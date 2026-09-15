Por: EL PILON SA

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El Ministerio de Justicia y del Derecho suscribió el Convenio de Asociación 698-2026 con la Fundación Construyendo Tejido Social, con el objetivo de fortalecer e implementar Sistemas Locales de Justicia en 14 departamentos y 140 municipios de Colombia. Entre los territorios beneficiados se encuentran Valledupar y cinco municipios más del Cesar, reflejando el interés por mejorar el acceso a la justicia en regiones con necesidades específicas. De acuerdo con la ficha técnica del convenio, el acuerdo contempla un valor total de $1.586.320.000, de los cuales el Ministerio aporta $1.505.800.000 y la fundación contribuye con $80.520.000 en especie, principalmente en asistencia técnica, procesos de capacitación, jornadas móviles y encuentros regionales. El plazo de ejecución se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2026.

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En el caso de Valledupar, el municipio fue priorizado para la implementación de un Sistema Local de Justicia. De acuerdo con los documentos del convenio, esta etapa implica la socialización de la estrategia, conformación del Comité Local de Justicia, diagnósticos de conflictividades, formulación de un plan de trabajo y diseño de rutas de atención. Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego, por su parte, están incluidos en el componente de fortalecimiento, ya que cuentan con antecedentes de adopción de estos sistemas, pero presentan desafíos en la activación y respuesta institucional. Por ejemplo, Becerril y La Jagua de Ibirico han realizado decretos y sesiones iniciales en 2023, pero otras reuniones han enfrentado dificultades por ausencia de actores.

El objetivo central del convenio, según la ficha técnica revisada, es unir esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ofrecer asistencia técnica, formación y apoyo logístico a los Sistemas Locales de Justicia. El modelo no representa la creación de una nueva entidad judicial ni reemplaza funciones de entidades como la Fiscalía, Policía o jueces, sino que busca la articulación de estos actores con mecanismos comunitarios y alternativos, como conciliadores, jueces de paz y organizaciones sociales.

De acuerdo con el modelo de decreto elaborado para estos municipios, el Sistema Local de Justicia debe incluir un diagnóstico territorial, mapa de oferta institucional, rutas de acceso, protocolos de articulación y un sistema de seguimiento. El Comité Local de Justicia estaría liderado por el alcalde, con participación de Secretarías, la Personería, la Comisaría de Familia e Inspecciones de Policía, entre otras.

El seguimiento y éxito del convenio dependen de productos verificables; los pagos se hacen contra entrega de planes, asistencias técnicas, capacitaciones, actas e informes, permitiendo un monitoreo detallado de la gestión. Este esfuerzo se da en un contexto donde, según diagnóstico departamental citado en los documentos, el Cesar enfrenta altos índices de inseguridad: 6.008 hurtos a personas, 561 homicidios y 1.758 casos de violencia intrafamiliar anuales, cifras superiores al promedio nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se implementará el Sistema Local de Justicia en Valledupar?

En Valledupar, la implementación contempla la realización de asistencias técnicas presenciales, socialización de la estrategia, conformación de comités, diagnóstico, formulación de planes de trabajo y priorización de rutas de atención, todo bajo la coordinación del Comité Local de Justicia presidido por el alcalde y diversas entidades locales, siguiendo lineamientos técnicos especificados en el convenio.

¿Qué diferencia hay entre fortalecer e implementar Sistemas Locales de Justicia?

Implementar un Sistema Local de Justicia implica desarrollar el modelo desde cero en territorios priorizados, conformando comités, diagnosticando necesidades y creando rutas de atención. Fortalecer, en cambio, se refiere a acompañar y mejorar sistemas ya adoptados que enfrentan dificultades en activación o respuesta institucional, garantizando su funcionamiento efectivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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