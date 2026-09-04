Tesla eliminará desde el 30 de septiembre la conectividad premium que algunos usuarios tenían sin costo, por lo que los propietarios deberán pagar $69.900 mensuales si quieren mantener las funciones avanzadas.

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La medida no afecta el funcionamiento básico de los vehículos, ya que todos conservarán la conectividad estándar incluida durante ocho años desde la entrega del automóvil.

La versión estándar permite utilizar funciones como mapas y navegación básica, además de conexión a Wi-Fi y reproducción de música mediante Bluetooth.

En cambio, la suscripción premium ofrece servicios mediante red móvil, entre ellos tráfico en vivo, información meteorológica, cámaras en tiempo real con Sentry Mode, visor del tablero, modo mascota, streaming de música y video, karaoke y navegador web.

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Tesla también ofrece en Colombia la función de conducción automática Full Self-Driving, con un precio mensual de $383.900.

Sin embargo, aunque está disponible para los usuarios del país, todavía no puede utilizarse plenamente en las carreteras colombianas debido al proceso de regulación.

El cambio llega en un momento relevante para Tesla en Colombia. Entre enero y agosto de 2026, el Modelo Y fue el vehículo más vendido de la marca en el país, con 12.161 unidades comercializadas, lo que ubicó a Tesla en el sexto lugar entre las marcas con mayores ventas.

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