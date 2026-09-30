Lo que debía ser un motivo de celebración y alegría tras culminar la primaria se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para 44 niños, sus padres y acompañantes. Este grupo de 53 viajeros llegó de madrugada al aeropuerto internacional El Dorado con la ilusión de abordar un vuelo de la aerolínea JetSmart rumbo a Cartagena, ciudad elegida para festejar su grado escolar. Sin embargo, una modificación abrupta en el itinerario arruinó los planes iniciales de la excursión.

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El vuelo estaba programado inicialmente para despegar a las 5:10 de la mañana. No obstante, tras realizar el proceso de check-in sobre las 3:00 a. m., los pasajeros recibieron la notificación de que la salida se aplazaría hasta las 4:30 de la tarde. Desde la aerolínea se argumentó que el motivo principal de la demora obedecía a labores de mantenimiento de la aeronave asignada para cubrir la ruta.

La noticia generó profunda molestia entre las familias, considerando el sacrificio que significó reunir los recursos. La mayoría de los menores reside en la localidad de Bosa, por lo que el traslado al terminal aéreo implicó madrugadas y gastos logísticos extraordinarios. Asimismo, los padres detallaron que el viaje se venía planeando desde el mes de abril y que se logró concretar gracias a rifas, actividades comunitarias y préstamos bancarios.

Ante la falta de respuestas contundentes y el impacto en el itinerario —cuyo retorno a Bogotá estaba previsto para el próximo domingo—, el grupo decidió realizar una protesta pacífica en el acceso 2 del puente aéreo. Los manifestantes advirtieron que no permitirían que la situación quedara en una simple postergación, señalando además que las horas de espera adicionales les acarreaban sobrecostos en alimentación y transporte dentro de la terminal.

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Aunque la aerolínea intentó ofrecer alternativas de reubicación con desplazamientos programados para casi medio día después de lo previsto, los afectados insistieron en que el manejo de la contingencia afectó no solo el cronograma de actividades turísticas y recreativas de los menores, sino también la tranquilidad de una fecha tan significativa para los estudiantes de quinto de primaria.