades. Explicó que reside en Bogotá, mientras que su esposa e hijas viven en Bucaramanga, por lo que suelen encontrarse en lugares diferentes cuando sus obligaciones lo permiten. “Fui a visitarlos en medio del tiempo que están de vacaciones con mis hijas”, sostuvo el ministro, subrayando que buscaba estar presente como padre. Asimismo, desmintió los rumores sobre la supuesta evasión de funciones y aseguró que su equipo trabaja en un plan estructurado de tres fases dirigido a las familias damnificadas, el cual contempla subsidios para arriendo, mejoramiento de vivienda y renovación urbana. Tanto Pineda como Beltrán coincidieron en ratificar que sus acciones y las de sus familias mantienen el foco en atender la crisis.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué generó polémica la presencia del ministro de Vivienda en Santa Marta tras el terremoto?

La polémica surgió debido a que, mientras el país enfrenta las consecuencias graves del reciente terremoto, se difundieron imágenes del ministro Jaime Andrés Beltrán en una playa de Santa Marta, lo que llevó a cuestionamientos sobre sus prioridades y el posible descuido de sus funciones en la atención de la emergencia. Sin embargo, tanto Beltrán como la primera dama, Analú Pineda, han defendido las acciones y presencia del ministro asegurando que no ha abandonado su responsabilidad, de acuerdo con declaraciones conocidas tras la publicación de las fotografías.

¿Qué acciones han realizado la familia del ministro Beltrán y el Ministerio de Vivienda para atender a los afectados por el terremoto?

Analú Pineda, esposa del ministro, lidera un punto de acopio en Bucaramanga desde donde, según sus mensajes, han salido muchas toneladas de ayuda para los damnificados. Paralelamente, el ministro explicó que, desde el Ministerio de Vivienda, se ha diseñado un programa específico para emergencias, con un plan en tres fases que incluye subsidios de arriendo, mejoramiento de vivienda y renovación urbana, mostrando su involucramiento directo y de su familia en la atención de los afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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