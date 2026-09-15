Un receso vacacional que prometía descanso y momentos de esparcimiento al ritmo de la música tropical terminó convertido en una tragedia para una familia extranjera y para la comunidad académica internacional. Las autoridades judiciales y la Policía Metropolitana de Cartagena avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del académico ecuatoriano Diego Ramón Luna Álvarez, de 58 años, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en las concurridas playas del corregimiento de La Boquilla, ubicado en la zona norte de la capital bolivarense.

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Luna Álvarez, quien se desempeñó como exrector de la Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET) y consolidó una destacada trayectoria como investigador educativo en la región andina, había llegado a ‘La Heroica’ con el propósito de disfrutar de unos días de descanso y asistir a un evento musical enfocado en el género de la salsa. Sin embargo, su estadía dio un giro fatal que hoy mantiene a los peritos de criminalística y de Medicina Legal recabando material probatorio para determinar con absoluta precisión si su fallecimiento obedeció a una emergencia por ahogamiento en el mar o si existieron factores o circunstancias distintas asociadas al suceso.

La noticia del deceso causó profunda consternación en los círculos universitarios tanto de Ecuador como de Venezuela, naciones donde el catedrático edificó una prolífica carrera intelectual. Con un sólido perfil centrado en la investigación pedagógica, Luna Álvarez había obtenido en 2021 un posdoctorado en Estudios Libres por la Universidad Fermín Toro, además de otro posdoctorado en Epistemología de la Educación otorgado por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en territorio venezolano. Directivos del Instituto Excellence de Ecuador emitieron un sentido comunicado para lamentar la partida del académico, destacando su legado humano e institucional desde los orígenes de la entidad.

Este trágico suceso vuelve a encender las alarmas sobre los riesgos y la vulnerabilidad latente en las zonas costeras de Cartagena, particularmente en sectores turísticos donde las corrientes marinas y los fenómenos de mar de leva representan un peligro constante. Ante esto, los organismos de seguridad y socorro reiteraron los llamados preventivos sobre la prohibición de ingresar a nadar en áreas señalizadas con bandera roja o en las inmediaciones de los espolones. Las autoridades competentes mantienen abiertas las indagaciones forenses mientras coordinan con la familia los trámites necesarios para la repatriación de los restos del ilustre educador a su país de origen.

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