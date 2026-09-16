Por: EL PILON SA

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Un trágico hecho de intolerancia cobró la vida de un joven de 25 años y dejó a su hermana herida en la madrugada de este martes 15 de septiembre en el barrio La Guajira, en Valledupar.

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La víctima mortal fue identificada como Israel Estrada Sarmiento, quien falleció tras recibir una grave herida a la altura del tórax hacia las 12:10 a. m., en la carrera 4 N° 13A-44 del mencionado sector.

En medio de la riña en plena vía pública, Estrada Sarmiento fue atacado por su agresor con el pico de una botella de vidrio, impactándolo en el pecho y causándole la muerte poco después debido a la severidad de la herida.

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Durante el mismo altercado, resultó herida la hermana del fallecido, quien sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde los médicos de turno confirmaron que sus heridas no revisten gravedad y se encuentra fuera de peligro.

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Tras la inspección del cadáver y las verificaciones de rutina, la Policía confirmó que la víctima mortal registraba tres anotaciones judiciales en el sistema por el delito de hurto.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con el paradero del responsable de este nuevo homicidio registrado en la capital del Cesar.

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