Por: VALORA ANALITIK

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El Gobierno del presidente De la Espriella viene contemplando la reforma integral al Código Nacional de Tránsito, con la que se plantearían modificaciones a diferentes disposiciones que actualmente deben cumplir los conductores en Colombia.

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Uno de los puntos que estaría incluido en esta iniciativa corresponde a la vigencia de las licencias de conducción. De acuerdo con las instrucciones impartidas por el mandatario, se contempla ampliar el periodo de validez de estos documentos, con el propósito de reducir la frecuencia con la que los ciudadanos deben realizar el trámite de renovación.

Aunque el presidente De la Espriella no ha establecido públicamente cuántos años adicionales tendría la licencia antes de su vencimiento, sí ha señalado que el eventual cambio aplicaría de manera general a los conductores del país.

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La propuesta también ha sido relacionada con el objetivo de simplificar los trámites asociados al tránsito. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, había señalado que la intención es avanzar hacia un “código sencillo” que tenga en cuenta las necesidades de los ciudadanos, reduzca costos y elimine procedimientos que no sean necesarios.

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Dentro de los planteamientos también se ha mencionado la posibilidad de contar con licencias de mayor duración y reducir el costo de los cursos relacionados con los trámites de tránsito.

En este escenario, el Ministerio de Transporte tendría a su cargo la reglamentación de los cambios que finalmente sean aprobados, incluida la definición del nuevo periodo de vigencia de las licencias de conducción.

¿Cuántos años dura actualmente una licencia de conducción?

Mientras se define el alcance de la eventual reforma, las reglas actuales establecen diferentes periodos de vigencia de la licencia de conducción de acuerdo con la edad del conductor.

Para las personas menores de 60 años, la licencia de conducción tiene una vigencia de 10 años. Esto significa que, una vez cumplido ese periodo, el conductor debe realizar el proceso correspondiente para renovar el documento.

En el caso de las personas que tienen entre 60 y 80 años, la renovación debe efectuarse cada cinco años. Para los conductores mayores de 80 años, el trámite debe realizarse cada año.

Estos plazos corresponden a la normativa vigente y podrían modificarse si la reforma al Código Nacional de Tránsito planteada por el Gobierno es aprobada y reglamentada.

También es necesario tener en cuenta que el costo de la renovación no corresponde a una tarifa única para todo el territorio nacional. El valor puede variar de acuerdo con el organismo de tránsito encargado del trámite y con los costos asociados a los exámenes de aptitud física, mental y de coordinación motriz que deben presentar los conductores.

Cabe destacar que, para que esto se comience a ejecutar, el proyecto deberá pasar los debates en el Senado de la República y Cámara de Representantes.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.