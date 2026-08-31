El mercado de vehículos eléctricos en Colombia suma un nuevo integrante. Changan presentó en el país el NEVO Q05, un SUV 100 % eléctrico que estará disponible en dos versiones y que combina una propuesta enfocada en diseño, tecnología, espacio interior y asistencias para la conducción.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El gran cambio que viene para los conductores en Colombia: estas multas bajarían a la mitad)

El modelo llega bajo el concepto “Vive inteligente” y, antes de su lanzamiento en Colombia, recibió el ‘Golden A Design Award’ 2026 en la categoría ‘Car and Land Based Motor Vehicles Design’. Según la marca, el reconocimiento tuvo en cuenta aspectos como innovación, funcionalidad, ergonomía, aprovechamiento del espacio y experiencia de usuario.

Un carro con 455 kilómetros de autonomía

El NEVO Q05 cuenta con un sistema de propulsión completamente eléctrico que desarrolla 160,9 HP de potencia y 190 Nm de torque. La batería es de ion litio ferrofosfato y tiene una capacidad de 51,9 kWh.

Una de sus principales cifras es la autonomía de hasta 455 kilómetros bajo el ciclo NEDC, de acuerdo con la ficha técnica para el mercado colombiano. El vehículo también dispone de un sistema de regeneración de energía destinado a aprovechar parte de la energía durante los recorridos.

En cuanto a desempeño, el fabricante señala que el SUV puede pasar de 0 a 100 km/h en 10 segundos. Además, la plataforma fue desarrollada para reducir vibraciones y ruido durante la marcha.

Para la recarga, el NEVO Q05 utiliza CCS2 para carga rápida y Tipo 2 para carga AC. La información técnica indica que una carga rápida puede tomar aproximadamente una hora, aunque el tiempo depende de las condiciones de uso y de la infraestructura disponible.

Espacio y dimensiones

El vehículo mide 4.435 milímetros de largo, 1.855 mm de ancho y tiene una distancia entre ejes de 2.735 mm. Uno de sus elementos destacados en materia de capacidad es el baúl, que ofrece hasta 540 litros, distribuidos entre 450 litros en el espacio superior y 90 litros en un doble fondo; con los asientos traseros abatidos, la capacidad puede llegar hasta 1.380 litros.

En el exterior, el NEVO Q05 presenta un diseño de líneas aerodinámicas, una firma lumínica frontal, un pilar D con forma ondulada y diferentes alternativas de color. Para Colombia se anunciaron tonalidades como blanco polar, gris grafito, plata satélite, verde stone y magenta metalizado.

El interior está equipado con una pantalla central táctil de 14,6 pulgadas, acompañada por un panel de instrumentos digital de 10,17 pulgadas. Otro de los elementos tecnológicos es ‘Changan Connect’, mediante el cual los propietarios pueden consultar y controlar desde el teléfono celular diferentes funciones del vehículo.

El modelo también dispone de una cámara con visión 540°, que combina la visualización panorámica de 360° con una representación del área ubicada debajo del vehículo para facilitar determinadas maniobras.

Dos versiones disponibles en Colombia

El NEVO Q05 se comercializará en el país en las versiones E-MAX y E-MAX ULTRA. Ambas utilizan la misma base de propulsión eléctrica y batería, pero presentan diferencias principalmente en equipamiento, confort y sistemas de asistencia.

La E-MAX cuenta con rines de aleación de 17 pulgadas, asiento del conductor con ajuste eléctrico de seis posiciones, asiento del acompañante con ajuste manual de cuatro posiciones, seis parlantes, carga inalámbrica, aire acondicionado automático y conectividad con ‘Changan Connect’.

También ofrece diferentes modos de conducción, entre ellos Eco, Normal, Sport, IA y Custom.

La E-MAX ULTRA incorpora rines de 18 pulgadas, techo solar completo, apertura eléctrica del baúl, ocho parlantes, iluminación ambiental multicolor y asiento del conductor con funciones de ventilación y calefacción. El asiento del acompañante también cuenta con ajuste eléctrico.

Los precios de lanzamiento anunciados para Colombia son de 79’990.000 pesos para la E-MAX y 89’990.000 pesos para la E-MAX ULTRA.

Seguridad y asistencias a la conducción

En seguridad, las dos versiones cuentan con seis ‘airbags’, distribuidos en dos frontales, dos laterales y dos de cortina. También incluyen ABS con EBD y BA, control de tracción, control electrónico de estabilidad, asistencia de arranque en pendiente, control de descenso y sensores traseros de parqueo.

Entre las asistencias avanzadas disponibles se encuentran el Control Crucero Adaptativo Inteligente (IACC), Advertencia de Colisión Frontal (FCW), Alerta de Distancia Segura (SDA), Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), Advertencia de Cambio de Carril (LDW) y Asistente de Luces Altas (FAB).

La versión E-MAX ULTRA amplía este paquete con tecnologías como el asistente de mantenimiento de carril (LKA), monitoreo de punto ciego (BSD), asistente de cambio de carril (LCA), alerta de apertura de puertas (SEA), alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), frenado por tráfico cruzado trasero (RCTB), alerta de colisión trasera (RCW) y asistencia de emergencia para mantenimiento de carril (ELK).

El NEVO Q05 llega a Colombia con el respaldo de Grupo Vardí, que tiene más de 65 años de trayectoria en el mercado nacional. Para este modelo se anuncia una garantía general de cinco años o 150.000 kilómetros, mientras que la batería cuenta con una garantía de ocho años o 150.000 kilómetros, sujeta a las condiciones establecidas por el fabricante.

* Pulzo.com se escribe con Z