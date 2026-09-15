Por: EL PILON SA

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Dos hombres señalados como presuntos integrantes de la subestructura Ferney Antonio López Polo, perteneciente al denominado Clan del Golfo, fueron detenidos en flagrancia durante un operativo de allanamiento desarrollado por el Gaula Militar Magdalena Medio y la Policía Nacional en la vereda El Cedro, jurisdicción del municipio de Gamarra, al sur del departamento del Cesar. Uno de los capturados es alias Yogui, identificado como supuesto coordinador logístico de la zona de esta estructura armada. Según informes de inteligencia militar divulgados tras el operativo, esta persona tenía influencia criminal en los municipios de Aguachica, Gamarra y La Gloria, donde coordinaba los movimientos logísticos, realizaba labores de inteligencia delictiva y manejaba los recursos financieros del grupo.

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El proceso de investigación permitió establecer que alias Yogui acumula una trayectoria delictiva de más de veinte años. En 2002 habría estado vinculado al Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar que fue desmovilizado años atrás. Posteriormente, en el año 2023, ingresó a las filas del Clan del Golfo bajo la dirección de alias Mendoza. Para 2025, siempre según los reportes oficiales, habría llegado a asumir la jefatura logística de la zona, lo que lo posicionó como persona de confianza de alias Diomar o Firma, máximo dirigente de la subestructura en la región.

Junto a él fue capturado alias Juan o Rolo, quien de acuerdo con las autoridades tenía tareas relacionadas con inteligencia criminal. De acuerdo con el reporte oficial citado, ambos implicados estarían encargados de transportar y custodiar material de guerra, usado para intimidar a los habitantes del sector y exigir pagos extorsivos a comerciantes y ganaderos de la región sur del Cesar.

En la diligencia de registro y allanamiento, las autoridades decomisaron varios elementos: una granada de fragmentación IM-26, un revólver calibre 38 milímetros con seis cartuchos, dos escopetas de fabricación artesanal calibre 12 milímetros, además de radios de comunicación y teléfonos celulares.

Tras la captura, tanto los hombres como el armamento y los equipos de comunicación fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación. Deberán comparecer ante un juez de control de garantías, señalados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tal como se informó oficialmente tras la operación.

¿Quiénes son alias Yogui y alias Juan, capturados del Clan del Golfo en Cesar?

Alias Yogui fue identificado como el presunto coordinador logístico de la subestructura Ferney Antonio López Polo del Clan del Golfo, con una trayectoria criminal de más de veinte años y responsabilidades clave en logística, inteligencia y finanzas en los municipios de Aguachica, Gamarra y La Gloria. Alias Juan o Rolo, por su parte, cumplía funciones asociadas a la inteligencia criminal y el resguardo de material bélico, según la autoridad.

¿Qué es la Subestructura Ferney Antonio López Polo y cuál es su influencia en Cesar?

La Subestructura Ferney Antonio López Polo es una facción del Clan del Golfo que, de acuerdo con la información oficial, tiene presencia e injerencia criminal en el departamento del Cesar, especialmente en municipios como Aguachica, Gamarra y La Gloria, donde desarrolla actividades ilegales como extorsión e intimidación a la población, apoyada en material bélico y labores de inteligencia delictiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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