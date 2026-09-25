Un joven de 24 años permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de resultar gravemente herido durante una riña registrada en la tarde del jueves 24 de septiembre en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

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De acuerdo con versiones preliminares, el hombre habría sido atacado por un grupo de al menos nueve personas, algunas de ellas con armas cortopunzantes y objetos contundentes. Por ahora, las autoridades investigan las circunstancias exactas que desencadenaron la confrontación.

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Según un familiar de la víctima que habló con CityTV, el joven se encontraba trabajando como fotógrafo durante una ceremonia de grado en el sector de Marly.

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El allegado explicó que el hombre había sido contratado para realizar fotografías y trabajaba junto a un grupo de mujeres. En el mismo lugar se encontraba otro grupo de personas que también se dedicaba a esta actividad.

“Estaban ahí para ganarse al cliente”, relató el familiar, quien solicitó mantener su identidad en reserva por seguridad.

De esta manera, una de las hipótesis preliminares que manejan las autoridades apunta a que la confrontación se habría originado por una disputa relacionada con un cliente. Sin embargo, este aspecto deberá ser esclarecido mediante la investigación.

Videos conocidos por CityTV, muestran parte de la confrontación. En las imágenes se observa al joven intentando escapar mientras varias personas lo persiguen por las calles del sector.

En medio de la huida, el hombre cayó al suelo y quedó rodeado por el grupo. Según los testimonios recopilados sobre el caso, habría recibido una herida con arma blanca en una de sus piernas, además de golpes y agresiones con objetos contundentes. Algunos comerciantes del sector, según el relato conocido por el citado medio, habrían intervenido para permitir que el joven ingresara a un establecimiento y pudiera refugiarse.

No obstante, los presuntos agresores habrían continuado lanzando objetos contra el lugar, mientras en las grabaciones se escuchan gritos e insultos durante la confrontación.

Tras el ataque, el joven fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención especializada debido a la gravedad de las heridas. Su familiar aseguró que permanece en UCI y que su estado es delicado.

“Entró en UCI porque perdió demasiada sangre”, señaló.

El allegado también manifestó que las lesiones habrían comprometido diferentes partes de su cuerpo y que la atención médica fue determinante para preservar su vida. Según su testimonio, los médicos les habrían indicado que el joven perdió una cantidad considerable de sangre debido a la profundidad de las heridas.

Luego de recibir el llamado de alerta, las autoridades llegaron al lugar para controlar la situación y adelantar las primeras diligencias. Hasta el momento, tres personas señaladas de participar en la riña fueron capturadas y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Otros de los presuntos involucrados habrían escapado del lugar al percatarse de la presencia de los uniformados. La Policía deberá establecer quiénes participaron directamente en la agresión y cuál fue el papel de cada uno.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad y los testimonios de quienes presenciaron los hechos hacen parte del material que será analizado durante la investigación.

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Mientras el joven continúa hospitalizado, sus familiares pidieron a las autoridades avanzar con la investigación para identificar a todos los responsables.

“Que se haga justicia y que paguen con todo el peso de la ley porque esto no se hace (…) la forma en la que hirieron al muchacho es inhumana y no deberían estar sueltos”, manifestó el familiar a CityTV.

Además, los allegados denunciaron que presuntas amenazas habrían llegado incluso hasta el centro asistencial donde permanece internado el joven. Esta situación también deberá ser verificada por las autoridades.

Por ahora, la investigación continúa para establecer las circunstancias que rodearon la riña, identificar a los demás involucrados y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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