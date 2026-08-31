Geely Holding Group, conglomerado chino propietario de marcas como Volvo, Zeekr, Lynk & Co, Polestar y Lotus, desarrolla una nueva arquitectura eléctrica de 1.000 voltios que busca reducir aún más los tiempos de carga de los vehículos eléctricos.

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La compañía pretende superar su actual referencia de 5 minutos y 32 segundos para llevar una batería del 10 % al 80 %.

La tecnología todavía está en desarrollo y representa un avance frente a los sistemas de 800 voltios que Geely ya utiliza en algunos de sus modelos.

La nueva arquitectura incorporaría componentes de alto voltaje en distintas partes del vehículo, entre ellos baterías, motores eléctricos, controladores de potencia, cargadores y cableado.

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El grupo ya ha demostrado las capacidades de esta tecnología con el Lynk & Co 10, equipado con una batería de 95 kWh, que logró pasar del 10 % al 80 % en 5 minutos y 32 segundos.

Para alcanzar estos resultados, Geely también ha desarrollado una infraestructura de carga de alta potencia.

En marzo de 2026 anunció más de 2.100 cargadores Zeekr con capacidad de hasta 1.500 kW. En una prueba, uno de estos equipos alcanzó 1.100 kW, muy por encima de los 430 kW registrados por el mismo vehículo con un cargador de BYD.

Por ahora, Geely no ha revelado qué modelo estrenará la arquitectura de 1.000 voltios ni cuándo llegará a producción.

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