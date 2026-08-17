Por: EL PILON SA

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Una serie de imágenes compartidas por el periodista Alejandro Villanueva, director de Desigual, han colocado al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en el centro de una controversia nacional. Según las fotografías divulgadas por Villanueva en redes sociales, el alto funcionario habría pasado el puente festivo en las playas de Santa Marta, lo cual ha motivado innumerables cuestionamientos sobre su papel y prioridades en medio de una crisis humanitaria sin precedentes. El país atraviesa un momento doloroso tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó varias ciudades el pasado lunes 10 de agosto, dejando una devastación considerable en urbes como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

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Las cifras son contundentes y revelan la magnitud de la emergencia: 285 personas perdieron la vida, 3.975 resultaron heridas y 379 permanecen desaparecidas, según el último reporte oficial. El impacto material es igualmente grave, con 26.945 viviendas destruidas, 127.557 con algún tipo de daño y 66 edificios colapsados en las zonas afectadas. Frente a esta realidad, la supuesta decisión del ministro Beltrán de permanecer ausente en un destino turístico ha provocado indignación tanto en la opinión pública como en sectores políticos, quienes exigen una actuación responsable y comprometida en el proceso de recuperación y atención a los damnificados.

Diversos sectores de oposición y hasta miembros del gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella han cuestionado la aparente conducta de Beltrán, no solo por su ausencia sino por la imagen que proyecta en momentos de emergencia. El congresista Alejandro Toro anunció que impulsará una moción de censura contra el ministro. La iniciativa tiene como propósito que Beltrán responda ante el Congreso sobre las circunstancias de su ausencia durante la crisis y su rol en el manejo de la emergencia.

En respaldo de estas exigencias, el secretario general de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Sánchez, citó oficialmente al ministro para que comparezca el martes 18 de agosto a las 2:00 de la tarde, en el Salón Elíptico. Allí, se espera que el ministro dé explicaciones sobre las acciones desarrolladas por la cartera de Vivienda tras el sismo, especialmente en relación con las familias que perdieron sus hogares y las soluciones propuestas para la reconstrucción. Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos de Jaime Andrés Beltrán sobre las imágenes filtradas ni acerca de los reproches a su presunta estadía en Santa Marta. Se aguarda su versión para aclarar los hechos y su postura frente a la emergencia nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cuestiona la presencia del ministro de Vivienda en Santa Marta tras el terremoto?

El escándalo surge porque las imágenes publicadas por el periodista Alejandro Villanueva muestran presuntamente a Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, disfrutando de la playa en Santa Marta mientras miles de familias enfrentaban graves secuelas del terremoto. Esto generó críticas sobre la actuación y prioridades del ministro en medio de la emergencia humanitaria y material que vive el país.

¿Cuáles son las consecuencias del terremoto de agosto en Colombia y qué acciones ha tomado el gobierno?

El terremoto del 10 de agosto dejó 285 muertos, 3.975 heridos, 379 desaparecidos y daños severos en viviendas y edificios. El Congreso citó al ministro de Vivienda para que explique las estrategias y medidas adoptadas, especialmente en la reconstrucción y atención de las víctimas, aunque hasta ahora no se conocen detalles de su versión sobre su presunta ausencia en esos días críticos.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.