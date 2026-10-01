Por: El Espectador

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La influencia de México ha logrado transformar a San Pedro Consolado, un pequeño municipio en el Caribe colombiano, en un verdadero rincón azteca dentro de Colombia. A tan solo hora y media de Cartagena, este lugar, donde hasta hace poco un letrero recibía a los visitantes con la frase “Este es un rincón de México en Colombia”, se ha apropiado con orgullo de la identidad mexicana. De acuerdo con El Espectador, las fachadas de las casas lucen los colores de la bandera de México y las fiestas son animadas por mariachis, son jarocho y música norteña. En las tabernas, los íconos musicales mexicanos como Vicente Fernández suenan más que los propios artistas de vallenato.

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Noraida Luz Yepes Carmona, representante legal de la Asociación Turismo Consolado (Asoturcon), describió a El Espectador cómo la gastronomía y la música mexicanas se han entrelazado con la cultura popular de San Pedro Consolado. En la cocina local, el ají chivato destaca como protagonista, un condimento que guarda similitudes con el machucao de ají habitual en la región. La preparación es casi un ritual colectivo: ají crudo, ajo, cebolla y el agua de cocción del maíz se dejan fermentar hasta obtener el sabor picante que representa una parte de la memoria agraria de los Montes de María.

La presencia mexicana también se siente en Cartagena a través del trabajo de chefs como Humberto Ávalos, oriundo del estado de Tabasco y chef ejecutivo del Hyatt Regency Villahermosa, quien estuvo como invitado especial en el Hyatt Regency Cartagena. Según relata a El Espectador, las raíces culinarias, la molienda del maíz y las tradiciones campesinas mexicanas son puntos de unión con la costa caribeña colombiana. Ávalos presentó una variedad de platos como tacos dorados de papa, chalupas de tortilla azul y quesadillas de hongos, incluido el huitlacoche, un hongo que crece en el maíz muy apreciado en la gastronomía mexicana.

La conexión se profundiza con historias de vida como la de María Leticia Cueva Jasso, originaria de Jalisco, quien llegó a Cartagena por amor y fundó la Taquería Puerto Vallarta, el restaurante mexicano más antiguo de la ciudad. La fidelidad a las recetas tradicionales, especialmente la birria de Jalisco, continúa siendo el sello distintivo de su cocina, según explicó Luis Carrascal, también vinculado al restaurante. La carta se renueva siguiendo el calendario cultural mexicano, resaltando la perseverancia por mantener vivas las costumbres y sabores de su tierra natal, incluso a miles de kilómetros de distancia.

¿Qué es el ají chivato y por qué es importante para San Pedro Consolado?

El ají chivato es un condimento tradicional preparado con ají crudo, ajo, cebolla y agua de cocción del maíz, que se fermenta para lograr un picante característico. Su importancia radica en que es más que un simple acompañamiento: representa la memoria agrícola de la región de los Montes de María y sirve como símbolo de la identidad cultural que San Pedro Consolado ha adoptado del pueblo mexicano.

¿De qué manera la cocina mexicana ha influido en Cartagena y San Pedro Consolado?

La cocina mexicana ha dejado una huella visible en la vida cotidiana y gastronómica de Cartagena y San Pedro Consolado. A través de iniciativas comunitarias, restaurantes tradicionales y eventos culinarios en hoteles destacados, se comparten recetas, técnicas ancestrales como la nixtamalización del maíz y celebraciones que resaltan la fusión y el respeto por las raíces tanto mexicanas como colombianas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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