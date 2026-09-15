Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Dos presuntos miembros de la Subestructura Ferney Antonio López Polo, perteneciente al Clan del Golfo, fueron capturados en flagrancia durante una operación conjunta entre tropas del Grupo Antisecuestro y Antiextorsión Militar (Gaula Militar) del Magdalena Medio y la Policía Nacional. El procedimiento tuvo lugar en la vereda El Cedro, jurisdicción del municipio de Gamarra, ubicado al sur del departamento del Cesar, según información oficial divulgada por las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los detenidos se destaca la aprehensión de alias Yogui, a quien las autoridades señalan como presunto coordinador logístico de zona dentro de esta estructura criminal organizada. Según informes de inteligencia militar, alias Yogui ejercía injerencia en los municipios de Aguachica, Gamarra y La Gloria, donde coordinaba actividades logísticas, inteligencia delictiva y manejo de finanzas para el grupo armado.

Las investigaciones han permitido establecer que alias Yogui posee un historial delictivo de más de veinte años. De acuerdo con los reportes, en 2002 hizo parte del Bloque Central Bolívar, una fracción de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Posteriormente, en 2023, ingresó al Clan del Golfo bajo las órdenes de alias Mendoza. Para 2025, asumió la jefatura logística de la zona, convirtiéndose en persona de confianza de alias Diomar o Firma, quien es considerado el máximo cabecilla de esta subestructura en la región.

Durante la misma intervención fue capturado alias Juan o Rolo, quien presuntamente cumplía funciones relacionadas con la inteligencia criminal. De acuerdo con el informe oficial entregado por las autoridades, ambos detenidos tendrían la responsabilidad de encargarse del transporte y la custodia de armamento utilizado para intimidar a la población civil, así como para concretar extorsiones a comerciantes y ganaderos de esta zona del Cesar.

En el procedimiento de registro a la vivienda, fueron incautados varios elementos: una granada de fragmentación IM-26, un revólver calibre 38 milímetros con seis cartuchos, dos escopetas de fabricación artesanal calibre 12 milímetros, radios de comunicación y teléfonos celulares. Estos materiales, junto con los capturados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que los presentará ante un juez de control de garantías por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué antecedentes delictivos tiene alias Yogui según las autoridades?

Según las investigaciones presentadas por las autoridades, alias Yogui posee un historial criminal que supera las dos décadas. En el año 2002 habría pertenecido al Bloque Central Bolívar de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y posteriormente, en 2023, se vinculó al Clan del Golfo bajo el mando de alias Mendoza, asumiendo luego la jefatura logística de zona.

¿Por qué se considera relevante la captura de alias Yogui y alias Juan o Rolo para la seguridad en el sur del Cesar?

La importancia de estas capturas radica en el papel que presuntamente desempeñaban estos sujetos en la estructura criminal: alias Yogui, como coordinador logístico de zona, y alias Juan o Rolo, en la inteligencia criminal. De acuerdo con las autoridades, ambos tenían funciones clave en la logística de armamento y actividades de extorsión en municipios del sur del Cesar, lo que afecta directamente la seguridad de comerciantes, ganaderos y la población civil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.