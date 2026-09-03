Una reconocida marca de carros que tiene presencia en Colombia estaría viviendo sus últimos años, luego de que Volkswagen analizara ponerle fecha de cierre a una de sus firmas más tradicionales. Se trata de Seat, fabricante español que hace parte del grupo alemán y que podría dejar de producir vehículos a finales de 2029.

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La información fue revelada por la revista alemana WirtschaftsWoche, que asegura haber tenido acceso a un documento interno preparado para el consejo de supervisión de Volkswagen. De acuerdo con el reporte, la compañía contempla retirar progresivamente la marca Seat como parte de un amplio plan para reducir costos y simplificar su operación.

Sin embargo, por ahora no se trata de una decisión definitiva. Seat respondió este jueves que “no se ha tomado ninguna decisión al respecto” y señaló que cualquier determinación estratégica será comunicada cuando corresponda. El asunto sería analizado por los órganos directivos de Volkswagen durante estos días.

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¿Por qué Volkswagen acabaría con Seat?

La posible desaparición de Seat estaría relacionada con la fuerte transformación que atraviesa Volkswagen, que busca reducir la complejidad de su operación y mejorar sus resultados en un mercado europeo cada vez más competitivo.

Uno de los principales problemas es la presión que enfrentan los fabricantes tradicionales ante el crecimiento de las marcas chinas de vehículos eléctricos, mientras la transición hacia este tipo de automóviles avanza más lentamente de lo esperado en Europa.

En ese escenario, Volkswagen estaría revisando su cantidad de modelos y concentrando recursos en las marcas con mejores perspectivas de crecimiento y rentabilidad.

Ahí aparece Cupra, la firma deportiva que nació dentro de Seat y que ha tenido un comportamiento comercial más favorable. Según reportes publicados este jueves, Volkswagen pretende darle mayor protagonismo y convertirla en una de sus apuestas de crecimiento, mientras reduce progresivamente el peso de la marca Seat.

Seat podría desaparecer, pero sus fábricas seguirían funcionando

El eventual final de Seat no significaría necesariamente el cierre inmediato de las instalaciones de producción de la compañía en España.

La planta de Martorell, cerca de Barcelona, está siendo adaptada para fabricar vehículos eléctricos de diferentes marcas del Grupo Volkswagen. De hecho, durante 2026 comenzó allí la producción del CUPRA Raval y del Volkswagen ID. Polo.

Por eso, el escenario que se plantea sería más bien una transformación progresiva: los modelos tradicionales de Seat, como Ibiza, Arona y León, irían llegando al final de su ciclo mientras Volkswagen concentra la producción y las inversiones en vehículos eléctricos y en Cupra.

Para Colombia, donde Seat tiene presencia comercial, el eventual retiro de la marca también abre interrogantes sobre el futuro de sus modelos y la estrategia que asumiría el grupo alemán en el país.

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Por ahora, los propietarios de vehículos Seat no tendrían que asumir cambios inmediatos. El posible cierre de la marca todavía está bajo análisis y, de concretarse, se trataría de un proceso gradual que tendría como horizonte finales de 2029.

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