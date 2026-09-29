Una riña registrada durante la mañana de este 29 de septiembre causó preocupación entre los usuarios de TransMilenio en Bogotá. El hecho ocurrió, de manera preliminar, en la estación Universidad Nacional, donde dos personas habrían resultado lesionadas.

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Según la información difundida sobre el caso, la confrontación se habría presentado alrededor de las 6:50 de la mañana y estaría relacionada, presuntamente, con vendedores informales que permanecían en el lugar.

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De acuerdo con el reporte conocido hasta el momento, una mujer terminó con una de sus manos ensangrentada durante la pelea. En el mismo hecho, un hombre que se movilizaba con ayuda de un bastón habría resultado lesionado en una de sus orejas.

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Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre el origen de la confrontación ni se ha establecido oficialmente quiénes participaron en la riña. En redes sociales circula un video de cómo quedó la estación luego de la pelea.

Cabe destacar que el caso causó inquietud entre algunos usuarios que se encontraban en la estación durante la hora de mayor movimiento de la mañana. Hasta el momento tampoco se ha informado oficialmente si hubo personas capturadas o trasladadas por este hecho.

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La situación vuelve a poner la atención sobre los incidentes de convivencia que pueden presentarse en espacios de alta circulación de pasajeros, aunque las circunstancias específicas de esta riña aún están por esclarecerse.

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