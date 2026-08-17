El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, fue citado a la plenaria de la Cámara de Representantes luego de la polémica generada por unas fotografías en las que, presuntamente, aparece disfrutando de un viaje en Santa Marta durante el puente festivo, detalla El Tiempo.

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La controversia surgió en medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto y dejó graves afectaciones en varias regiones, añade ese medio.

Las imágenes han sido difundidas por medios como El Tiempo, El Colombiano, RCN, Cambio y más:

Al @Minvivienda se le volvieron a “ir las luces”. Mientras el país afronta la mayor tragedia del siglo, con crisis de vivienda, él se va a la playa después de 5 días de trabajo. Lo acompaña su esposa, doña Paula Ramírez, cuyo hermano fue “bendecido” con postes y luminarias que le… pic.twitter.com/yM9AZIen9S — Daniel Coronell (@DCoronell) August 17, 2026

🔴 #Política | ⚖️ El representante @AlejoToroAnt anunció que este martes radicará una moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, tras los cuestionamientos por su presunta presencia en Santa Marta durante el puente festivo.

▶ Más detalles acá.… — CABLENOTICIAS (@CABLENOTICIAS) August 17, 2026

Las fotos fueron difundidas inicialmente por el periodista Alejandro Villanueva, director de Desigual, y generaron críticas de varios sectores políticos. Posteriormente, las fotos fueron replicadas por diversos medios y periodistas nacionales.

La senadora Jennifer Pedraza pidió al presidente Abelardo de la Espriella evaluar la salida del funcionario, mientras que el congresista Alejandro Toro anunció una moción de censura, agregó ese diario.

Ante la polémica, la Cámara citó a Beltrán para el martes 18 de agosto, a las 2:00 p. m., en el Salón Elíptico.

El objetivo de la sesión será conocer las actuaciones del Gobierno y las autoridades territoriales frente a la emergencia, así como las necesidades de las comunidades afectadas.

Además, el Congreso busca revisar las acciones necesarias para garantizar una atención oportuna y fortalecer la coordinación entre el Gobierno y el Legislativo en Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas y Quindío.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.