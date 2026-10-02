La indignación en redes sociales estalló luego de confirmarse el abandono de dos perros en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado durante la jornada del pasado 30 de septiembre.

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Los dos colombianos involucrados en el caso aterrizaron en Bogotá provenientes de Miami, Estados Unidos, realizando una parada técnica antes de emprender su desplazamiento final hacia la ciudad de Cali.

Durante el paso por la terminal bogotana, los viajeros debían someterse a la revisión obligatoria del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para completar los trámites de ingreso y salida animal.

En medio de dicho procedimiento sanitario, los inspectores corroboraron que los dueños carecían de los papeles exigidos por la ley para autorizar la entrada formal de las mascotas al país.

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A pesar de que los funcionarios brindaron la opción de retornar o subsanar la documentación faltante, los pasajeros reaccionaron con rechazo y decidieron dejarlos abandonados para abordar hacia su destino.

A pocas horas de conocerse el caso, el director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), Antonio Hernández, entregó detalles de la ruta que habrían tomado los señalados responsables.

“Estamos trabajando para que cada vez las personas entiendan más que los animales son seres sintientes, pero todavía pasan cosas terribles”, expresó Hernández sobre el repudiable acontecimiento.

Adicionalmente, desde la Subdirección de Fauna del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal señalaron que los propietarios llegaron a solicitar la aplicación de la eutanasia a los animales.

La pareja respondió de forma contundente y clara que no iban a cuidar más de los dos perros y preferían que, de ser necesario, las autoridades se los llevaran del aeropuerto para que ellos pudieran seguir su viaje.

Frente a la gravedad de lo sucedido, la entidad confirmó que las autoridades ya cuentan con el registro completo de la filiación de ambos involucrados en el suceso con las mascotas.

Con esta información precisa, las dependencias oficiales avanzarán en “las acciones de inspección de policía e incluso de la Fiscalía porque el hecho resulta absolutamente indignante”.

“Les importó más justamente el viaje que los animales”, puntualizó Antonio al cuestionar la insensibilidad demostrada por los viajeros durante la emergencia.

Como medida complementaria, las instituciones competentes solicitaron formalmente a la Embajada de Estados Unidos en Colombia evaluar la posibilidad de revocarles la visa a los dos ciudadanos responsables.

Consultar previamente las exigencias sanitarias gubernamentales previene contratiempos administrativos e impide escenarios de vulneración animal durante trayectos aéreos.

Recomendaciones para vuelos nacionales e internacionales con mascotas

Viajar con mascotas en vuelos nacionales e internacionales exige una planificación rigurosa para garantizar la seguridad del animal y cumplir con las normativas aeronáuticas y sanitarias vigentes.

Las autoridades del sector de la aviación comercial y las instituciones sanitarias establecen directrices claras que los usuarios deben acatar antes de abordar una aeronave.

Para los trayectos dentro del territorio nacional, las exigencias principales se centran en el bienestar del animal y el control sanitario básico.

Las recomendaciones esenciales para vuelos nacionales incluyen:

Notificar a la aerolínea con una antelación mínima de 48 horas antes de la salida programada del vuelo para reservar el cupo.

Presentar el carné de vacunación completo y vigente expedido por un médico veterinario graduado.

Garantizar que la mascota tenga al menos 8 semanas de vida cumplidas, edad mínima autorizada para el transporte aéreo.

Utilizar un contenedor o guacal de transporte cómodo, con ventilación adecuada y dimensiones ajustadas a los requerimientos de la cabina o bodega.

Portar un certificado médico veterinario de salud con fecha de expedición reciente que acredite la aptitud del animal para volar.

Para las rutas internacionales, la regulación exige procedimientos administrativos adicionales debido a los controles epidemiológicos de cada país.

Las pautas clave para viajes al exterior comprenden:

Consultar los requisitos sanitarios específicos exigidos por la entidad reguladora del país de destino.

Tramitar el Certificado de Inspección Sanitaria ante las oficinas autorizadas de las autoridades agrícolas estatales en aeropuertos o pasos fronterizos.

Administrar tratamientos antiparasitarios internos y externos aplicados en los plazos previstos por las normas sanitarias internacionales.

Aplicar la vacuna contra la rabia con un tiempo de anticipación no menor a 21 días previos al día del embarque.

Verificar si el país de llegada exige la implantación de un microchip de identificación oficial o pruebas serológicas adicionales.

Asimismo, resulta fundamental verificar el límite de peso combinado entre la mascota y el guacal, el cual suele determinar si el traslado se realiza en cabina de pasajeros o en bodega de carga.

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