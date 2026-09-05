La caja automática es uno de los sistemas más delicados y costosos de cualquier vehículo, y su deterioro rara veces ocurre de golpe: en la mayoría de los casos, es el resultado de malos hábitos que el conductor repite día tras día sin ser consciente del daño que acumula. Un especialista, que trabaja en el taller New Man Cars, advirtió cuáles son las tres fallas más comunes que terminan por arruinar este componente.

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El primero de esos errores ocurre en un momento en que muchos conductores no sospechan que están haciendo algo mal. “Poner el cambio en P cuando el carro está aún en movimiento ocasiona ciertos daños internos en los componentes de la caja”, explicó el experto.

Así, colocar la palanca en posición de parqueo antes de que el vehículo se detenga por completo somete los mecanismos internos a una tensión para la que no fueron diseñados.

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El segundo error tiene que ver con la negligencia en el mantenimiento. Según el especialista, muchos propietarios asumen que el aceite de la transmisión dura indefinidamente, lo cual es un error grave.

“Con el tiempo va a perder muchas propiedades y nos va a perjudicar el funcionamiento de la transmisión”, advirtió. Respetar los intervalos de cambio indicados por el fabricante no es opcional: es la diferencia entre una caja que dura años y una que falla prematuramente.

El tercer hábito destructivo es quizás el más frecuente en el tráfico urbano. Pasar bruscamente de reversa a ‘drive’, o en sentido contrario, sin permitir que el vehículo se detenga del todo, representa una agresión directa al sistema.

“Los cambios bruscos de reversa a drive o viceversa me va a ocasionar un daño garrafal en el sistema completo de la caja”, afirmó el experto. Unos segundos de espera pueden evitar una reparación que fácilmente supera varios millones de pesos.

@newmanscars ⚙️🚘 La caja automática puede durar muchos años… o mucho menos, dependiendo de cómo la cuides. Estos son 3 errores muy comunes que pueden acortar su vida útil y terminar en una reparación costosa. 📍Si notas cambios bruscos, ruidos o un comportamiento extraño, tráela a Newman’s Cars. Revisarla a tiempo hace la diferencia. ♬ sonido original – Mi Taller de Confianza

¿Cuándo se debe cambiar el aceite de la caja automática de un carro?

La mayoría de los fabricantes recomiendan revisar o reemplazar el fluido de la transmisión automática entre los 60.000 y los 100.000 kilómetros, aunque este intervalo varía según el modelo y las condiciones de uso. Conducir en tráfico congestionado o en zonas de montaña acelera el desgaste del lubricante, por lo que conviene consultar el manual del vehículo y no extender el plazo.

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¿Cuáles son los síntomas de que la caja automática está fallando?

Entre las señales de alerta más habituales se encuentran los cambios de marcha bruscos o tardíos, ruidos inusuales al acelerar y la presencia del líquido de transmisión en el piso donde se estaciona el vehículo. También puede encenderse la luz de verificación del motor en el tablero. Ante cualquiera de estas señales, lo más recomendable es acudir a un taller especializado antes de que el daño se extienda a otros componentes.

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