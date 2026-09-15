Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El caso de Herminda Quiñones ha impactado profundamente a los habitantes de la vereda Los Sauces, ubicada en el Cañón de las Hermosas, una zona rural perteneciente al municipio de Chaparral, en el departamento de Tolima. Herminda, quien tenía 47 años y era reconocida como una trabajadora del campo, fue víctima de un violento ataque la noche del viernes 11 de septiembre, justo cuando regresaba a su hogar tras una jornada de labores.

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Según información recopilada por esta redacción, Herminda Quiñones fue interceptada muy cerca de su vivienda por un agresor que primero utilizó un arma de fuego en su contra. Pese a este ataque inicial, se conoció que el victimario también empleó un arma blanca para causarle nuevas heridas antes de quitarle la vida. Este acto de extrema violencia generó alarma y profunda tristeza entre sus familiares, así como en toda la comunidad rural de Chaparral, quienes aún intentan comprender las razones detrás de este crimen.

El contexto en que ocurrió el homicidio ha evidenciado además las dificultades que enfrentan quienes habitan sectores rurales. Después del asesinato, fueron los propios allegados de la víctima quienes, ante la falta de recursos y posibilidades logísticas, debieron trasladar el cuerpo de Herminda desde la vereda hasta el casco urbano de Chaparral. Esta situación refleja las condiciones de aislamiento y la carencia de apoyo estatal que viven muchas familias campesinas.

Hasta el momento, la información revela que no se sabe quién fue el responsable del hecho ni cuáles fueron sus motivos. No existen reportes sobre personas capturadas o identificadas en relación con el crimen. La familia de Herminda, sumida ahora en el dolor, demanda respuestas concretas y justicia, esperando que las autoridades avancen en las investigaciones y logren esclarecer tanto la identidad del asesino como las verdaderas causas del homicidio.

El caso sigue sin resolverse mientras la memoria de Herminda permanece viva entre quienes la conocieron, quienes reclaman que se haga justicia y que hechos como este no queden en la impunidad.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Herminda Quiñones en Chaparral, Tolima?

Hasta ahora, la información disponible indica que Herminda Quiñones fue asesinada cuando regresaba a su casa en la vereda Los Sauces, área rural de Chaparral, Tolima. El ataque fue perpetrado con arma de fuego y arma blanca. A la fecha, no han trascendido detalles sobre la identidad del agresor ni los motivos detrás del crimen, y no se han anunciado capturas relacionadas.

¿Cómo afecta la falta de recursos en las zonas rurales ante este tipo de situaciones?

La muerte de Herminda Quiñones dejó en evidencia las limitaciones de las comunidades rurales, ya que sus familiares debieron encargarse de trasladar el cuerpo hasta el casco urbano por dificultades logísticas propias de la región. Esto refleja la ausencia de apoyo estatal y los retos que enfrenta la población campesina en situaciones de emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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