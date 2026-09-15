Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La trágica muerte de Herminda Quiñones, una humilde trabajadora del campo de 47 años, ha sacudido a la comunidad rural de Chaparral, en el departamento del Tolima. Quiñones fue atacada mientras regresaba a su hogar en la vereda Los Sauces, en el reconocido Cañón de las Hermosas, durante la noche del viernes 11 de septiembre. Según información recopilada por esta redacción, Herminda se desplazaba sola cuando fue interceptada a poca distancia de su vivienda, y aunque intentó resguardarse, el agresor la alcanzó y la agredió brutalmente.

Sigue a PULZO en Discover

Las circunstancias en que se produjo el crimen han causado conmoción no solo entre los familiares, sino en toda la zona rural del municipio. De acuerdo con los hechos conocidos, el ataque fue perpetrado en primera instancia con un arma de fuego, pero luego el responsable también utilizó un arma blanca, causándole varias heridas antes de quitarle la vida. La violencia del hecho y la proximidad del ataque a la residencia de la víctima han intensificado el pesar y la indignación de la comunidad.

Tras ocurrir el asesinato, fueron los propios familiares quienes debieron hacerse cargo de trasladar el cuerpo de Herminda desde la vereda rural hasta el casco urbano de Chaparral. El traslado se realizó en condiciones difíciles, un hecho que refleja la falta de recursos y la distancia entre las áreas rurales y urbanas para la atención de emergencias de este tipo en la región.

Herminda Quiñones dedicó la mayor parte de su vida a trabajar en el campo, hasta que la violencia le arrebató la oportunidad de seguir adelante. Su familia enfrenta ahora el dolor y la incertidumbre de no saber quién cometió el crimen ni las razones detrás del mismo. Por el momento no hay datos claros sobre el responsable del asesinato; tampoco se han reportado capturas ni indicios sobre un posible motivo para esta agresión, lo que aumenta la preocupación de la población local.

Los allegados de Herminda esperan que las investigaciones avancen y permitan esclarecer este homicidio, exigiendo que se ubique y procese al responsable para que la justicia actúe en consecuencia.

¿Qué información se conoce sobre el asesinato de Herminda Quiñones en Chaparral, Tolima?

Herminda Quiñones, una trabajadora rural de 47 años, fue asesinada al llegar a su vivienda en la vereda Los Sauces de Chaparral, Tolima. De acuerdo con la información disponible, fue atacada primero con arma de fuego y luego con arma blanca, sin que hasta el momento se conozca la identidad del responsable o el móvil del crimen.

¿Por qué los familiares de Herminda Quiñones tuvieron que trasladar el cuerpo tras su asesinato?

Debido a las dificultades propias de la zona rural y la falta de recursos inmediatos, fueron los familiares quienes se vieron obligados a trasladar el cuerpo de Herminda Quiñones desde el lugar del asesinato en la vereda Los Sauces hasta el área urbana de Chaparral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.