Por: El Espectador

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El Rijksmuseum de Ámsterdam y el Museo Nacional del Prado de Madrid han sellado una alianza que busca revalorizar el papel femenino en la historia y el arte de España y los Países Bajos. Esta colaboración, según declaraciones de Marion Anker, copresidenta del proyecto Mujeres del Rijksmuseum, pretende "devolver a las mujeres el lugar que les corresponde en la historia". Uno de los resultados centrales de este trabajo conjunto será una exposición en 2029 dedicada a tres mujeres fundamentales que gobernaron los Países Bajos durante el siglo XVI: Margarita de Austria, María de Hungría y Margarita de Parma.

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Esta iniciativa rebasa la mera recuperación de mujeres artistas para investigar también la influencia de figuras femeninas que ejercieron poder, financiaron la producción artística o participaron como coleccionistas y mecenas en la vida cultural europea. Así, el Rijksmuseum, que desde 2021 prioriza la presencia de mujeres en su colección —incluyendo por primera vez obras hechas por mujeres en su Galería de Honor—, suma esfuerzos con el Prado, cuyo programa 'El Prado en femenino' revisa la huella de las mujeres en su colección más allá de la autoría.

El Prado ya ha rescatado la memoria de figuras como Clara Peeters o Sofonisba Anguissola y, en diciembre, abrirá una exposición dedicada a Mariana de Austria, quien ocupó el cargo de reina consorte de España y después fue regente durante la minoría de edad de Carlos III. La colaboración permitirá a ambas instituciones ampliar su alcance más allá de sus fronteras, pues “la cuestión de incorporar a más mujeres al museo es más grande que nosotros mismos”, afirmó Anker.

El proyecto comprende también el intercambio de investigaciones, la organización de encuentros académicos y la puesta en marcha de un programa internacional de investigación posdoctoral centrado en el papel de las mujeres en el Imperio de los Habsburgo. Las tres gobernadoras seleccionadas para la muestra de 2029 representan ejemplos claros de mujeres que realmente gobernaron sobre extensos territorios que hoy comprenden los actuales Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.

Según Anker, uno de los desafíos cruciales es lograr que los hallazgos no desaparezcan tras el cierre de la exposición temporaria. Es necesario ofrecerles una visibilidad que permanezca en el tiempo y modifique la interpretación histórica, mostrando a las mujeres como agentes activos de sus sociedades, lo que, en palabras de Anker, enriquece y complejiza la visión tradicional del pasado.

¿Quiénes fueron Margarita de Austria, María de Hungría y Margarita de Parma y qué papel tuvieron en el gobierno de los Países Bajos?

Margarita de Austria, María de Hungría y Margarita de Parma fueron mujeres de la dinastía de los Habsburgo que ejercieron sucesivamente el gobierno de los Países Bajos durante el siglo XVI. Más allá de desempeñar funciones en nombre de los soberanos Habsburgo, asumieron responsabilidades propias y gobernaron efectivamente sobre territorios que hoy incluyen los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, especialmente durante periodos de revueltas y transformaciones importantes.

¿Cuál es el objetivo principal de la colaboración entre el Rijksmuseum y el Museo del Prado para visibilizar a las mujeres en la historia del arte?

El propósito central de esta alianza es restituir la presencia de las mujeres en la historia y el arte, no solo como artistas, sino también como gobernantes, mecenas y protagonistas en la construcción cultural europea. Ambos museos buscan transformar la narrativa tradicional, asegurando que las contribuciones femeninas adquieran una visibilidad permanente y vayan más allá de las exposiciones temporales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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