Por: EL PILON SA

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Dos presuntos integrantes de la Subestructura Ferney Antonio López Polo, perteneciente al Clan del Golfo, fueron capturados en flagrancia durante operativos de allanamiento y registro realizados por tropas del Gaula Militar Magdalena Medio en coordinación con la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron en la vereda El Cedro, que está bajo jurisdicción del municipio de Gamarra, al sur del departamento del Cesar.

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Entre los detenidos se destaca alias Yogui, a quien las autoridades han identificado como presunto coordinador logístico de zona de este grupo armado organizado. De acuerdo con informes de inteligencia militar, este sujeto mantenía influencia sobre los municipios de Aguachica, Gamarra y La Gloria. Su papel dentro de la estructura incluía la gestión de la logística, la organización de la inteligencia delictiva y el manejo de las finanzas, lo que lo convertía en una pieza clave en la operación delictiva regional.

Las investigaciones señalan que alias Yogui contaba con una trayectoria criminal de más de veinte años. Según los reportes, en 2002 perteneció al Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, conocidas por su sigla AUC. Posteriormente, en 2023, entró a formar parte activa del Clan del Golfo bajo el mando de alias Mendoza. Para el año 2025, habría asumido la jefatura logística de la zona y se convirtió en persona de confianza de alias Diomar o Firma, principal cabecilla de esta subestructura en la región.

En la misma operación militar también fue capturado alias Juan o Rolo, quien cumplía funciones asociadas a la inteligencia criminal. Según el informe oficial, tanto Yogui como Juan o Rolo estaban encargados de transportar y custodiar material de guerra que era utilizado para intimidar a los habitantes y para presionar cobros extorsivos dirigidos a comerciantes y ganaderos de la zona sur del Cesar.

Durante el registro de la vivienda, las autoridades incautaron una granada de fragmentación IM-26, un revólver calibre 38 milímetros con seis cartuchos, dos escopetas de fabricación artesanal calibre 12 milímetros, así como radios de comunicación y teléfonos celulares. Finalmente, tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder ante un juez de control de garantías por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué funciones cumplía alias Yogui dentro de la Subestructura Ferney Antonio López Polo del Clan del Golfo?

Alias Yogui era señalado por las autoridades como el coordinador logístico de zona de la Subestructura Ferney Antonio López Polo del Clan del Golfo. Según informes de inteligencia militar, se encargaba de la logística, la organización de actividades delictivas y la gestión financiera en los municipios de Aguachica, Gamarra y La Gloria, lo que lo convertía en una figura clave para el funcionamiento y expansión de la estructura criminal.

¿Qué armas y materiales incautaron durante el operativo en Gamarra relacionado con el Clan del Golfo?

Durante el registro realizado en la vereda El Cedro, municipio de Gamarra, las autoridades incautaron una granada de fragmentación IM-26, un revólver calibre 38 milímetros con seis cartuchos, dos escopetas de fabricación artesanal calibre 12 milímetros, además de radios de comunicación y teléfonos celulares. Estos materiales eran empleados por los capturados en sus actividades de intimidación y extorsión contra la población civil del sur del Cesar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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