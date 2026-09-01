Entre enero y agosto de 2026, el mercado automotor colombiano mostró una fuerte recuperación. Según el informe de la Andi y Fenalco, en ese periodo se matricularon 213.377 vehículos nuevos, un aumento de 42,1 % frente a las 2025.

Sigue a PULZO en Discover

Solo en agosto se registraron 27.124 unidades, con un crecimiento de 27,4 % frente al mismo mes del año anterior.

Kia lideró las ventas durante los primeros ocho meses del año con 28.077 vehículos matriculados, lo que representó un crecimiento de 43,1 %. Renault ocupó el segundo lugar con 21.266 unidades y un aumento de 8,7 %, mientras Toyota quedó tercera con 18.946 vehículos, creciendo 11,2 %.

El top cinco lo completaron Chevrolet, con 15.782 unidades y un crecimiento de 25,5 %, y Mazda, con 15.281 vehículos y un aumento de 13,2 %. En conjunto, estas cinco marcas concentraron 46,6 % de las matrículas del mercado colombiano.

Lee También

Tesla se ubicó en el sexto lugar con 14.107 vehículos, seguida de Suzuki, Nissan, Hyundai, Volkswagen y BYD, entre otras marcas.

En cuanto a los modelos, el Tesla Model Y fue el vehículo más vendido del país, con 12.161 unidades. Le siguieron la Renault Duster, con 7.628; el Kia K3, con 6.804; el Kia Picanto, con 6.254; y la Mazda CX-30, con 6.043. Estos cinco modelos representaron 18,2 % del total de vehículos matriculados.

El segmento de vehículos eléctricos también registró un crecimiento significativo. Hasta agosto se matricularon 33.889 unidades, 222,5 % más que en 2025.

Los híbridos alcanzaron 63.210 matrículas, con un incremento de 61 %. Además, los vehículos de carga llegaron a 11.279 unidades, un aumento de 60,7 %.

* Pulzo.com se escribe con Z