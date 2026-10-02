Vivimos obsesionados con hacer más en menos tiempo. Y la inteligencia artificial parece haber llegado para cumplir ese sueño: escribir un informe en segundos, resumir un documento de 100 páginas, analizar información, crear una presentación o resolver un problema con unas “pocas instrucciones”.

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Es increíble, pero, ¿Qué pasa si, en nuestra búsqueda por ser más eficientes, terminamos dejando de pensar?

Un estudio del MIT Media Lab puso recientemente esta discusión sobre la mesa. Los investigadores analizaron qué ocurría con 54 participantes mientras escribían ensayos en tres condiciones diferentes: usando un modelo de inteligencia artificial, utilizando un buscador o trabajando únicamente con su propio razonamiento.

Los resultados preliminares son reveladores. Quienes trabajaron sin herramientas mostraron una conectividad cerebral más fuerte y distribuida; quienes utilizaron buscadores registraron un nivel intermedio; y quienes recurrieron a un modelo de IA mostraron la conectividad más débil. Estos últimos también tuvieron mayores dificultades para recordar y citar lo que ellos mismos habían escrito y reportaron menor sensación de autoría sobre sus textos.

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Los investigadores hablan de un posible fenómeno de “deuda cognitiva”: obtenemos rápidamente un resultado, pero podemos estar dejando de ejercitar procesos mentales necesarios para aprender, recordar, argumentar y construir conocimiento.

Es importante ponerlo en contexto. Se trata de un estudio experimental pequeño y preliminar, todavía sujeto a discusión científica. No demuestra que utilizar inteligencia artificial nos haga menos inteligentes. Pero sí plantea una advertencia clave: no es lo mismo usar IA para potenciar nuestro pensamiento que usarla para reemplazarlo.

Aquí aparece una paradoja fascinante.



Mientras las máquinas son cada vez mejores produciendo respuestas, nuestra capacidad para analizarlas, cuestionarlas y tomar decisiones adquiere mayor valor.

El Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial muestra precisamente esta realidad: la inteligencia artificial y el Big Data encabezan las habilidades de mayor crecimiento hacia 2030, pero, al mismo tiempo, el pensamiento analítico continúa siendo la habilidad central más demandada por los empleadores: 7 de cada 10 lo consideran esencial. A esta se suman capacidades profundamente humanas como el pensamiento creativo, la resiliencia, la flexibilidad, el liderazgo y el aprendizaje continuo.

No es una contradicción. Es probablemente una de las grandes claves del futuro del talento.

Durante los últimos años hablamos de aprender a utilizar inteligencia artificial, escribir mejores prompts y automatizar tareas. Todo eso sigue siendo necesario. Pero estamos entrando en una segunda etapa: ya no basta con saber preguntarle a la IA; necesitamos saber pensar con ella y cuestionarla.

Porque una respuesta bien escrita no necesariamente es correcta. Una recomendación convincente no necesariamente es una buena decisión. Y producir algo rápidamente no significa haber aprendido a hacerlo.

El verdadero valor profesional estará cada vez menos en producir información y más en interpretarla, cuestionarla, verificarla y convertirla en mejores decisiones.

¿Qué capacidades humanas podemos desarrollar gracias a la IA? Esta es la pregunta clave.

En educación, por ejemplo, un estudiante puede pedirle a una herramienta que resuelva un problema y obtener la respuesta en segundos. Pero también puede pedirle que le haga preguntas, cuestione su razonamiento, identifique errores y le proponga nuevos problemas hasta comprobar que realmente entendió.

La herramienta es la misma. El aprendizaje es completamente diferente. Lo mismo ocurre en el trabajo.



Podemos pedirle a la IA que escriba un informe completo. O podemos construir primero nuestra hipótesis, utilizarla para contrastarla, buscar contraargumentos, analizar información y finalmente tomar nosotros la decisión.

Ese debería ser el principio de potenciar nuestra inteligencia: tecnología que amplifica nuestras capacidades, no que las sustituye.

¿Cómo usar IA sin dejar de pensar?

Cinco prácticas sencillas:

Piensa antes de preguntar.

Antes de abrir la herramienta, pregúntate qué sabes, qué hipótesis tienes y qué quieres resolver. No empieces siempre delegándole a la IA la construcción del problema.

Pídele preguntas, no solamente respuestas.

Úsala como tutor, contraparte o entrenador. Pídele que desafíe tus argumentos, encuentre vacíos en tu razonamiento o te muestre perspectivas que no habías considerado.

Verifica antes de confiar.

Contrasta datos, fuentes y conclusiones. En la era de la IA, validar información será una competencia profesional tan importante como producirla.

Conserva espacios para pensar sin IA.

Lee, escribe, pinta, crea, calcula, analiza y construye argumentos sin asistencia permanente. No toda dificultad debe ser eliminada: parte del aprendizaje ocurre precisamente durante ese esfuerzo.

Hazte una última pregunta: ¿qué aprendí?

Después de utilizar IA, pregúntate: ¿qué sé ahora que antes no sabía? ¿Podría explicarlo, defenderlo o aplicarlo sin ayuda de la herramienta? Si la respuesta es no, probablemente fuiste más eficiente, pero no necesariamente aprendiste.

La inteligencia artificial probablemente será una de las tecnologías más poderosas de nuestra generación. Sería absurdo renunciar a ella. Pero también sería un error utilizarla para renunciar justamente a las capacidades que más necesitaremos en el futuro.



El reto ya no es simplemente aprender a usar inteligencia artificial. Es aprender a usarla sin dejar de aprender, cuestionar, crear y pensar por nosotros mismos.

Quizás nuestra mayor ventaja competitiva será profundamente humana: tener criterio para saber qué preguntar, qué creer y qué hacer con la respuesta.

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Carolina González Tabares es Gerente General de Ágata y experta en tecnología, educación, inteligencia artificial, innovación e impacto social. Ha liderado iniciativas de transformación digital, GovTech y EdTech orientadas al desarrollo de talento y a generar impacto en las personas y la sociedad.

Conferencista, TED Speaker, docente y columnista, promueve el aprendizaje continuo y el uso de la tecnología como habilitador para transformar organizaciones, desarrollar capacidades y contribuir a una sociedad más equitativa.

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