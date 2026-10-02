Por: El Espectador

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Una imagen que circuló ampliamente en redes sociales retrató la difícil situación de dos perros abandonados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Los animales, un pomerania y un pitbull, con edades de cinco y seis meses, respectivamente, fueron dejados atrás por sus propietarios tras presentarse inconsistencias en la documentación presentada ante las autoridades. Según informó el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ambos perros están bajo su cuidado y en buen estado general, de acuerdo con la primera valoración veterinaria realizada.

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La pareja responsable de haber abandonado a los caninos ya fue identificada por las autoridades. Además de tramitar ante una inspección de Policía que los perros no sean restituidos a sus antiguos dueños, el distrito dio a conocer que presentará el caso ante la Fiscalía, tanto por abandono como por presuntas irregularidades en los documentos de vacunación entregados al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Hasta el momento, no se ha confirmado una sanción oficial para los involucrados, según la información difundida.

Los hechos ocurrieron el 29 de septiembre, día en que los viajeros llegaron desde Miami e hicieron escala en Bogotá rumbo a Cali. Durante el proceso de inspección sanitaria, el personal del ICA detectó dudas en la documentación presentada acerca de los animales, por lo que los propietarios decidieron proseguir su viaje y dejar a los dos perros en el aeropuerto. Funcionarios del IDPYBA acudieron al lugar esa misma noche y trasladaron a los animales a sus instalaciones para iniciar el proceso de valoración y protección institucional.

El director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas, explicó que la entidad ya solicitó formalmente que los perros no sean entregados a sus propietarios y permanezcan bajo custodia oficial. Además, Hernández Llamas pidió en público a la Embajada de Estados Unidos la revisión de la visa de la pareja, aunque hasta ahora no hay una respuesta de la misión diplomática ni decisión sobre los documentos migratorios de los implicados.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), como autoridad competente, exige a los viajeros que ingresan animales desde el exterior que presenten un Certificado de Inspección Sanitaria y un certificado sanitario expedido o avalado por el país de origen, con una vigencia máxima de diez días. Esto garantiza el control de salud, vacunas y desparasitación de los animales. Tras revisar los papeles, un veterinario del ICA realiza la inspección física y decide si autoriza el ingreso. En caso de irregularidades, puede ordenar medidas como retención, cuarentena o reembarque del animal.

Casos similares se han presentado en el pasado, como el de una cachorra abandonada el 31 de marzo de 2025 en los baños del aeropuerto, cuyo responsable fue identificado tras observar las cámaras de seguridad. Situaciones como la reciente impulsan al distrito a recomendar la adecuada planeación de los viajes y la verificación de requisitos tanto con el ICA como con la aerolínea antes del desplazamiento con mascotas.

¿Qué condiciones exige el ICA para el ingreso de perros al país?

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) requiere que los viajeros con perros cuenten con un registro previo, un Certificado de Inspección Sanitaria y un certificado sanitario expedido o avalado por la autoridad competente del país de origen, con no más de diez días de vigencia. El certificado debe detallar el estado de salud, vacunaciones y desparasitación del animal. Tras la revisión documental, un veterinario del ICA efectúa la inspección física y decide si se autoriza el ingreso del animal según los hallazgos.

¿Por qué el distrito pide no devolver los perros abandonados a sus propietarios?

El distrito, a través del IDPYBA, busca evitar la devolución de los perros a sus antiguos dueños porque existen evidencias de abandono y dudas sobre la veracidad de la documentación sanitaria. La solicitud fue presentada formalmente para que una inspección de Policía la estudie, priorizando el bienestar animal y previniendo situaciones similares en el futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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