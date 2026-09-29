Una mujer hizo pública una denuncia sobre un presunto caso de acoso dentro de un bus de Transmilenio, mientras se dirigía a su trabajo en la mañana. Según su relato, viajaba en la ruta B72, que se encontraba completamente llena, cuando comenzó a sentir presión y tocamientos en sus partes íntimas.

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La pasajera contó lo ocurrido en un video publicado con el propósito de alertar a otras mujeres sobre este tipo de situaciones y pedirles que permanezcan atentas cuando utilicen el transporte público.

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Según la mujer, debido a la cantidad de pasajeros que había dentro del articulado, tenía muy poco espacio para moverse y inicialmente no pudo determinar qué estaba ocurriendo.

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“Iba en la ruta B72 para mi trabajo. El bus estaba demasiado lleno, como es de costumbre todos los días en esa ruta, y como estaba muy lleno yo no me podía mover”, relató.

En medio de la congestión, aseguró que comenzó a sentir una mano ejerciendo presión en su zona íntima.

“Sentía cómo apretaban, me picaban mis partes íntimas, me las presionaban y sentía el calor de una mano. No entendía qué era lo que estaba pasando”, afirmó.

La pasajera explicó que intentó girarse para identificar a la persona que estaba detrás de ella, pero solo alcanzó a observar a un hombre de espaldas. También contó que trató de cambiar de posición para evitar el contacto, aunque, según su testimonio, la situación continuó.

La mujer aseguró que pudo comprobar lo que estaba sucediendo cuando el bus llegó a la estación Avenida Chile. El movimiento de los pasajeros que se preparaban para bajar habría generado un pequeño espacio dentro del vehículo. En ese momento, la pasajera pudo llevar una de sus manos hacia la zona donde había sentido los tocamientos.

“Puedo bajar mi mano hacia mi parte para sentir qué era lo que me estaba tocando, qué era lo que me estaba apretando, presionando, porque era horrible, y le siento los dedos a ese señor”, contó.

Tras esto, comenzó a reclamarle al hombre. Según su versión, el señalado negó estar haciendo algo indebido. La mujer, sin embargo, sostuvo que había comprobado directamente el contacto.

“Yo misma le sentí los dedos. Yo sentía la presión, yo sabía lo que había sentido”, manifestó.

De acuerdo con su relato, después de retirar la mano, el hombre permaneció de espaldas y mantuvo uno de sus brazos detrás de su cuerpo.

La pasajera calculó que la situación pudo extenderse durante unos cinco minutos, aunque reconoció que no podía establecer con precisión cuánto tiempo pasó debido al estado de angustia en el que se encontraba.

Después de confrontar al hombre, la mujer decidió abandonar el bus antes de llegar al lugar donde debía bajarse. Una pasajera que habría presenciado la situación descendió con ella.

“Me tuve que bajar una estación antes porque realmente me sentía demasiado mal, estaba muy alterada”, relató.

La mujer explicó que reaccionó a gritos dentro del vehículo y posteriormente incluso ofreció disculpas a otros pasajeros por el momento que se presentó mientras se dirigían a sus trabajos y otros destinos. Sin embargo, aseguró que su intención al contar públicamente lo ocurrido es advertir a otras mujeres.

“No sabía cómo hacer este video, pero lo hago porque muchas personas podrían verlo, muchas mujeres podrían verlo y cuidarse”, expresó.

Finalmente, manifestó que esperaba que su testimonio sirviera para generar conciencia sobre este tipo de situaciones.

“Hoy fui yo, pero mañana pueden ser sus hijas, sus hermanas, algún familiar de ustedes”, concluyó.

Hasta el momento de publicación de la información, las entidades indicaron que no tenían conocimiento del hecho ni registraban un reporte relacionado con esta situación a través de sus canales de atención.

El caso se conoce en un contexto en el que las cifras oficiales muestran que el acoso callejero continúa siendo una problemática reportada por ciudadanos en Bogotá.

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De acuerdo con la Encuesta de Acoso Sexual Callejero 2025 de la Veeduría Distrital, realizada entre junio y septiembre de 2025 con la participación de más de 4.000 personas, el 51,6 % de las mujeres encuestadas manifestó haber experimentado alguna situación de acoso sexual callejero entre junio de 2024 y junio de 2025.

En el caso de los hombres, la proporción fue del 15,8 %, mientras que entre las personas de otras identidades de género llegó al 56,9 %.

La encuesta también encontró una marcada diferencia en la percepción de temor. El 95,4 % de las mujeres dijo sentir siempre o algunas veces miedo de ser víctima de acoso sexual, frente al 37,6 % de los hombres.

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