El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre el rescate de ocho personas que permanecían secuestradas en el Catatumbo, en una operación desarrollada en zona rural de Convención, Norte de Santander. De acuerdo con el mandatario, en el procedimiento participaron de manera coordinada las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

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Según explicó De la Espriella, el operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia interagencial que permitió ubicar el punto donde permanecían retenidas las víctimas. Posteriormente, hombres del Gaula fueron desplegados en la zona para ejecutar la acción que terminó con la liberación de los ocho colombianos.

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“Ocho secuestrados rescatados en el Catatumbo”, anunció el presidente en un mensaje publicado en sus redes sociales. El mandatario calificó el procedimiento como una operación de precisión y destacó la participación del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía y los equipos de inteligencia.

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De la Espriella aseguró además que el rescate representa una muestra de la respuesta de las autoridades frente a los grupos armados que utilizan el secuestro como mecanismo de presión y financiación. En ese sentido, lanzó una advertencia directa contra el Eln por las acciones de esa organización en diferentes regiones del país.

“El secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia”, afirmó el presidente. Con esa declaración, reiteró la postura de su Gobierno frente a los delitos atribuidos a las estructuras armadas que operan en el territorio nacional.

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Finalmente, De la Espriella felicitó a los uniformados y a los equipos de inteligencia que participaron en la operación. “Así actúa un Estado que no abandona a sus ciudadanos: con inteligencia, coordinación y contundencia”, aseguró, antes de insistir en que su Gobierno buscará impedir que el secuestro vuelva a convertirse en una fuente de ingresos para los grupos criminales.

¡OCHO SECUESTRADOS RESCATADOS EN EL CATATUMBO! 🇨🇴 En una operación ofensiva de precisión quirúrgica, nuestras Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con inteligencia interagencial, rescataron a 8 colombianos que permanecían secuestrados por el ELN… pic.twitter.com/fwGIOyUjVi — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 15, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.